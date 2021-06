LIVESTREAM: Sterling kopt Engeland op voorsprong na perfecte assist Grealish

17' eerste helft, minuut 17. Tsjechië komt goed weg wanneer Saka een duidelijke overtreding niet meekrijgt. De Tsjechen kunnen zelfs counteren met Schik, die Sterling vlotjes van zich afschudt, maar dan de bal net buiten laat lopen. . Tsjechië komt goed weg wanneer Saka een duidelijke overtreding niet meekrijgt. De Tsjechen kunnen zelfs counteren met Schik, die Sterling vlotjes van zich afschudt, maar dan de bal net buiten laat lopen.

15' eerste helft, minuut 15. Zo blijft Engeland voorlopig in Londen. Engeland is virtueel groepswinnaar en daardoor zouden ze ook in de 1/8e finales in het eigen Wembley mogen spelen. Thuisvoordeel is kostbaar in het reizende circus dat het EK dit jaar is.

12' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 12 door Raheem Sterling van Engeland. 0, 1. goal Tsjechië Engeland 19' 0 1

12' eerste helft, minuut 12. Sterling doet het zowaar met het hoofd! Engeland kent een geweldige start! Hiernet lobde hij nog tegen de paal, maar nu kopt hij de 0-1 op aangeven van Grealish vlotjes binnen!

11' eerste helft, minuut 11. Kane met een ferme afzwaaier. Harry Kane wil een afvallende bal meteen op de slof nemen. Dat doet hij ook, maar zijn schot blijft maar stijgen en verdwijnt hoog in de tribunes.

9' eerste helft, minuut 9. Kalas zwaait in een kopduel met Kane iets te enthousiast met zijn armen en dat heeft de Engelse aanvoerder gevoeld. Kalas krijgt alvast een stevige uitbrander van de Portugese ref.

8' eerste helft, minuut 8. Philips denkt dat hij veel meer tijd heeft dan werkelijk het geval is. Bijna verspeelt hij de bal aan de jagende Tsjechen, maar de middenvelder van Leeds zet zijn foutje nog net op tijd recht.

7' eerste helft, minuut 7. De Tsjechen loeren voorlopig op de counter. En je kan ze geen ongelijk geven. Met de leidersplaats op zak hoeven ze geen risico's te nemen.

4' eerste helft, minuut 4. Grealish laat z'n fenomenale kuiten als eens bewonderen met een kort sprintje. Die actie levert dankzij ploegmaat Shaw uiteindelijk nog een inworp op.

3' eerste helft, minuut 3. De paal voorkomt snel doelpunt van Sterling. De paal voorkomt snel doelpunt van Sterling

2' eerste helft, minuut 2. Sterling lobt de bal tegen de paal! Sterling is sneller op de lange bal dan doelman Vaclik. De aalvlugge winger probeert het met een handig lobje, maar zijn doelpoging strandt op de paal!

1' eerste helft, minuut 1. De Engelsen tikken de bal achterin rustig rond. Zo kan ook de terugkerende Harry Maguire wennen aan de wedstrijdsfeer. De aanvoerder van Man. United was enkele weken out met een enkelblessure.

1' eerste helft, minuut 1. Wie kroont zich tot groepswinnaar in groep D? Engeland en Tsjechië trappen hun laatste groepsduel op gang! Wordt er nog gestreden op de groepswinst of nemen beide landen genoegen met een minzame puntendeling?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:56 vooraf, 20 uur 56. Zingen voor het vaderland. Het is tijd voor de volksliederen! De Tsjechen mogen als eerste hun zangtalenten laten bewonderen, daarna zingen de Engelsen voor hun koningin. Bij een gelijkspel is dat voor het laatst in eigen huis tot ze de halve finales halen. Wippen ze nog over Tsjechië, dan mogen ze ook in de volgende ronde nog eens thuis spelen.

20:46 vooraf, 20 uur 46. Krijgen we Tsjecho-Slovakije in de 1/8e finales? Als er dan toch gerekend, gespeculeerd en voorspeld wordt, willen wij niet achterblijven. Want als Tsjechië toch tweede wordt in deze groep en als Slovakije morgen zijn tweede plek kan vasthouden, kunnen de gescheiden landen elkaar ontmoeten in de 1/8e finales. Een ouderwetse Tsjecho-Slovakije zou een leuke affiche zijn.

