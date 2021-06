LIVESTREAM: Durven Oekraïne en Oostenrijk elkaar pijn doen in sleutelmatch?

10' eerste helft, minuut 10. Mykolenko verlaat zonder nadenken zijn vaste stek op de linksachter waardoor Lainer zijn bijna-naamgenoot Laimer de diepte kan insturen. Gelukkig voor de Oekraïners was Malinovski goed gevolgd om de bal in hoekschop te tikken. Meer dan een kopballetje levert die niet op. . Mykolenko verlaat zonder nadenken zijn vaste stek op de linksachter waardoor Lainer zijn bijna-naamgenoot Laimer de diepte kan insturen. Gelukkig voor de Oekraïners was Malinovski goed gevolgd om de bal in hoekschop te tikken. Meer dan een kopballetje levert die niet op.

9' Twee ballen. En dat is er eentje te veel. Cakir heeft het gezien en geeft een scheidsrechtersbal. . eerste helft, minuut 9. Twee ballen En dat is er eentje te veel. Cakir heeft het gezien en geeft een scheidsrechtersbal.

7' eerste helft, minuut 7. Arnautovic krijgt de bal met een gelukje nog tot bij Sabitzer gekopt, die de bal vanop een meter of 20 meteen op de slof neemt. Die had een pracht van een doelpunt in gedachten, maar zijn poging raast meters over het doel van Boesjtsjan. . Arnautovic krijgt de bal met een gelukje nog tot bij Sabitzer gekopt, die de bal vanop een meter of 20 meteen op de slof neemt. Die had een pracht van een doelpunt in gedachten, maar zijn poging raast meters over het doel van Boesjtsjan.

4' eerste helft, minuut 4. De Oekraïners laten zich ook een eerste keer opmerken. Jarmolenko gooit de bal met buitenkant links voor doel, maar daardoor laat Bachmann zich niet verrassen. Dit is niet hoe een salonremise eruitziet. . De Oekraïners laten zich ook een eerste keer opmerken. Jarmolenko gooit de bal met buitenkant links voor doel, maar daardoor laat Bachmann zich niet verrassen. Dit is niet hoe een salonremise eruitziet.

3' eerste helft, minuut 3. Bij Oekraïne krijgen ze de bal na een hoekschop niet goed weg. Lainer gooit zich naar de bal, maar doet dat vooral naar de hand. Dat is scheids Cakir niet ontgaan en dus wordt de aanval al snel afgefloten. . Bij Oekraïne krijgen ze de bal na een hoekschop niet goed weg. Lainer gooit zich naar de bal, maar doet dat vooral naar de hand. Dat is scheids Cakir niet ontgaan en dus wordt de aanval al snel afgefloten.

2' eerste helft, minuut 2. De Oostenrijkers mochten aftrappen en geven de bal voorlopig nog niet af. Schlager ontsnapt al eens op rechts en tikt de bal tot bij Laimer, maar die mist zijn controle in de zestien meter. . De Oostenrijkers mochten aftrappen en geven de bal voorlopig nog niet af. Schlager ontsnapt al eens op rechts en tikt de bal tot bij Laimer, maar die mist zijn controle in de zestien meter.

1' eerste helft, minuut 1. De bal rolt in Boekarest! Oekraïne en Oostenrijk trappen hun derde groepsduel op gang! De inzet is een zekere plek bij de laatste 16. Oostenrijk moet winnen, terwijl Oekraïne genoeg heeft aan een puntje. Dat belooft! . De bal rolt in Boekarest! Oekraïne en Oostenrijk trappen hun derde groepsduel op gang! De inzet is een zekere plek bij de laatste 16. Oostenrijk moet winnen, terwijl Oekraïne genoeg heeft aan een puntje. Dat belooft!

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

17:54 vooraf, 17 uur 54. Zingen voor het vaderland! En het zijn de Oostenrijkers die de spits mogen afbijten. Op het Eurovisiesongfestival werd Oekraïne nog vijfde, terwijl Oostenrijk de finale niet haalde. Ook nu winnen de Oekraïners duidelijk de zangwedstrijd. Een voorbode voor de wedstrijd? . Zingen voor het vaderland! En het zijn de Oostenrijkers die de spits mogen afbijten. Op het Eurovisiesongfestival werd Oekraïne nog vijfde, terwijl Oostenrijk de finale niet haalde. Ook nu winnen de Oekraïners duidelijk de zangwedstrijd. Een voorbode voor de wedstrijd?

17:45 vooraf, 17 uur 45. Livestream binnen 5 minuten. Binnen zo'n 5 minuten kan je de wedstrijd ook op deze pagina via de livestream volgen. Verder kan je ook kijken op Eén of luisteren via Radio 1. Uiteraard kan je ook hier blijven hangen om de wedstrijd te volgen via live tekstupdates. . Livestream binnen 5 minuten Binnen zo'n 5 minuten kan je de wedstrijd ook op deze pagina via de livestream volgen. Verder kan je ook kijken op Eén of luisteren via Radio 1. Uiteraard kan je ook hier blijven hangen om de wedstrijd te volgen via live tekstupdates.

