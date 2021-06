Plaatst Engeland zich in burenstrijd tegen Schotland voor de achtste finales?

15:01

vooraf, 15 uur 01. Kan Engeland zich plaatsen voor de achtste finales? Terwijl Engeland zich probeert te kwalificeren voor de achtste finales, zal Schotland punten proberen te sprokkelen om hun kansen op een kwalificatie te behouden. Bovendien is er altijd wel een rivaliteit in het burenduel tussen Engeland en Schotland. Al dateert de laatste ontmoeting tussen beiden op een EK al van 1996. Gareth Southgate, bondscoach van Engeland, beseft dat deze wedstrijd belangrijk is voor de fans. "Maar het blijft vooral een kans om de drie punten en de kwalificatie te pakken." Southgate beseft dat de ontmoeting met Schotland voor de nieuwe generatie anders is dan vroeger toen er bijna elk jaar een confrontatie was. "Het blijft een grote wedstrijd en we kennen de rivaliteit. Ik hoefde mijn spelers op dat vlak niet te motiveren." Volgens Steve Clarke, de Schotse bondscoach, moeten de Schotten vooral in zichzelf geloven. "Als we de groep willen overleven moeten we zowel tegen Engeland als Schotland punten pakken. We kijken ernaar uit om te spelen." .