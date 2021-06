Oostenrijk overleeft de groepsfase, Oekraïne heeft een mirakel nodig

90+4' tweede helft tweede helft, minuut 94 match afgelopen

90+4' tweede helft, minuut 94. Oostenrijk stoot door! Een ontstellend zwak Oekraïne kon de Oostenrijkse voorsprong nooit meer in gevaar brengen en zo gaan Arnautovic en co door naar de 1/8e finales. . Oostenrijk stoot door! Een ontstellend zwak Oekraïne kon de Oostenrijkse voorsprong nooit meer in gevaar brengen en zo gaan Arnautovic en co door naar de 1/8e finales.

90+1' Drie minuten extra. Slaagt Oekraïne er nog in om het doel van Bachmann minstens één keer te bestoken in de slotfase? . tweede helft, minuut 91. Drie minuten extra Slaagt Oekraïne er nog in om het doel van Bachmann minstens één keer te bestoken in de slotfase?

90' tweede helft, minuut 90. Vervanging bij Oostenrijk, Sasa Kalajdzic erin, Marko Arnautovic eruit wissel Marko Arnautovic Sasa Kalajdzic

89' tweede helft, minuut 89. Knal van Jaremtsjoek zoeft naast. Knal van Jaremtsjoek zoeft naast

87' tweede helft, minuut 87. Jaremtsjoek voorlangs! Roman Jaremtsjoek versnelt plots in de zestien en haalt dan verschroeiend uit, maar zijn lage pegel gaat voorlangs! . Jaremtsjoek voorlangs! Roman Jaremtsjoek versnelt plots in de zestien en haalt dan verschroeiend uit, maar zijn lage pegel gaat voorlangs!

86' tweede helft, minuut 86. Nog maar 5 minuten. En dan moet Oekraïne plots laten zien wat het in de eerste 85 minuten niet heeft gekund. Een Oekraïense gelijkmaker lijkt nu wel erg onwaarschijnlijk. . Nog maar 5 minuten En dan moet Oekraïne plots laten zien wat het in de eerste 85 minuten niet heeft gekund. Een Oekraïense gelijkmaker lijkt nu wel erg onwaarschijnlijk.

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij Oekraïne, Artem Besyedin erin, Vitaliy Mikolenko eruit wissel Vitaliy Mikolenko Artem Besyedin

85' tweede helft, minuut 85. Geen hand, wel een buik. Van een strafschop is helemaal geen sprake, hoor. Er kwam duidelijk geen hand aan te pas. . Geen hand, wel een buik Van een strafschop is helemaal geen sprake, hoor. Er kwam duidelijk geen hand aan te pas.

84' tweede helft, minuut 84. Oostenrijk wil een strafschop. Een subtiel tikje lijkt een Oekraïense hand te raken, maar scheids Cakir gebaart door te spelen. Als er iets van aan is, zal de VAR wel ingrijpen. . Oostenrijk wil een strafschop Een subtiel tikje lijkt een Oekraïense hand te raken, maar scheids Cakir gebaart door te spelen. Als er iets van aan is, zal de VAR wel ingrijpen.

83' tweede helft, minuut 83. Aan doelman Boesjtsjan ligt het niet. Hij heeft een goed tornooi achter de rug. Stef Wijnants. Aan doelman Boesjtsjan ligt het niet. Hij heeft een goed tornooi achter de rug. Stef Wijnants

81' tweede helft, minuut 81.

81' tweede helft, minuut 81. Zintsjenko trapt in de schijnbewegingen van Grillitsch en geeft een vrije trap weg. Oekraïne krijgt maar geen grip op de wedstrijd. . Zintsjenko trapt in de schijnbewegingen van Grillitsch en geeft een vrije trap weg. Oekraïne krijgt maar geen grip op de wedstrijd.

73' tweede helft, minuut 73.

72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij Oostenrijk, Stefan Ilsanker erin, Konrad Laimer eruit wissel Konrad Laimer Stefan Ilsanker

71' tweede helft, minuut 71. De mot zit erin. Met nog 20 minuten op de klok is het tempo helemaal uit de wedstrijd verdwenen. Oostenrijk en Oekraïne lijken het spel niet meer te kunnen maken, terwijl vooral de Oekraïners dat wel moeten doen. . De mot zit erin Met nog 20 minuten op de klok is het tempo helemaal uit de wedstrijd verdwenen. Oostenrijk en Oekraïne lijken het spel niet meer te kunnen maken, terwijl vooral de Oekraïners dat wel moeten doen.

