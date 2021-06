LIVESTREAM: Kan vicewereldkampioen Kroatië een vroege EK-exit voorkomen tegen Schotland?

14' eerste helft, minuut 14. Engeland op voorsprong. Engeland heeft zijn vroege goal wel al te pakken. Sterling heeft de Engelsen net op voorsprong gebracht tegen Tsjechië. Voorlopig is het team van Gareth Southgate dus groepswinnaar. . Engeland op voorsprong Engeland heeft zijn vroege goal wel al te pakken. Sterling heeft de Engelsen net op voorsprong gebracht tegen Tsjechië. Voorlopig is het team van Gareth Southgate dus groepswinnaar.

10' eerste helft, minuut 10. Schotland blijft jagen op die vroege goal. Adams krijgt centraal voor doel wat ruimte en probeert het met een verre knal. Zijn poging gaat niet zo ver naast. Bovendien week de bal nog licht af, maar de Schotten krijgen geen hoekschop.

6' eerste helft, minuut 6. Adams net niet! Na amper 5 minuten resulteert de sterke Schotse start al in een flinke kans. McGinn gooit de bal goed voor doel en daar komt Adams net te kort om de voorzet in doel te verlengen. Livakovic werkt de bal in hoekschop, die levert niks op voor de Schotten.

5' eerste helft, minuut 5. Kroatische doelman weert eerste Schotse gevaar af.

2' eerste helft, minuut 2. Schotland vliegt er meteen stevig in met 2 hoekschoppen op een rij. Dykes kan bijna koppen, maar Livakovic bokst de bal weg.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. De Schotten beginnen aan hun laatste groepswedstrijd tegen Kroatië. Wordt het ook hun laatste wedstrijd op dit EK?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:33 vooraf, 20 uur 33. Schotland wil eerste keer voorbij de groepsfase raken. Voor Schotland is het pas de derde keer dat ze op een EK-eindronde geraakt zijn. Zowel in 1992 als 1996 eindigde Schotland als derde in zijn poule. Ook nu wordt dat het hoogst haalbare voor de Schotten, al kan het deze keer wel voor het eerst een ticket voor de volgende ronde opleveren.

20:25 vooraf, 20 uur 25. Strandt Kroatië een 3e keer in de groepsfase? Kroatië staat voor de 5e keer op rij en de 6e keer in totaal op het EK. Twee keer stootten ze door naar de kwartfinales, twee eindigde het verhaal in de groepsfase en 5 jaar geleden gingen ze er in de 1/8e finales uit tegen Portugal.

20:16 vooraf, 20 uur 16. Geel gevaar. Zowel bij Kroatië als bij Schotland zitten enkele spelers dicht bij een schorsing aan voor de volgende ronde, gesteld dat ze die bereiken natuurlijk. Lovren, Kovacic en Brozovic moeten een gele kaart vermijden bij de Kroaten. O'Donnell en McGinn zijn de mannen die moeten opletten bij de Schotten.

20:03 vooraf, 20 uur 03. Dalic grijpt in bij Kroatië. Vier wijzigingen bij Kroatië na het gelijkspel tegen Tsjechië. Juranovic neemt links achteraan de plaats in van Vrsaljko, Vlasic krijgt de voorkeur op Brekalo en Rebic moet plaats ruimen voor Petkovic. Brozovic miste de 2e groepsmatch door een knieblessure, maar keert nu terug in de basis. Kramaric verhuist daardoor naar de bank.

19:54 Slechts één verandering in de Schotse basiself: Steve Clarke moet noodgedwongen Gilmour vervangen en kiest voor Armstrong. vooraf, 19 uur 54.

13:53 vooraf, 13 uur 53. Schotse coach: "Dé kans voor vervanger Gilmour". Billy Gilmour blonk nog uit tegen Engeland, maar staat nu aan de kant met corona. Bondscoach Steve Clarke relativeerde de afwezigheid van de 20-jarige middenvelder. "Zijn vervanger kan nu een nationale held worden." Bij winst stoot Schotland voor het eerst in de geschiedenis door naar de knock-outfase van een groot toernooi. Schotland scoorde nog niet: "Als we kansen blijven creëren die we creëren en doelpogingen blijven hebben, dan zal het geluk wel eens naar onze kant vallen." "Als we spelen zoals tegen Engeland, zullen we ook tegen Kroatië heel competitief zijn. En daarnaast heb je wat geluk nodig..."

Bij winst stoot Schotland voor het eerst in de geschiedenis door naar de knock-outfase van een groot toernooi.

Schotland scoorde nog niet: "Als we kansen blijven creëren die we creëren en doelpogingen blijven hebben, dan zal het geluk wel eens naar onze kant vallen."

"Als we spelen zoals tegen Engeland, zullen we ook tegen Kroatië heel competitief zijn. En daarnaast heb je wat geluk nodig..."

13:44 vooraf, 13 uur 44. Kroaten maken zich zorgen om corona. Schotland is gisteren getroffen door een positief coronageval: Billy Gilmour, de jonge centrale middenvelder van Chelsea, testte positief en moet 10 dagen in zelfisolatie. Hij was nog man van de match tegen de Engelsen. Kroatië maakt zich zorgen. "Maar helaas moeten we deze match spelen", verklaarde coach Zlatko Dalic op de laatste persconferentie. "Hopelijk zijn er geen nieuwe gevallen bij de Schotten." Sportief gezien had Dalic deze situatie verwacht: "Voor het EK wisten we al dat de derde wedstrijd beslissend zou zijn. Het is onze laatste kans, die willen we grijpen."

Kroatië maakt zich zorgen. "Maar helaas moeten we deze match spelen", verklaarde coach Zlatko Dalic op de laatste persconferentie. "Hopelijk zijn er geen nieuwe gevallen bij de Schotten."

Sportief gezien had Dalic deze situatie verwacht: "Voor het EK wisten we al dat de derde wedstrijd beslissend zou zijn. Het is onze laatste kans, die willen we grijpen."

13:38 vooraf, 13 uur 38. Kroatië en Schotland hebben nog maar 1 punt. Tot nu toe heeft het toernooi voor Kroatië nog niet veel moois gebracht: 1-0 verloren tegen Engeland en 1-1 tegen Tsjechië. Met 1 punt moeten Perisic en co. absoluut winnen om kans te maken op de volgende ronde. Mogelijk wipt het dan nog over Tsjechië (4 ptn) naar de 2e plaats op basis van doelpuntenverschil. Schotland telt ook nog maar 1 punt - 2-0-verlies tegen Tsjechië en 0-0 tegen buur rivaal Engeland. Bij winst stoten de Schotten door. Ze kunnen eventueel nog Engeland voorbij voor de 2e plaats afhankelijk van het doelsaldo.

Schotland telt ook nog maar 1 punt - 2-0-verlies tegen Tsjechië en 0-0 tegen buur rivaal Engeland. Bij winst stoten de Schotten door. Ze kunnen eventueel nog Engeland voorbij voor de 2e plaats afhankelijk van het doelsaldo.

