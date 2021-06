LIVESTREAM: Wat bakt Spanje ervan tegen Zweden in de bakoven van Sevilla?

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1404517199507775491

Alles wat de Zweden vanavond meepakken is bonus. De kwalificatie wordt normaal gezien in de volgende twee wedstrijden beslist.

Spanje komt plots bijzonder dicht bij de openingstreffer. Olmo kan van dichtbij koppen op een uitstekende voorzet van Koke, maar ook de redding van Olsen is van prima makelij.

Het wedstrijdbeeld is meteen duidelijk, Spanje dringt Zweden diep terug op eigen helft. Alba haalt de achterlijn en brengt de bal voor doel. Nu is het Augustinsson die een hoekschop moet toestaan.

eerste helft, minuut 6. Eerste Spaanse kans vliegt over doel.

De Spanjaarden ontwikkelen meteen een hoog tempo. Het is achter de bal lopen voor de Zweden.

Spanje komt een eerste keer piepen met een gevaarlijke voorzet. Lustig neemt geen risico en kopt de bal meteen in hoekschop. Die komt Zweden zonder kleerscheuren door.

Zweden brengt de laatste wedstrijd van deze EK-dag op gang. Wat bakt de ploeg ervan tegen Spanje in de bakoven van Sevilla?

vooraf, 21 uur 01. Uitstel aftrap. Het is nog even wachten op de aftrap, omdat er een probleem is met één van de doelnetten. Vreemd dat dit tijdens de opwarming niet opgemerkt werd. .