69' tweede helft, minuut 69. Oostenrijk ontsnapt aan een owngoal. Oostenrijk ontsnapt aan een owngoal

68' tweede helft, minuut 68. Vervanging bij Oekraïne, Marlos erin, Mykola Shaparenko eruit wissel Mykola Shaparenko Marlos

66' tweede helft, minuut 66. Oostenrijk loert op de tegenaanval, maar voorlopig spelen ze die niet goed uit. . Oostenrijk loert op de tegenaanval, maar voorlopig spelen ze die niet goed uit.

65' tweede helft, minuut 65. De tijd begint te dringen voor Oekraïne. . De tijd begint te dringen voor Oekraïne.

61' Lainer verschalkt bijna zijn eigen doelman! Een Oekraïense vrije trap levert dan toch eens gevaar op, al komt het uit Oostenrijkse hoek. Lainer wil de bal wegkoppen, maar mag blij zijn dat Bachmann zijn kopbal nog uit doel weet te weren. . tweede helft, minuut 61. Lainer verschalkt bijna zijn eigen doelman! Een Oekraïense vrije trap levert dan toch eens gevaar op, al komt het uit Oostenrijkse hoek. Lainer wil de bal wegkoppen, maar mag blij zijn dat Bachmann zijn kopbal nog uit doel weet te weren.

59' tweede helft, minuut 59. Lainer weet Arnautovic niet staan! Lainer zet zich goed door op rechts en lijkt zomaar te kunnen terugleggen tot bij Arnautovic, maar zijn lage voorzet lijkt echt nergens naar. Arnautovic is misnoegd en heeft helemaal gelijk. . Lainer weet Arnautovic niet staan! Lainer zet zich goed door op rechts en lijkt zomaar te kunnen terugleggen tot bij Arnautovic, maar zijn lage voorzet lijkt echt nergens naar. Arnautovic is misnoegd en heeft helemaal gelijk.

58' tweede helft, minuut 58. Volley van Schlager (Oostenrijk) gaat niet zo ver naast. Volley van Schlager (Oostenrijk) gaat niet zo ver naast

57' tweede helft, minuut 57. Schöpf ziet zijn afstandsschot afgeblokt worden en in de herneming hobbelt de poging van Schlager naast. We zijn bijna een uur ver en Oekraïne lijkt geen aanspraak te kunnen maken op geen gelijkmaker. . Schöpf ziet zijn afstandsschot afgeblokt worden en in de herneming hobbelt de poging van Schlager naast. We zijn bijna een uur ver en Oekraïne lijkt geen aanspraak te kunnen maken op geen gelijkmaker.

57' tweede helft, minuut 57. Nederland verdubbelt de voorsprong. Na zijn doelpunt heeft Depay deze keer een assist afgeleverd. Nederland staat 0-2 voor. . Nederland verdubbelt de voorsprong Na zijn doelpunt heeft Depay deze keer een assist afgeleverd. Nederland staat 0-2 voor.

54' tweede helft, minuut 54. Bij Oostenrijk zijn ze ook niet heel scherp uit de kleedkamer gekomen. Een halfbakken voorzet hobbelt door het pak, maar geen speler die er op tijd aan denkt zijn voet tegen te zetten. . Bij Oostenrijk zijn ze ook niet heel scherp uit de kleedkamer gekomen. Een halfbakken voorzet hobbelt door het pak, maar geen speler die er op tijd aan denkt zijn voet tegen te zetten.

52' tweede helft, minuut 52.

52' tweede helft, minuut 52. De Oekraïners kunnen zich nog eens doorzetten vanop rechts. Jarmolenko krijgt de bal niet onder controle en verpest zo de pass voor Jaremtsjoek. Hier zat misschien meer in voor de geelhemden. . De Oekraïners kunnen zich nog eens doorzetten vanop rechts. Jarmolenko krijgt de bal niet onder controle en verpest zo de pass voor Jaremtsjoek. Hier zat misschien meer in voor de geelhemden.

51' tweede helft, minuut 51. Het eerste schot na de rust komt op naar van Xaver Schlager. Laag en centraal, dus geen probleem voor Boesjtsjan. . Het eerste schot na de rust komt op naar van Xaver Schlager. Laag en centraal, dus geen probleem voor Boesjtsjan.

50' tweede helft, minuut 50. Baumgartner, het grootste Oostenrijkse slachtoffer uit de eerste helft, zit op de bank met een pak ijs tegen het hoofd gedrukt. Dat hij zo toch heeft kunnen scoren, is een klein mirakel. . Baumgartner, het grootste Oostenrijkse slachtoffer uit de eerste helft, zit op de bank met een pak ijs tegen het hoofd gedrukt. Dat hij zo toch heeft kunnen scoren, is een klein mirakel.

