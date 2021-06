Tsjechië en Engeland spelen om de groepswinst: "Ik raak niet aan Kane"

14:54 vooraf, 14 uur 54. Southgate: "Raak niet aan Kane". Engeland was tamelijk veelbelovend aan het toernooi begonnen met een nipte 1-0 tegen Kroatië na een meer dan degelijke wedstrijd, maar liet het vervolgens afweten in het burenduel tegen Schotland (0-0-0), tot ongenoegen van het thuispubliek in Wembley. "Het ontbreekt onze jonge groep nog wat aan ervaring", luidde de uitleg van bondscoach Gareth Southgate. Acht van de elf titularissen uit het team dat in 2018 de halve finale op het WK speelde, zitten echter nog bij de selectie. Het is dan ook opvallend dat Engeland nog altijd aan het bouwen lijkt. "Tegen Schotland kwamen onze jongens in een situatie terecht die ze nog niet kenden. Maar het klopt wel dat het niet goed was en we weten dan ook waaraan we nog moeten werken." Achterin wordt de terugkeer van Harry Maguire in de ploeg verwacht, voorin blijft Harry Kane ondanks bleke prestaties (nul doelpunten en amper zes doelpogingen, waarvan geen enkele tussen de palen) een zekerheid. "Kane is onze belangrijkste speler en aanvoerder. We rekenen hem niet af op doelpunten, want hij brengt het team veel bij." Mogelijk wordt er wel aan de aanvoer richting Kane gesleuteld, en zo mogen Jack Grealish, Marcus Rashford en Jadon Sancho van een basisplaats dromen. Phil Foden, Mason Mount en Raheem Sterling dreigen dan hun stek in de basiself kwijt te spelen. . Southgate: "Raak niet aan Kane" Engeland was tamelijk veelbelovend aan het toernooi begonnen met een nipte 1-0 tegen Kroatië na een meer dan degelijke wedstrijd, maar liet het vervolgens afweten in het burenduel tegen Schotland (0-0-0), tot ongenoegen van het thuispubliek in Wembley.



14:25 vooraf, 14 uur 25. Tsjechië wil niet weten van salonremise: "Gaan voor winst". In het duel tussen Tsjechië en Engeland staat de groepswinst op het spel. Beide teams tellen na twee speeldagen vier punten en zijn al zeker van minstens een stek in de top drie. Er dreigt een salonremise, want met een gelijkspel zijn beide teams zeker van een plaats in de top twee. Daarnaast stelt zich de vraag of Engeland en Tsjechië wel groepswinnaar willen worden, want dan volgt in de tweede ronde een duel tegen de nummer twee uit de groep des doods, terwijl de nummer twee tegen de nummer twee van de groep met daarin Zweden, Slovakije, Spanje en Polen uitkomt. "Op de eerste plaats eindigen in deze groep, dat zou toch een prestatie zijn", vertelde de Tsjechische aanvoerder Valdimir Darida op de laatste persmeeting. "Dan mogen we onze volgende wedstrijd ook gewoon op Wembley spelen en dat is toch een mythisch stadion, dat blijft speciaal." "We hebben alles in eigen handen. We willen de kwalificatie zelf afdwingen, zonder op voorhand te veel te rekenen of naar andere wedstrijden te kijken. Wij willen deze wedstrijd gewoon winnen."

Er dreigt een salonremise, want met een gelijkspel zijn beide teams zeker van een plaats in de top twee. Daarnaast stelt zich de vraag of Engeland en Tsjechië wel groepswinnaar willen worden, want dan volgt in de tweede ronde een duel tegen de nummer twee uit de groep des doods, terwijl de nummer twee tegen de nummer twee van de groep met daarin Zweden, Slovakije, Spanje en Polen uitkomt.

"Op de eerste plaats eindigen in deze groep, dat zou toch een prestatie zijn", vertelde de Tsjechische aanvoerder Valdimir Darida op de laatste persmeeting. "Dan mogen we onze volgende wedstrijd ook gewoon op Wembley spelen en dat is toch een mythisch stadion, dat blijft speciaal."

"We hebben alles in eigen handen. We willen de kwalificatie zelf afdwingen, zonder op voorhand te veel te rekenen of naar andere wedstrijden te kijken. Wij willen deze wedstrijd gewoon winnen."

14:21 vooraf, 14 uur 21. Mount en Chilwell missen Tsjechie door quarantaine. De Engelse spelers Mason Mount en Ben Chilwell missen Tsjechië. De 2 spelers van Chelsea blijven tot en met maandag in quarantaine, nadat ze na het duel met Schotland (0-0) nauw contact hadden met Billy Gilmour, hun ploeggenoot bij de Blues. Die leverde gisteren een positieve coronatest af. Bij de Three Lions was gisteren iedereen negatief, maar de 2 spelers werden toch afgezonderd van de rest van de selectie. Die quarantaineperiode loopt tot en met maandag, waardoor middenvelder Mount en linksachter Chilwell ook de achtste finale van Engeland dreigen te missen. Mount speelde tot dusver elke minuut op dit EK, Chilwell kwam nog niet in actie. Southgate stelt zich wel vragen bij het feit dat er geen Schotse quarantaine is: "Ik wil geen drama veroorzaken bij Schotland, maar Gilmour zat in dezelfde kleedkamer met de andere Schotten. Hoe gaat dat dan?"

Bij de Three Lions was gisteren iedereen negatief, maar de 2 spelers werden toch afgezonderd van de rest van de selectie. Die quarantaineperiode loopt tot en met maandag, waardoor middenvelder Mount en linksachter Chilwell ook de achtste finale van Engeland dreigen te missen. Mount speelde tot dusver elke minuut op dit EK, Chilwell kwam nog niet in actie.

Southgate stelt zich wel vragen bij het feit dat er geen Schotse quarantaine is: "Ik wil geen drama veroorzaken bij Schotland, maar Gilmour zat in dezelfde kleedkamer met de andere Schotten. Hoe gaat dat dan?"

14:20 vooraf, 14 uur 20. Tsjechië en Engeland zijn al door. Met allebei 4 punten zijn Tsjechië en Engeland allebei al zeker van de 1/8e finales. Als de Tsjechen niet verliezen, winnen ze de groep. Ze eindigden tweede als ze verliezen en Schotland Kroatië klopt. Ook de derde plaats kan nog, dan moeten ze zelf verliezen en moeten de Kroaten de Schotten kloppen met voldoende doelpunten verschil. Engeland pakt de groepswinst bij een overwinning vanavond. Ze kunnen alleen derde worden als ze verliezen en Schotland met voldoende goals verschil Kroatië klopt. Voordeel voor Engeland bij groepswinst is dat het op Wembley mag blijven.

Engeland pakt de groepswinst bij een overwinning vanavond. Ze kunnen alleen derde worden als ze verliezen en Schotland met voldoende goals verschil Kroatië klopt.

Voordeel voor Engeland bij groepswinst is dat het op Wembley mag blijven.

Opstelling Tsjechië. Tomáš Vaclík, Vladimír Coufal, Ondrej Celustka, Tomáš Kalas, Jan Boril, Lukáš Masopust, Tomáš Soucek, Vladimír Darida, Tomáš Holeš, Jakub Jankto, Patrik Schick

Opstelling Engeland. Jordan Pickford, Reece James, John Stones, Tyrone Mings, Luke Shaw, Jude Bellingham, Kalvin Phillips, Jack Grealish, Declan Rice, Raheem Sterling, Harry Kane