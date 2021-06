Kroatië en Schotland moeten allebei winnen, kopzorgen om corona

"Als we spelen zoals tegen Engeland, zullen we ook tegen Kroatië heel competitief zijn. En daarnaast heb je wat geluk nodig..."

vooraf, 13 uur 53. Schotse coach: "Dé kans voor vervanger Gilmour". Billy Gilmour blonk nog uit tegen Engeland, maar staat nu aan de kant met corona. Bondscoach Steve Clarke relativeerde de afwezigheid van de 20-jarige middenvelder. "Zijn vervanger kan nu een nationale held worden." Bij winst stoot Schotland voor het eerst in de geschiedenis door naar de knock-outfase van een groot toernooi. Schotland scoorde nog niet: "Als we kansen blijven creëren die we creëren en doelpogingen blijven hebben, dan zal het geluk wel eens naar onze kant vallen." "Als we spelen zoals tegen Engeland, zullen we ook tegen Kroatië heel competitief zijn. En daarnaast heb je wat geluk nodig..." .

vooraf, 13 uur 44. Kroaten maken zich zorgen om corona. Schotland is gisteren getroffen door een positief coronageval: Billy Gilmour, de jonge centrale middenvelder van Chelsea, testte positief en moet 10 dagen in zelfisolatie. Hij was nog man van de match tegen de Engelsen. Kroatië maakt zich zorgen. "Maar helaas moeten we deze match spelen", verklaarde coach Zlatko Dalic op de laatste persconferentie. "Hopelijk zijn er geen nieuwe gevallen bij de Schotten." Sportief gezien had Dalic deze situatie verwacht: "Voor het EK wisten we al dat de derde wedstrijd beslissend zou zijn. Het is onze laatste kans, die willen we grijpen." .