49' tweede helft, minuut 49. Geen kaart voor Jaremtsjoek na stevige judogreep. Geen kaart voor Jaremtsjoek na stevige judogreep

48' tweede helft, minuut 48. De Oostenrijkers vallen bij bosjes. Deze keer is het Hinteregger na een duel met Jaremtsjoek. Het is stevig trekken en duwen tussen de twee, maar ook vooral langs beide kanten. . De Oostenrijkers vallen bij bosjes Deze keer is het Hinteregger na een duel met Jaremtsjoek. Het is stevig trekken en duwen tussen de twee, maar ook vooral langs beide kanten.

46' tweede helft, minuut 46. Kan Oekraïne nog een vuist maken? Oekraïne trapt de tweede helft op gang in hun duel tegen Oostenrijk. Jaremtsjoek en co moeten duidelijk uit een ander vaatje tappen en dat moet gebeuren zonder Malinovski, die in de kleedkamer is gebleven. . Kan Oekraïne nog een vuist maken? Oekraïne trapt de tweede helft op gang in hun duel tegen Oostenrijk. Jaremtsjoek en co moeten duidelijk uit een ander vaatje tappen en dat moet gebeuren zonder Malinovski, die in de kleedkamer is gebleven.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

18:46 rust, 18 uur 46. Vervanging bij Oekraïne, Viktor Tsyhankov erin, Ruslan Malinovskiy eruit wissel Ruslan Malinovskiy Viktor Tsyhankov

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

45+4' eerste helft, minuut 49. Oostenrijk gaat rusten met een verdiende bonus. Na een overtuigende eerste helft gaat Oostenrijk terecht rusten met een 0-1-voorsprong. Tegen een onmondig Oekraïne hadden ze er zelfs 2 of 3 kunnen maken, maar Arnautovic en Sabitzer faalden op het cruciale moment. . Oostenrijk gaat rusten met een verdiende bonus Na een overtuigende eerste helft gaat Oostenrijk terecht rusten met een 0-1-voorsprong. Tegen een onmondig Oekraïne hadden ze er zelfs 2 of 3 kunnen maken, maar Arnautovic en Sabitzer faalden op het cruciale moment.

45+2' eerste helft, minuut 47. Opnieuw zwakke afwerking van Arnautovic. Opnieuw zwakke afwerking van Arnautovic

45+2' eerste helft, minuut 47. Sabitzer glijdt ongelukkig weg! Sabitzer lijkt onoplettendheid van Zabarnyi te gaan afstraffen, maar glijdt net dan weg! Hij kan nog net afleggen tot bij Laimer, maar die kan uit een ongemakkelijke hoek niet veel kracht achter zijn schot zetten. . Sabitzer glijdt ongelukkig weg! Sabitzer lijkt onoplettendheid van Zabarnyi te gaan afstraffen, maar glijdt net dan weg! Hij kan nog net afleggen tot bij Laimer, maar die kan uit een ongemakkelijke hoek niet veel kracht achter zijn schot zetten.

45+1' eerste helft, minuut 46. Jaremtsjoek wordt eindelijk eens gevonden in de zestien. Alleen is de controle ongelukkig, waarna de Gentse spits zijn hakje totaal de mist in ziet gaan. . Jaremtsjoek wordt eindelijk eens gevonden in de zestien. Alleen is de controle ongelukkig, waarna de Gentse spits zijn hakje totaal de mist in ziet gaan.

44' eerste helft, minuut 44. Wat een misser! Arnautovic tikt van dichtbij meters naast. Wat een misser! Arnautovic tikt van dichtbij meters naast

44' eerste helft, minuut 44. Ook Arnautovic gaat even naar de grond terwijl hij naar het achterhoofd tast. Het duel lijkt veel onschuldiger dan het duel dat Baumgartner velde. De speciale spits zal ongetwijfeld nog terug tussen de lijnen komen. . Ook Arnautovic gaat even naar de grond terwijl hij naar het achterhoofd tast. Het duel lijkt veel onschuldiger dan het duel dat Baumgartner velde. De speciale spits zal ongetwijfeld nog terug tussen de lijnen komen.

