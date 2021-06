LIVESTREAM: Schiet Lewandowski ook op het EK met scherp tegen Slovakije?

10' eerste helft, minuut 10. Als verdediger bij Polen moet je je vandaag toch lekker voelen, want je hebt geen spits tegenover je. Dat komt niet vaak voor. Stef Wijnants. Als verdediger bij Polen moet je je vandaag toch lekker voelen, want je hebt geen spits tegenover je. Dat komt niet vaak voor. Stef Wijnants

10' eerste helft, minuut 10.

6' eerste helft, minuut 6. Daar is Lewandowski al een eerste keer, maar zijn schot wordt afgeblokt. De Poolse aanval levert uiteindelijk wel een hoekschop op, maar doelgevaar komt daar niet uit voort.

3' eerste helft, minuut 3. Meteen toch al even opwinding in de zestien van Polen. Hamsik dropt een vrije trap in de zestien. De bal wordt aan de tweede paal goed teruggekopt, maar Lewandowski himself werkt het gevaar weg.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Slovakije laat de bal rollen in Sint-Petersburg. Kunnen Hamsik en co een vuist maken of eist Lewandowski alle aandacht op?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

17:58 vooraf, 17 uur 58. Zo, de volksliederen hebben we gehad. Tijd voor actie! Kan Slovakije de Polen in de problemen brengen? . Zo, de volksliederen hebben we gehad. Tijd voor actie! Kan Slovakije de Polen in de problemen brengen?

17:55 vooraf, 17 uur 55. Slovakije zal wellicht vooral verdedigen, want het heeft geen enkele spits opgesteld. Stef Wijnants

17:28 vooraf, 17 uur 28. 4e EK-deelname op rij voor Polen. Voor Polen is het de vierde EK-deelname op een rij. In 2008 waren ze er voor de eerste keer bij. In 2012 waren ze samen met Oekraïne gastland voor het EK. Beide EK-deelnames resulteerden toen in een teleurstellende laatste plaats in hun poule. Vijf jaar geleden in Frankrijk deden de Polen het beter, toen strandden ze in de kwartfinales.



16:19 vooraf, 16 uur 19. Slovakije nam in 2016 een eerste keer deel aan het EK en haalde toen de achtste finales. Vijf jaar later krijgen de troepen van bondscoach Stefan Tarkovic een nieuwe kans om verder te raken. Kunnen de ervaren Slovaken, met veel dertigers, standhouden tegen Polen? . Slovakije nam in 2016 een eerste keer deel aan het EK en haalde toen de achtste finales. Vijf jaar later krijgen de troepen van bondscoach Stefan Tarkovic een nieuwe kans om verder te raken. Kunnen de ervaren Slovaken, met veel dertigers, standhouden tegen Polen?

16:17 vooraf, 16 uur 17. Hongerige Lewandowski. 40 doelpunten in één seizoen. 49 jaar lang leek het record van Gerd Müller onaantastbaar. Tot Robert Lewandowski bij Bayern Müynchen aan 41 treffers kwam. De Poolse scherpschutter zal ook op het EK nog honger hebben.

16:14 - Vooraf Vooraf, 16 uur 14

Opstelling Polen. Wojciech Szczesny, Bartosz Bereszynski, Kamil Glik, Jan Bednarek, Maciej Rybus, Mateusz Klich, Piotr Zielinski, Grzegorz Krychowiak, Kamil Józwiak, Robert Lewandowski, Karol Linetty Opstelling Polen Wojciech Szczesny, Bartosz Bereszynski, Kamil Glik, Jan Bednarek, Maciej Rybus, Mateusz Klich, Piotr Zielinski, Grzegorz Krychowiak, Kamil Józwiak, Robert Lewandowski, Karol Linetty

Opstelling Slowakije. Martin Dubravka, Peter Pekarík, Lubomír Šatka, Milan Škriniar, Tomáš Hubocan, Lukáš Haraslín, Juraj Kucka, Jakub Hromada, Róbert Mak, Ondrej Duda, Marek Hamšík Opstelling Slowakije Martin Dubravka, Peter Pekarík, Lubomír Šatka, Milan Škriniar, Tomáš Hubocan, Lukáš Haraslín, Juraj Kucka, Jakub Hromada, Róbert Mak, Ondrej Duda, Marek Hamšík