17:45 vooraf, 17 uur 45. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1406996849010122753

17:28 vooraf, 17 uur 28. Een primeur voor beide? Oekraïne en Oostenrijk delen een een sterk op elkaar gelijkende EK-geschiedenis. Beide debuteerden ze op het EK als co-gastland - Oostenrijk in 2008, Oekraïne vier jaar later - en geen van beide overleefde ooit de groepsfase. In hun debuuteditie werden beide landen derde in hun groep. Op hun tweede EK, vijf jaar geleden in Frankrijk, eindigden zowel Oostenrijk als Oekraïne als laatste. Aan die gedeelde historie komt straks dus een einde. . Een primeur voor beide? Oekraïne en Oostenrijk delen een een sterk op elkaar gelijkende EK-geschiedenis. Beide debuteerden ze op het EK als co-gastland - Oostenrijk in 2008, Oekraïne vier jaar later - en geen van beide overleefde ooit de groepsfase. In hun debuuteditie werden beide landen derde in hun groep. Op hun tweede EK, vijf jaar geleden in Frankrijk, eindigden zowel Oostenrijk als Oekraïne als laatste. Aan die gedeelde historie komt straks dus een einde.

17:18 vooraf, 17 uur 18. Arnautovic heeft goeie herinneringen aan Oekraïne. Het is al van 2012 geleden dat Oostenrijk en Oekraïne elkaar op het veld nog eens in de ogen keken. In een vriendschappelijk duel scoorde Arnautovic twee keer in een 3-2-overwinning voor de Oostenrijkers. Bij Oekraïne scoorde Goesev beide treffers, maar hij hing drie jaar geleden zijn voetbalschoenen aan de haak. . Arnautovic heeft goeie herinneringen aan Oekraïne Het is al van 2012 geleden dat Oostenrijk en Oekraïne elkaar op het veld nog eens in de ogen keken. In een vriendschappelijk duel scoorde Arnautovic twee keer in een 3-2-overwinning voor de Oostenrijkers. Bij Oekraïne scoorde Goesev beide treffers, maar hij hing drie jaar geleden zijn voetbalschoenen aan de haak.

17:13 Zintsjenko? Jarmolenko? Malinovski? Jaremtsjoek? Zeg het maar! vooraf, 17 uur 13. Zintsjenko? Jarmolenko? Malinovski? Jaremtsjoek? Zeg het maar! Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1406962201412485124

17:02 vooraf, 17 uur 02. Nederland is sowieso groepswinnaar. Oostenrijk en Oekraïne zouden het dus op een akkoordje kunnen gooien, al zijn 4 punten nog niet per se voldoende voor een plek bij de laatste 16. Vooral Oostenrijk - op dit moment derde - zal veel liever winnen voor de zekerheid. Geen van beide teams kan in elk geval nog groepswinnaar worden. Met een overwinning op zak kunnen ze in het beste geval naast Nederland komen te staan, maar onze noorderburen wonnen zowel van Oostenrijk als van Oekraïne en zijn dus zeker eerst. . Nederland is sowieso groepswinnaar Oostenrijk en Oekraïne zouden het dus op een akkoordje kunnen gooien, al zijn 4 punten nog niet per se voldoende voor een plek bij de laatste 16. Vooral Oostenrijk - op dit moment derde - zal veel liever winnen voor de zekerheid. Geen van beide teams kan in elk geval nog groepswinnaar worden. Met een overwinning op zak kunnen ze in het beste geval naast Nederland komen te staan, maar onze noorderburen wonnen zowel van Oostenrijk als van Oekraïne en zijn dus zeker eerst.

16:50 vooraf, 16 uur 50. Arnautovic bij Oostenrijk. De opmerkelijkste naam bij Oostenrijk is zonder twijfel Marko Arnautovic. Die begon op de bank voor de eerste match, maar viel en scoorde. Na die goal liet hij zich zo hard gaan dat hij prompt een match geschorst werd. Maar nu wordt de wispelturige Arnautovic meteen in de basis gedropt door bondscoach Foda. . Arnautovic bij Oostenrijk De opmerkelijkste naam bij Oostenrijk is zonder twijfel Marko Arnautovic. Die begon op de bank voor de eerste match, maar viel en scoorde. Na die goal liet hij zich zo hard gaan dat hij prompt een match geschorst werd. Maar nu wordt de wispelturige Arnautovic meteen in de basis gedropt door bondscoach Foda.