42' Arnautovic laat de 0-2 liggen! Oostenrijker counter snel en snedig. Schöpf ziet Arnautovic moederziel alleen voor doel opduiken. De pass is op maat, maar de Oostenrijkse spits mist zijn schot helemaal! . eerste helft, minuut 42. Arnautovic laat de 0-2 liggen! Oostenrijker counter snel en snedig. Schöpf ziet Arnautovic moederziel alleen voor doel opduiken. De pass is op maat, maar de Oostenrijkse spits mist zijn schot helemaal!

40' eerste helft, minuut 40. Nog 5 minuten tot de rust. En eigenlijk heeft Oekraïne amper iets laten zien. Voorlopig zijn zij het die bang moeten afwachten of hun 3 punten volstaan om de volgende ronde te halen. . Nog 5 minuten tot de rust En eigenlijk heeft Oekraïne amper iets laten zien. Voorlopig zijn zij het die bang moeten afwachten of hun 3 punten volstaan om de volgende ronde te halen.

39' eerste helft, minuut 39. Oekraïne ontsnapt aan een dubbele achterstand. Oekraïne ontsnapt aan een dubbele achterstand

37' Laimer viseert de verste hoek! Laimer zet Karavajev veel te makkelijk in de wind en wil de bal dan voorbij Boestsjan krullen, maar dat is buiten de Oekraïner zelf gerekend. Met een stevige vuistslag weet hij het gevaar af te weren. . eerste helft, minuut 37. Laimer viseert de verste hoek! Laimer zet Karavajev veel te makkelijk in de wind en wil de bal dan voorbij Boestsjan krullen, maar dat is buiten de Oekraïner zelf gerekend. Met een stevige vuistslag weet hij het gevaar af te weren.

37' eerste helft, minuut 37.

35' eerste helft, minuut 35. Laimer mist zijn schot vanuit de tweede lijn, dus kan Oekraïne snel counteren. Jarmolenko gaat het sprintduel aan met Hinteregger, maar voor hem mocht de race tien meter langer duren. Nu trok de Oostenrijker nog net aan het langste eind. . Laimer mist zijn schot vanuit de tweede lijn, dus kan Oekraïne snel counteren. Jarmolenko gaat het sprintduel aan met Hinteregger, maar voor hem mocht de race tien meter langer duren. Nu trok de Oostenrijker nog net aan het langste eind.

33' eerste helft, minuut 33. Vervanging bij Oostenrijk, Alessandro Schöpf erin, Christoph Baumgartner eruit wissel Christoph Baumgartner Alessandro Schöpf

32' Baumgartner kan toch niet verder. Baumgartner, slachtoffer van het kopduel met Zabarnyi en maker van het doelpunt heeft nog teveel last van die botsing. Hiernet moest hij al even gaan zitten, nu gaat hij definitief van het veld. . eerste helft, minuut 32. Baumgartner kan toch niet verder Baumgartner, slachtoffer van het kopduel met Zabarnyi en maker van het doelpunt heeft nog teveel last van die botsing. Hiernet moest hij al even gaan zitten, nu gaat hij definitief van het veld.

30' eerste helft, minuut 30. Oekraïne steekt eindelijk ook eens zijn neus aan het venster. Oekraïne steekt eindelijk ook eens zijn neus aan het venster

28' Jarmolenko komt net te laat! Oostenrijk komt goed weg! Wanneer Sjaparenko met zijn schot de verste hoek viseert, duwt Bachmann de bal goed naar buiten. Bijna kan Jarmolenko de rebound meteen weer richting doel tikken, maar hij komt net te laat. . eerste helft, minuut 28. Jarmolenko komt net te laat! Oostenrijk komt goed weg! Wanneer Sjaparenko met zijn schot de verste hoek viseert, duwt Bachmann de bal goed naar buiten. Bijna kan Jarmolenko de rebound meteen weer richting doel tikken, maar hij komt net te laat.

26' eerste helft, minuut 26. Xaver Schlager rukt even op, maar heeft geen enkele ploegmaat in steun. Rond zich ziet hij vier gele muren op zich afkomen en de middenvelder van Wolfsburg kan de val niet meer ontlopen. . Xaver Schlager rukt even op, maar heeft geen enkele ploegmaat in steun. Rond zich ziet hij vier gele muren op zich afkomen en de middenvelder van Wolfsburg kan de val niet meer ontlopen.

25' eerste helft, minuut 25. Ook Nederland op voorsprong. Niet dat dat iets uitmaakt voor Oekraïne of Oostenrijk, maar we geven het graag mee voor de volledigheid. Wie anders dan Depay opende de score in Amsterdam. . Ook Nederland op voorsprong Niet dat dat iets uitmaakt voor Oekraïne of Oostenrijk, maar we geven het graag mee voor de volledigheid. Wie anders dan Depay opende de score in Amsterdam.

