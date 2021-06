LIVESTREAM: Wint Nederland, met Malen én Gravenberch, ook zijn 3e groepsmatch?

7' eerste helft, minuut 7. Pandev en co lijken er toch niet iets van te willen maken. Noord-Macedonië heeft niks meer te winnen, tenzij een eervolle exit op dit EK. . Pandev en co lijken er toch niet iets van te willen maken. Noord-Macedonië heeft niks meer te winnen, tenzij een eervolle exit op dit EK.

Nederland laat er geen gras over groeien. Na balverlies bij Noord-Macedonië haalt Gravenberch uit van buiten de zestien, maar hij kan zijn schot niet laag houden.

Aftrap. Noord-Macedonië brengt de bal aan het rollen in de Johan Cruijff ArenA. Maakt Oranje er een feestje van voor de thuissupporters?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

Pandev wordt gehuldigd. Een bijzonder moment voor de aftrap, de afscheidnemende Pandev wordt nog even in de bloemetjes gezet. Hij krijgt een shirt overhandigd door Wijnaldum met rugnummer 122, een verwijzing naar zijn aantal caps. Geen enkele speler speelde meer wedstrijden of scoorde meer goals voor Noord-Macedonië dan Pandev. Als kers op de taart kon hij als 37-jarige op de 1e speeldag tegen Oostenrijk ook nog zijn eerste goal op een groot toernooi maken. Na deze wedstrijd zet hij een punt achter een indrukwekkende carrière van 20 jaar bij de nationale ploeg.



Als kers op de taart kon hij als 37-jarige op de 1e speeldag tegen Oostenrijk ook nog zijn eerste goal op een groot toernooi maken. Na deze wedstrijd zet hij een punt achter een indrukwekkende carrière van 20 jaar bij de nationale ploeg.

Gravenberch komt voor het eerst aan de aftrap bij Oranje.

Op voorsprong komen tegen Oranje, lukt het Noord-Macedonië vandaag wel?

Kan Stekelenburg opnieuw de nul houden?

Afscheid van een EK-debutant. Noord-Macedonië was één van de 2 debutanten op dit EK. Ook Finland raakte voor het eerst op een eindronde van een EK en maakt in tegenstelling tot Noord-Macedonië wél nog kans op de volgende ronde. Nederland is al helemaal zeker van zijn plek in de 1/8e finales. Het is de eerste keer sinds 2008 dat Oranje de knock-outfase haalt.

Noord-Macedonië is al uitgeschakeld. Nederland en Noord-Macedonië staan voor de eerste keer in meer dan 12 jaar nog eens tegenover elkaar. Voor Noord-Macedonië is het meteen ook de laatste match op dit EK. Na de nederlagen tegen Oostenrijke n Oekraïne zijn ze uitgeteld voor de 1/8e finales.

Afscheidsmatch Pandev. Bij Noord-Macedonië begint Goran Pandev aan zijn laatste match als international, uiteraard met de aanvoerdersband om zijn arm. Voor de rest staan ook alle "Belgen" aan de afrap: Zajkov van Charleroi, Trajkovski (ex-Essevee en -KVM) en Trickovski (ex-Club en -Waasland-Beveren).

De verwachte elf bij Nederland, zoals gisteren op het briefje van De Boer stond. Gravenberch en Malen komen erin, De Roon en Weghorst gaan eruit.

De Nederlanders krijgen weer een boodschap van bovenaf.

Als er me iemand voor dit seizoen had gezegd dat ik de eerste keuze op het EK zou zijn, had ik hem uitgelachen. - doelman Maarten Stekelenburg

21-06-2021 21-06-2021.

Malen en Gravenberch in de basis? Een alerte cameraman heeft er mogelijk voor gezorgd dat de opstelling van Oranje tegen Noord-Macedonië nu al gelekt is. Op het kwartier training had bondscoach Frank de Boer een papiertje in zijn handen waarop een elftal was neergepend. Als de opstelling klopt, dan zou Nederland slechts op 2 plaatsen anders voor de dag komen: Donyell Malen zou Wout Weghorst vervangen in de spits en Ryan Gravenberch krijgt zijn kans op het middenveld, ten kosten van Marten de Roon.

Als de opstelling klopt, dan zou Nederland slechts op 2 plaatsen anders voor de dag komen: Donyell Malen zou Wout Weghorst vervangen in de spits en Ryan Gravenberch krijgt zijn kans op het middenveld, ten kosten van Marten de Roon.

Het briefje van De Boer.

Vooraf, 17 uur 57

Opstelling Noord-Macedonië: Stole Dimitrievski, Stefan Ristovski, Darko Velkovski, Visar Musliu, Ezgjan Alioski, Ivan Trickovski, Enis Bardhi, Eljif Elmas, Arijan Ademi, Aleksandar Trajkovski, Goran Pandev

Opstelling Nederland: Maarten Stekelenburg, Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Matthijs de Ligt, Daley Blind, Patrick van Aanholt, Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum, Ryan Gravenberch, Memphis Depay, Donyell Malen