16:50 vooraf, 16 uur 50. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1406988810320232459

16:49 vooraf, 16 uur 49. 1 wissel bij Oekraïne. Andrej Sjevtsjenko heeft maar 1 wijziging doorgevoerd in vergelijking met de 2-1-zege tegen Noord-Macedonië. Sidortsjoek komt in de ploeg voor Stepanenko. Voorin vinden we uiteraard Roman Jaremtsjoek weer terug, die al goed was voor 2 goals op dit EK. . 1 wissel bij Oekraïne Andrej Sjevtsjenko heeft maar 1 wijziging doorgevoerd in vergelijking met de 2-1-zege tegen Noord-Macedonië. Sidortsjoek komt in de ploeg voor Stepanenko. Voorin vinden we uiteraard Roman Jaremtsjoek weer terug, die al goed was voor 2 goals op dit EK.

12:00 vooraf, 12 uur . Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1406902460569030656

21-06-2021 21-06-2021.

18:22 vooraf, 18 uur 22. Salonremise in de maak? Omdat Nederland al zeker is van de groepswinst en je met 4 punten zelfs als nummer 3 nagenoeg zeker bent van de volgende ronde zouden Oekraïne en Oostenrijk kunnen afspreken om de koek te verdelen en zo samen door te stoten. Voor Oostenrijk is dat soort afspraken geen onbekende. Op het WK van 1982 waren West-Duitsland en Oostenrijk bij een 1-0-zege van de eerste allebei geplaatst, ten koste van Algerije. Dit "bedrog van Gijon" wordt nog altijd beschouwd als een van de grootste schandes op een WK, vooral door de cynische manier waarop beide teams het afhandelden. Maar een herhaling van dat scenario zullen we morgen dus niet krijgen, als we beide bondscoaches tenminste mogen geloven. . Salonremise in de maak? Omdat Nederland al zeker is van de groepswinst en je met 4 punten zelfs als nummer 3 nagenoeg zeker bent van de volgende ronde zouden Oekraïne en Oostenrijk kunnen afspreken om de koek te verdelen en zo samen door te stoten.

Voor Oostenrijk is dat soort afspraken geen onbekende. Op het WK van 1982 waren West-Duitsland en Oostenrijk bij een 1-0-zege van de eerste allebei geplaatst, ten koste van Algerije. Dit "bedrog van Gijon" wordt nog altijd beschouwd als een van de grootste schandes op een WK, vooral door de cynische manier waarop beide teams het afhandelden.

Maar een herhaling van dat scenario zullen we morgen dus niet krijgen, als we beide bondscoaches tenminste mogen geloven.

18:21 vooraf, 18 uur 21. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://www.youtube.com/watch?v=M0mHp3iyWGg

18:20 vooraf, 18 uur 20. We zijn enkel gefocust op het winnen van de match. Voor ons is dit een finale, we zullen er alles aan doen om te slagen. Franco Foda (bondscoach Oostenrijk). We zijn enkel gefocust op het winnen van de match. Voor ons is dit een finale, we zullen er alles aan doen om te slagen. Franco Foda (bondscoach Oostenrijk)

18:18 vooraf, 18 uur 18. Theoretisch gezien kunnen we blij zijn met een gelijkspel, maar als je zo de match ingaat, kom je bijna altijd bedrogen uit. Al dat gespeculeer over een akkoordje tussen de twee teams mag meteen stoppen. Dat is niet correct. Andrej Sjevtsjenko (bondscoach Oekraïne). Theoretisch gezien kunnen we blij zijn met een gelijkspel, maar als je zo de match ingaat, kom je bijna altijd bedrogen uit. Al dat gespeculeer over een akkoordje tussen de twee teams mag meteen stoppen. Dat is niet correct. Andrej Sjevtsjenko (bondscoach Oekraïne)

18:18 - Vooraf Vooraf, 18 uur 18

Opstelling Oekraïne. Heorhiy Buschan, Oleksandr Karavaiev, Illia Zabarnyi, Mykola Matviyenko, Vitaliy Mikolenko, Mykola Shaparenko, Serhiy Sydorchuk, Oleksandr Zinchenko, Andriy Yarmolenko, Roman Jaremtsjoek, Ruslan Malinovskiy Opstelling Oekraïne Heorhiy Buschan, Oleksandr Karavaiev, Illia Zabarnyi, Mykola Matviyenko, Vitaliy Mikolenko, Mykola Shaparenko, Serhiy Sydorchuk, Oleksandr Zinchenko, Andriy Yarmolenko, Roman Jaremtsjoek, Ruslan Malinovskiy

Opstelling Oostenrijk. Daniel Bachmann, Stefan Lainer, Aleksandar Dragovic, Martin Hinteregger, David Alaba, Konrad Laimer, Xaver Schlager, Florian Grillitsch, Christoph Baumgartner, Marcel Sabitzer, Marko Arnautovic Opstelling Oostenrijk Daniel Bachmann, Stefan Lainer, Aleksandar Dragovic, Martin Hinteregger, David Alaba, Konrad Laimer, Xaver Schlager, Florian Grillitsch, Christoph Baumgartner, Marcel Sabitzer, Marko Arnautovic