24' eerste helft, minuut 24. De voorzet van Alaba levert Oostenrijk een zoveelste hoekschop op. Dat is intussen al de vijfde of de zesde, maar voorlopig leverde dat enkel de treffer van zonet op. . De voorzet van Alaba levert Oostenrijk een zoveelste hoekschop op. Dat is intussen al de vijfde of de zesde, maar voorlopig leverde dat enkel de treffer van zonet op.

24' eerste helft, minuut 24. Oostenrijker Baumgartner duwt van dichtbij een hoekschop binnen: 0-1. Oostenrijker Baumgartner duwt van dichtbij een hoekschop binnen: 0-1

24' eerste helft, minuut 24.

23' eerste helft, minuut 23.

21' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 21 door Christoph Baumgartner van Oostenrijk. 0, 1. goal Oekraïne Oostenrijk einde 0 1

21' eerste helft, minuut 21. Baumgartner knalt Oostenrijk virtueel naar de volgende ronde! Oostenrijk zet z'n overwicht om in een voorsprong! Baumgartner is Zabarnyi te snel af en tikt de hoekschop van dichtbij in doel! . Baumgartner knalt Oostenrijk virtueel naar de volgende ronde! Oostenrijk zet z'n overwicht om in een voorsprong! Baumgartner is Zabarnyi te snel af en tikt de hoekschop van dichtbij in doel!

18' Hoofd tegen hoofd. Even hard tegen onzacht wanneer Zabarnyi en Baumgartner in een kopduel niet op de bal, maar wel tegen elkaars knikker koppen. Beide spelers lijken wel voort te kunnen. . eerste helft, minuut 18. Hoofd tegen hoofd Even hard tegen onzacht wanneer Zabarnyi en Baumgartner in een kopduel niet op de bal, maar wel tegen elkaars knikker koppen. Beide spelers lijken wel voort te kunnen.

18' eerste helft, minuut 18. Daar is het eerste wapenfeit van Arnautovic. Daar is het eerste wapenfeit van Arnautovic

17' eerste helft, minuut 17. Alaba zwiept de bal voor het eerst vanavond gevaarlijk voor doel, maar Sabitzer en Arnautovic komen tekort om hun kopduel te winnen. . Alaba zwiept de bal voor het eerst vanavond gevaarlijk voor doel, maar Sabitzer en Arnautovic komen tekort om hun kopduel te winnen.

16' eerste helft, minuut 16. Arnautovic moet het vizier bijstellen. Arnautovic krijgt veel ruimte, maar heeft toch nog te veel tijd nodig o maan te leggen. Zijn eerste schot wordt afgeblokt, zijn tweede belandt via een Oekraïens been in hoekschop. . Arnautovic moet het vizier bijstellen Arnautovic krijgt veel ruimte, maar heeft toch nog te veel tijd nodig o maan te leggen. Zijn eerste schot wordt afgeblokt, zijn tweede belandt via een Oekraïens been in hoekschop.

14' eerste helft, minuut 14. Dragovic (Oostenrijk) kopt over doel. Dragovic (Oostenrijk) kopt over doel

14' eerste helft, minuut 14. Karavajev haalt de achterlijn eens voor Oekraïne, maar wordt dan kinderlijk eenvoudig van de bal gezet door een stevige Oostenrijkse schouderduw. . Karavajev haalt de achterlijn eens voor Oekraïne, maar wordt dan kinderlijk eenvoudig van de bal gezet door een stevige Oostenrijkse schouderduw.

12' eerste helft, minuut 12. Oostenrijk deelt de lakens uit. Dat doet het althans toch in de openingsminuten. De geelhemden krijgen maar geen voldragen aanval in elkaar geknutseld. . Oostenrijk deelt de lakens uit Dat doet het althans toch in de openingsminuten. De geelhemden krijgen maar geen voldragen aanval in elkaar geknutseld.

10' eerste helft, minuut 10. Mykolenko verlaat zonder nadenken zijn vaste stek op de linksachter waardoor Lainer zijn bijna-naamgenoot Laimer de diepte kan insturen. Gelukkig voor de Oekraïners was Malinovski goed gevolgd om de bal in hoekschop te tikken. Meer dan een kopballetje levert die niet op. . Mykolenko verlaat zonder nadenken zijn vaste stek op de linksachter waardoor Lainer zijn bijna-naamgenoot Laimer de diepte kan insturen. Gelukkig voor de Oekraïners was Malinovski goed gevolgd om de bal in hoekschop te tikken. Meer dan een kopballetje levert die niet op.

