Triomfeert Schotland na 23 jaar afwezigheid op een groot toernooi of pakken de Tsjechen uit?

14:36 vooraf, 14 uur 36. Kieran Tierney heeft op training een kleine blessure opgelopen Hij is niet klaar voor deze wedstrijd, hopelijk raakt hij weer fit voor de volgende match. Steve Clarke, bondscoach Schotland. Kieran Tierney heeft op training een kleine blessure opgelopen Hij is niet klaar voor deze wedstrijd, hopelijk raakt hij weer fit voor de volgende match. Steve Clarke, bondscoach Schotland

14:26 vooraf, 14 uur 26. Schotland nog nooit voorbij groepsfase. Schotland is er in 10 deelnames nog nooit in geslaagd om voorbij de groepsfase te komen op een groot toernooi. Ook nu dreigt dat weer een moeilijke klus te worden als op papier zwakke broertje in Groep D. De Schotten hebben natuurlijk wel het thuisvoordeel in Hampden Park. . Schotland nog nooit voorbij groepsfase Schotland is er in 10 deelnames nog nooit in geslaagd om voorbij de groepsfase te komen op een groot toernooi. Ook nu dreigt dat weer een moeilijke klus te worden als op papier zwakke broertje in Groep D. De Schotten hebben natuurlijk wel het thuisvoordeel in Hampden Park.

14:18 Callum McGregor wordt 28 jaar vandaag. Mag hij de Celtic-speler straks 2 keer vieren? vooraf, 14 uur 18. Callum McGregor wordt 28 jaar vandaag. Mag hij de Celtic-speler straks 2 keer vieren? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1404368513679122432

14:04 Schotland moet het in zijn opener stellen zonder Kieran Tierney. De verdediger van Arsenal zit zelfs niet op de bank en heeft vermoedelijk dus in de aanloop naar deze wedstrijd nog een blessure opgelopen. vooraf, 14 uur 04. Schotland moet het in zijn opener stellen zonder Kieran Tierney. De verdediger van Arsenal zit zelfs niet op de bank en heeft vermoedelijk dus in de aanloop naar deze wedstrijd nog een blessure opgelopen. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1404404592830464003

14:04 Geen verrassingen bij de Tsjechen, bondscoach Silhavy kiest voor de verwachte basiself. Schick moet voor de aanvallende impulsen zorgen, ondersteund door vleugelspelers Masopust en Jankto. . vooraf, 14 uur 04. Geen verrassingen bij de Tsjechen, bondscoach Silhavy kiest voor de verwachte basiself. Schick moet voor de aanvallende impulsen zorgen, ondersteund door vleugelspelers Masopust en Jankto. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1404404614657622023

11:06 vooraf, 11 uur 06. Toch wat spanning tussen Schotland en Tsjechië. Tsjechië lijkt achterin kwetsbaar, onder meer door het ontbreken van vaste waarde Ondrej Kudela (Slavia Praag). De verdediger kreeg een schorsing van 10 matchen van de UEFA nadat hij in de Europa League een racistische opmerking had gemaakt tegen Glen Kamara van Rangers FC, een Schotse ploeg. Dat Tsjechië nu uitgerekend zijn EK opent tegen Schotland, geeft het duel wat extra kleur. . Toch wat spanning tussen Schotland en Tsjechië Tsjechië lijkt achterin kwetsbaar, onder meer door het ontbreken van vaste waarde Ondrej Kudela (Slavia Praag). De verdediger kreeg een schorsing van 10 matchen van de UEFA nadat hij in de Europa League een racistische opmerking had gemaakt tegen Glen Kamara van Rangers FC, een Schotse ploeg. Dat Tsjechië nu uitgerekend zijn EK opent tegen Schotland, geeft het duel wat extra kleur.

10:59 vooraf, 10 uur 59. In tegenstelling tot de Schotten doet Tsjechië voor de zevende keer op rij mee aan het EK. In 2016 konden ze wel maar één punt pakken in de poulefase. Toont het tegen Schotland wel hoe het de Rode Duivels op een 1-1-gelijkspel kon houden in de WK-kwalificatiecampagne? . In tegenstelling tot de Schotten doet Tsjechië voor de zevende keer op rij mee aan het EK. In 2016 konden ze wel maar één punt pakken in de poulefase. Toont het tegen Schotland wel hoe het de Rode Duivels op een 1-1-gelijkspel kon houden in de WK-kwalificatiecampagne?

10:57 vooraf, 10 uur 57. Steve Clarke, de Schotse held. Bondscoach Steve Clarke wordt op handen gedragen in Schotland, omdat hij zijn land naar het EK kon loodsen. Hij nam pas in mei 2019 het roer over van Alex McLeish (ex-Genk), maar met zijn pragmatische aanpak kon hij wel een stevig team boetseren. Verwacht geen spektakel, maar wel een stug blok. . Steve Clarke, de Schotse held Bondscoach Steve Clarke wordt op handen gedragen in Schotland, omdat hij zijn land naar het EK kon loodsen. Hij nam pas in mei 2019 het roer over van Alex McLeish (ex-Genk), maar met zijn pragmatische aanpak kon hij wel een stevig team boetseren. Verwacht geen spektakel, maar wel een stug blok.

10:55 vooraf, 10 uur 55. Als je je voor de eerste keer in 23 jaar kwalificeert, dan voel je wat minder druk. We gaan er het beste van maken. Steve Clarke, bondscoach Schotland. Als je je voor de eerste keer in 23 jaar kwalificeert, dan voel je wat minder druk. We gaan er het beste van maken. Steve Clarke, bondscoach Schotland

10:54 vooraf, 10 uur 54. Lange wachten beloond voor Schotland. Schotland heeft zich maar op het nippertje weten te plaatsen voor het EK. Na een 3-0-nederlaag tegen de Rode Duivels was rechtstreekse plaatsing onmogelijk, maar de Schotten worstelden zich in de play-offs voorbij Israël en Servië. Twee keer werd het een gelijkspel, twee keer toonden ze zich de sterkste in strafschoppen. . Lange wachten beloond voor Schotland Schotland heeft zich maar op het nippertje weten te plaatsen voor het EK. Na een 3-0-nederlaag tegen de Rode Duivels was rechtstreekse plaatsing onmogelijk, maar de Schotten worstelden zich in de play-offs voorbij Israël en Servië. Twee keer werd het een gelijkspel, twee keer toonden ze zich de sterkste in strafschoppen.

10:51 vooraf, 10 uur 51. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1404351553193091072

10:51 - Vooraf Vooraf, 10 uur 51

Opstelling Schotland. David Marshall, Grant Hanley, Liam Cooper, Jack Hendry, Stephen O'Donnell, Stuart Armstrong, John McGinn, Scott McTominay, Andrew Robertson, Ryan Christie, Lyndon Dykes Opstelling Schotland David Marshall, Grant Hanley, Liam Cooper, Jack Hendry, Stephen O'Donnell, Stuart Armstrong, John McGinn, Scott McTominay, Andrew Robertson, Ryan Christie, Lyndon Dykes

Opstelling Tsjechië. Tomáš Vaclík, Vladimír Coufal, Ondrej Celustka, Tomáš Kalas, Jan Boril, Lukáš Masopust, Tomáš Soucek, Vladimír Darida, Alex Král, Jakub Jankto, Patrik Schick Opstelling Tsjechië Tomáš Vaclík, Vladimír Coufal, Ondrej Celustka, Tomáš Kalas, Jan Boril, Lukáš Masopust, Tomáš Soucek, Vladimír Darida, Alex Král, Jakub Jankto, Patrik Schick