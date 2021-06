Wereldgoal Modric loodst Kroatië naar 1/8e finales (en dat is slecht nieuws voor België)

Fase per fase

90+5' tweede helft tweede helft, minuut 95 match afgelopen

90+3' tweede helft, minuut 93. Toch nog een kans voor de Schotten. De mogelijk laatste actie komt van McKenna. Hij kan van dichtbij koppen, maar mikt naast.

89' tweede helft, minuut 89. Kroatië op de 2e plaats. Kroatië is op dit moment zelfs tweede in de groep. Tenzij Schotland alsnog een doelpunt kan maken. Engeland leidt nog steeds tegen Tsjechië en is dus virtueel groepswinnaar.

87' tweede helft, minuut 87. Adams duikt opnieuw gevaarlijk op voor doel. Adams duikt opnieuw gevaarlijk op voor doel

84' tweede helft, minuut 84. Het geloof is weg bij de Schotten, voor de derde keer zal hun EK-avontuur eindigen in de groepsfase. Vicewereldkampioen Kroatië krijgt nog een kans om het blazoen wat op te poetsen na toch wel matige prestaties in deze poule.

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij Schotland, Nathan Patterson erin, Stephen O'Donnell eruit wissel Stephen O'Donnell Nathan Patterson

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij Schotland, Kevin Nisbet erin, Che Adams eruit wissel Che Adams Kevin Nisbet

81' Adams botst op Livakovic. De Schotten willen er toch nog wat van maken. Fraser zet zich alweer goed door, maar zijn schot wordt afgeblokt. De bal komt zo uiteindelijk wel bij Adams, maar vanuit een scherpe hoek krijgt die de bal niet voorbij Livakovic. tweede helft, minuut 81.

81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij Kroatië, Ante Rebic erin, Ivan Perišic eruit wissel Ivan Perišic Ante Rebic

80' tweede helft, minuut 80. Boeken toe voor Schotland! Perisic kopt de 3-1 in doel. Boeken toe voor Schotland! Perisic kopt de 3-1 in doel

78' tweede helft, minuut 78. Perisic kegelt Schotland uit het EK. Boeken toe voor Schotland! Perisic troeft Tierney af aan de eerste paal op een hoekschop voor de Kroaten en kopt zijn tweede EK-treffer voorbij de kansloze Marshall. Dit geeft Kroatië niet meer weg.



77' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 77 door Ivan Perišic van Kroatië. 3, 1. goal Kroatië Schotland einde 3 1

76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij Kroatië, Luka Ivanusec erin, Nikola Vlasic eruit wissel Nikola Vlasic Luka Ivanusec

75' tweede helft, minuut 75. Schotland gaat op zoek naar de gelijkmaker. Schotland gaat op zoek naar de gelijkmaker

74' tweede helft, minuut 74. Vizier Fraser nog niet op punt. De tijd begint stilaan te dringen voor Schotland. Fraser kan zich een eerste keer in de kijker werken, maar het schot van de invaller gaat hoog over.

73' tweede helft, minuut 73.

72' tweede helft, minuut 72.

71' tweede helft, minuut 71. Gvardiol moet noodgedwongen naar de kant en wordt vervangen door Barisic. Intussen is bij Kroatië ook Kramaric in de ploeg gekomen voor Petkovic. Bij Schotland is Armstrong naar de kant gegaan voor Fraser.

71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Kroatië, Borna Barišic erin, Josko Gvardiol eruit wissel Josko Gvardiol Borna Barišic