9' Twee ballen. En dat is er eentje te veel. Cakir heeft het gezien en geeft een scheidsrechtersbal. . eerste helft, minuut 9. Twee ballen En dat is er eentje te veel. Cakir heeft het gezien en geeft een scheidsrechtersbal.

7' eerste helft, minuut 7. Arnautovic krijgt de bal met een gelukje nog tot bij Sabitzer gekopt, die de bal vanop een meter of 20 meteen op de slof neemt. Die had een pracht van een doelpunt in gedachten, maar zijn poging raast meters over het doel van Boesjtsjan. . Arnautovic krijgt de bal met een gelukje nog tot bij Sabitzer gekopt, die de bal vanop een meter of 20 meteen op de slof neemt. Die had een pracht van een doelpunt in gedachten, maar zijn poging raast meters over het doel van Boesjtsjan.

6' eerste helft, minuut 6.

4' eerste helft, minuut 4. De Oekraïners laten zich ook een eerste keer opmerken. Jarmolenko gooit de bal met buitenkant links voor doel, maar daardoor laat Bachmann zich niet verrassen. Dit is niet hoe een salonremise eruitziet. . De Oekraïners laten zich ook een eerste keer opmerken. Jarmolenko gooit de bal met buitenkant links voor doel, maar daardoor laat Bachmann zich niet verrassen. Dit is niet hoe een salonremise eruitziet.

3' eerste helft, minuut 3. Bij Oekraïne krijgen ze de bal na een hoekschop niet goed weg. Lainer gooit zich naar de bal, maar doet dat vooral naar de hand. Dat is scheids Cakir niet ontgaan en dus wordt de aanval al snel afgefloten. . Bij Oekraïne krijgen ze de bal na een hoekschop niet goed weg. Lainer gooit zich naar de bal, maar doet dat vooral naar de hand. Dat is scheids Cakir niet ontgaan en dus wordt de aanval al snel afgefloten.

2' eerste helft, minuut 2. De Oostenrijkers mochten aftrappen en geven de bal voorlopig nog niet af. Schlager ontsnapt al eens op rechts en tikt de bal tot bij Laimer, maar die mist zijn controle in de zestien meter. . De Oostenrijkers mochten aftrappen en geven de bal voorlopig nog niet af. Schlager ontsnapt al eens op rechts en tikt de bal tot bij Laimer, maar die mist zijn controle in de zestien meter.

1' eerste helft, minuut 1. De bal rolt in Boekarest! Oekraïne en Oostenrijk trappen hun derde groepsduel op gang! De inzet is een zekere plek bij de laatste 16. Oostenrijk moet winnen, terwijl Oekraïne genoeg heeft aan een puntje. Dat belooft! . De bal rolt in Boekarest! Oekraïne en Oostenrijk trappen hun derde groepsduel op gang! De inzet is een zekere plek bij de laatste 16. Oostenrijk moet winnen, terwijl Oekraïne genoeg heeft aan een puntje. Dat belooft!

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

19:22 vooraf, 19 uur 22. De tijd begint te dringen voor Oekraïne. . De tijd begint te dringen voor Oekraïne.

17:54 vooraf, 17 uur 54. Zingen voor het vaderland! En het zijn de Oostenrijkers die de spits mogen afbijten. Op het Eurovisiesongfestival werd Oekraïne nog vijfde, terwijl Oostenrijk de finale niet haalde. Ook nu winnen de Oekraïners duidelijk de zangwedstrijd. Een voorbode voor de wedstrijd? . Zingen voor het vaderland! En het zijn de Oostenrijkers die de spits mogen afbijten. Op het Eurovisiesongfestival werd Oekraïne nog vijfde, terwijl Oostenrijk de finale niet haalde. Ook nu winnen de Oekraïners duidelijk de zangwedstrijd. Een voorbode voor de wedstrijd?

17:45 vooraf, 17 uur 45. Livestream binnen 5 minuten. Binnen zo'n 5 minuten kan je de wedstrijd ook op deze pagina via de livestream volgen. Verder kan je ook kijken op Eén of luisteren via Radio 1. Uiteraard kan je ook hier blijven hangen om de wedstrijd te volgen via live tekstupdates. . Livestream binnen 5 minuten Binnen zo'n 5 minuten kan je de wedstrijd ook op deze pagina via de livestream volgen. Verder kan je ook kijken op Eén of luisteren via Radio 1. Uiteraard kan je ook hier blijven hangen om de wedstrijd te volgen via live tekstupdates.

