Enrique kiest voor Unai Simon in doel bij Spanje, De Gea op de bank

19:52 Ook de opstelling van de Zweden is er. Berg en Isak vormen het aanvalsduo voorin. vooraf, 19 uur 52.

19:40 Toch een gedurfde keuze van Luis Enrique: de Spaanse bondscoach start met Unai Simon als nummer 1. De doelman van Athletic Bilbao krijgt de voorkeur op David De Gea. vooraf, 19 uur 40.

18:55 vooraf, 18 uur 55. Geen Ibrahimovic, Ramos of Busquets. Zweden moet het op dit toernooi doen zonder steraanvaller Zlatan Ibrahimovic. De spits van Milan is out met een blessure.

Ook Spanje mist heel wat mooi volk, zo ontbreekt aanvoerder Sergio Ramos door een gebrek aan matchritme. Sergio Busquets is er dan weer niet bij door een coronabesmetting, maar zit wel nog in de selectie.

18:53 vooraf, 18 uur 53. De eerste wedstrijd is een beetje zoals het meten van je temperatuur. Je weet meteen waar je aan toe bent. Winnen zou uiteraard leuk zijn, we gaan er alles aan doen. Luis Enrique (bondscoach Spanje).

18:53 vooraf, 18 uur 53. Spanje is altijd een heel lastige tegenstander. Tegen hen spelen is één van de zwaarste uitdagingen in het voetbal. We zullen top moeten zijn om iets te rapen. Janne Andersson (trainer Zweden).

18:46 vooraf, 18 uur 46. Spanje al even ongeslagen voor eigen volk. Spanje en Zweden zijn geen vreemden voor mekaar. De twee teams keken elkaar twee keer in de ogen tijdens de kwalificaties voor dit EK voetbal. In Spanje werd het 3-0, in Zweden 1-1.

La Roja is ongeslagen in eigen land sinds oktober 2018. Engeland was het laatste land dat de Spanjaarden kon verslaan voor eigen volk.

18:45 vooraf, 18 uur 45.

18:45 vooraf, 18 uur 45. Bloedheet in Sevilla. De wedstrijd tussen Spanje en Zweden wordt gespeeld in Sevilla. Aanvankelijk zou Bilbao de Spaanse EK-stad worden, maar corona besliste daar anders over.

Het is bloedheet in Zuid-Spanje, met temperaturen even boven de 30 graden. Dat zal ongetwijfeld zijn invloed op de wedstrijd hebben.

Volg het duel op deze pagina.

18:45 - Vooraf Vooraf, 18 uur 45

Opstelling Spanje. Unai Simón, Marcos Llorente, Pau Torres, Aymeric Laporte, Jordi Alba, Koke, Rodri, Pedri, Ferrán Torres, Álvaro Morata, Dani Olmo

Opstelling Zweden. Robin Olsen, Mikael Lustig, Victor Lindelöf, Marcus Danielson, Ludwig Augustinsson, Sebastian Larsson, Kristoffer Olsson, Albin Ekdal, Emil Forsberg, Marcus Berg, Alexander Isak