17:28 vooraf, 17 uur 28. Een primeur voor beide? Oekraïne en Oostenrijk delen een een sterk op elkaar gelijkende EK-geschiedenis. Beide debuteerden ze op het EK als co-gastland - Oostenrijk in 2008, Oekraïne vier jaar later - en geen van beide overleefde ooit de groepsfase. In hun debuuteditie werden beide landen derde in hun groep. Op hun tweede EK, vijf jaar geleden in Frankrijk, eindigden zowel Oostenrijk als Oekraïne als laatste. Aan die gedeelde historie komt straks dus een einde. . Een primeur voor beide? Oekraïne en Oostenrijk delen een een sterk op elkaar gelijkende EK-geschiedenis. Beide debuteerden ze op het EK als co-gastland - Oostenrijk in 2008, Oekraïne vier jaar later - en geen van beide overleefde ooit de groepsfase. In hun debuuteditie werden beide landen derde in hun groep. Op hun tweede EK, vijf jaar geleden in Frankrijk, eindigden zowel Oostenrijk als Oekraïne als laatste. Aan die gedeelde historie komt straks dus een einde.

17:18 vooraf, 17 uur 18. Arnautovic heeft goeie herinneringen aan Oekraïne. Het is al van 2012 geleden dat Oostenrijk en Oekraïne elkaar op het veld nog eens in de ogen keken. In een vriendschappelijk duel scoorde Arnautovic twee keer in een 3-2-overwinning voor de Oostenrijkers. Bij Oekraïne scoorde Goesev beide treffers, maar hij hing drie jaar geleden zijn voetbalschoenen aan de haak. . Arnautovic heeft goeie herinneringen aan Oekraïne Het is al van 2012 geleden dat Oostenrijk en Oekraïne elkaar op het veld nog eens in de ogen keken. In een vriendschappelijk duel scoorde Arnautovic twee keer in een 3-2-overwinning voor de Oostenrijkers. Bij Oekraïne scoorde Goesev beide treffers, maar hij hing drie jaar geleden zijn voetbalschoenen aan de haak.

17:02 vooraf, 17 uur 02. Nederland is sowieso groepswinnaar. Oostenrijk en Oekraïne zouden het dus op een akkoordje kunnen gooien, al zijn 4 punten nog niet per se voldoende voor een plek bij de laatste 16. Vooral Oostenrijk - op dit moment derde - zal veel liever winnen voor de zekerheid. Geen van beide teams kan in elk geval nog groepswinnaar worden. Met een overwinning op zak kunnen ze in het beste geval naast Nederland komen te staan, maar onze noorderburen wonnen zowel van Oostenrijk als van Oekraïne en zijn dus zeker eerst. . Nederland is sowieso groepswinnaar Oostenrijk en Oekraïne zouden het dus op een akkoordje kunnen gooien, al zijn 4 punten nog niet per se voldoende voor een plek bij de laatste 16. Vooral Oostenrijk - op dit moment derde - zal veel liever winnen voor de zekerheid. Geen van beide teams kan in elk geval nog groepswinnaar worden. Met een overwinning op zak kunnen ze in het beste geval naast Nederland komen te staan, maar onze noorderburen wonnen zowel van Oostenrijk als van Oekraïne en zijn dus zeker eerst.

16:50 vooraf, 16 uur 50. Arnautovic bij Oostenrijk. De opmerkelijkste naam bij Oostenrijk is zonder twijfel Marko Arnautovic. Die begon op de bank voor de eerste match, maar viel en scoorde. Na die goal liet hij zich zo hard gaan dat hij prompt een match geschorst werd. Maar nu wordt de wispelturige Arnautovic meteen in de basis gedropt door bondscoach Foda. . Arnautovic bij Oostenrijk De opmerkelijkste naam bij Oostenrijk is zonder twijfel Marko Arnautovic. Die begon op de bank voor de eerste match, maar viel en scoorde. Na die goal liet hij zich zo hard gaan dat hij prompt een match geschorst werd. Maar nu wordt de wispelturige Arnautovic meteen in de basis gedropt door bondscoach Foda.

16:49 vooraf, 16 uur 49. 1 wissel bij Oekraïne. Andrej Sjevtsjenko heeft maar 1 wijziging doorgevoerd in vergelijking met de 2-1-zege tegen Noord-Macedonië. Sidortsjoek komt in de ploeg voor Stepanenko. Voorin vinden we uiteraard Roman Jaremtsjoek weer terug, die al goed was voor 2 goals op dit EK. . 1 wissel bij Oekraïne Andrej Sjevtsjenko heeft maar 1 wijziging doorgevoerd in vergelijking met de 2-1-zege tegen Noord-Macedonië. Sidortsjoek komt in de ploeg voor Stepanenko. Voorin vinden we uiteraard Roman Jaremtsjoek weer terug, die al goed was voor 2 goals op dit EK.

21-06-2021 21-06-2021.

18:22 vooraf, 18 uur 22. Salonremise in de maak? Omdat Nederland al zeker is van de groepswinst en je met 4 punten zelfs als nummer 3 nagenoeg zeker bent van de volgende ronde zouden Oekraïne en Oostenrijk kunnen afspreken om de koek te verdelen en zo samen door te stoten. Voor Oostenrijk is dat soort afspraken geen onbekende. Op het WK van 1982 waren West-Duitsland en Oostenrijk bij een 1-0-zege van de eerste allebei geplaatst, ten koste van Algerije. Dit "bedrog van Gijon" wordt nog altijd beschouwd als een van de grootste schandes op een WK, vooral door de cynische manier waarop beide teams het afhandelden. Maar een herhaling van dat scenario zullen we morgen dus niet krijgen, als we beide bondscoaches tenminste mogen geloven. . Salonremise in de maak? Omdat Nederland al zeker is van de groepswinst en je met 4 punten zelfs als nummer 3 nagenoeg zeker bent van de volgende ronde zouden Oekraïne en Oostenrijk kunnen afspreken om de koek te verdelen en zo samen door te stoten.

Voor Oostenrijk is dat soort afspraken geen onbekende. Op het WK van 1982 waren West-Duitsland en Oostenrijk bij een 1-0-zege van de eerste allebei geplaatst, ten koste van Algerije. Dit "bedrog van Gijon" wordt nog altijd beschouwd als een van de grootste schandes op een WK, vooral door de cynische manier waarop beide teams het afhandelden.

Maar een herhaling van dat scenario zullen we morgen dus niet krijgen, als we beide bondscoaches tenminste mogen geloven.

18:20 vooraf, 18 uur 20. We zijn enkel gefocust op het winnen van de match. Voor ons is dit een finale, we zullen er alles aan doen om te slagen. Franco Foda (bondscoach Oostenrijk). We zijn enkel gefocust op het winnen van de match. Voor ons is dit een finale, we zullen er alles aan doen om te slagen. Franco Foda (bondscoach Oostenrijk)

18:18 vooraf, 18 uur 18. Theoretisch gezien kunnen we blij zijn met een gelijkspel, maar als je zo de match ingaat, kom je bijna altijd bedrogen uit. Al dat gespeculeer over een akkoordje tussen de twee teams mag meteen stoppen. Dat is niet correct. Andrej Sjevtsjenko (bondscoach Oekraïne). Theoretisch gezien kunnen we blij zijn met een gelijkspel, maar als je zo de match ingaat, kom je bijna altijd bedrogen uit. Al dat gespeculeer over een akkoordje tussen de twee teams mag meteen stoppen. Dat is niet correct. Andrej Sjevtsjenko (bondscoach Oekraïne)

18:18 - Vooraf Vooraf, 18 uur 18

Opstelling Oekraïne. Heorhiy Buschan, Oleksandr Karavaiev, Illia Zabarnyi, Mykola Matviyenko, Vitaliy Mikolenko, Mykola Shaparenko, Serhiy Sydorchuk, Oleksandr Zinchenko, Andriy Yarmolenko, Roman Jaremtsjoek, Ruslan Malinovskiy Opstelling Oekraïne Heorhiy Buschan, Oleksandr Karavaiev, Illia Zabarnyi, Mykola Matviyenko, Vitaliy Mikolenko, Mykola Shaparenko, Serhiy Sydorchuk, Oleksandr Zinchenko, Andriy Yarmolenko, Roman Jaremtsjoek, Ruslan Malinovskiy

Opstelling Oostenrijk. Daniel Bachmann, Stefan Lainer, Aleksandar Dragovic, Martin Hinteregger, David Alaba, Konrad Laimer, Xaver Schlager, Florian Grillitsch, Christoph Baumgartner, Marcel Sabitzer, Marko Arnautovic Opstelling Oostenrijk Daniel Bachmann, Stefan Lainer, Aleksandar Dragovic, Martin Hinteregger, David Alaba, Konrad Laimer, Xaver Schlager, Florian Grillitsch, Christoph Baumgartner, Marcel Sabitzer, Marko Arnautovic