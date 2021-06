LIVESTREAM: Kan Denemarken zich alsnog plaatsen of houdt Rusland stand?

33' eerste helft, minuut 33. Golovin wil ingooien, maar bedenkt zich niet geheel toevallig. Daardoor winnen de Russen weer een aantal seconden en opnieuw gaan de Deense fans aan het fluiten. . Golovin wil ingooien, maar bedenkt zich niet geheel toevallig. Daardoor winnen de Russen weer een aantal seconden en opnieuw gaan de Deense fans aan het fluiten.

31' eerste helft, minuut 31. Een halfuur gespeeld. Kunnen we al een tussentijdse balans opmaken na eenderde wedstrijd? Dat kan zeker. De Russen wijken, maar krijgen de eerste kans. De Denen kunnen hun blitzstart van tegen de Duivels niet herhalen en hebben het voorlopig moeilijk de regie helemaal in handen te nemen. . Een halfuur gespeeld Kunnen we al een tussentijdse balans opmaken na eenderde wedstrijd? Dat kan zeker. De Russen wijken, maar krijgen de eerste kans. De Denen kunnen hun blitzstart van tegen de Duivels niet herhalen en hebben het voorlopig moeilijk de regie helemaal in handen te nemen.

30' eerste helft, minuut 30. Raket van Hojbjerg zoeft niet zo ver naast. Raket van Hojbjerg zoeft niet zo ver naast

29' eerste helft, minuut 29. Hojbjerg met een kruisraket! Pierre-Emile Hojbjerg neemt even de tijd om zijn kanon te laden. Een kruisraket vliegt richting doel van Safonov, maar vliegt uiteindelijk maar een metertje naast! . Hojbjerg met een kruisraket! Pierre-Emile Hojbjerg neemt even de tijd om zijn kanon te laden. Een kruisraket vliegt richting doel van Safonov, maar vliegt uiteindelijk maar een metertje naast!

28' eerste helft, minuut 28. En ook de eerste gele kaart van de wedstrijd is een feit. Koedrjasjov gaat iets te stevig in duel met Wass en dat levert hem het eerste karton van de avond op. . En ook de eerste gele kaart van de wedstrijd is een feit. Koedrjasjov gaat iets te stevig in duel met Wass en dat levert hem het eerste karton van de avond op.

28' Gele kaart voor Fedor Kudryashov van Rusland tijdens eerste helft, minuut 28 Fedor Kudryashov Rusland

26' eerste helft, minuut 26. Russen rekken tijd. De Russen lijken nu al tijd te rekken bij het nemen van een vrijschop. Scheidsrechter Turpin geeft een eerste waarschuwing, maar het publiek in het Parkenstadion kan dit maar matig appreciëren. Een striemend fluitconcert is de Russen hun deel. . Russen rekken tijd De Russen lijken nu al tijd te rekken bij het nemen van een vrijschop. Scheidsrechter Turpin geeft een eerste waarschuwing, maar het publiek in het Parkenstadion kan dit maar matig appreciëren. Een striemend fluitconcert is de Russen hun deel.

25' eerste helft, minuut 25. Wanneer geraken de Denen eens aan een kans? Geert Heremans (Sporza). Wanneer geraken de Denen eens aan een kans? Geert Heremans (Sporza)

25' eerste helft, minuut 25. De Denen beginnen dan toch maar eens te bouwen aan een aanval, al is het voorlopig eerder een zandkasteel. Ook deze nieuwe poging verzandt voor het echt gevaarlijk kan worden. . De Denen beginnen dan toch maar eens te bouwen aan een aanval, al is het voorlopig eerder een zandkasteel. Ook deze nieuwe poging verzandt voor het echt gevaarlijk kan worden.

22' eerste helft, minuut 22. Plots zijn de Russen wakker geworden. Christensen flirt met een owngoal om een gevaarlijke pass uit het luchtruim te onderscheppen. De Russische hoekschop wordt, net zoals eerder aan de overkant, afgefloten na een overtreding. . Plots zijn de Russen wakker geworden. Christensen flirt met een owngoal om een gevaarlijke pass uit het luchtruim te onderscheppen. De Russische hoekschop wordt, net zoals eerder aan de overkant, afgefloten na een overtreding.

20' eerste helft, minuut 20. Golovin knalt de eerste kans van de match op doelman Schmeichel. Golovin knalt de eerste kans van de match op doelman Schmeichel

20' eerste helft, minuut 20. Tweede kansje voor de Russen. De grote Dzjoeba wordt gevonden, hij draait en schiet... ver naast. . Tweede kansje voor de Russen. De grote Dzjoeba wordt gevonden, hij draait en schiet... ver naast.

18' eerste helft, minuut 18. Golovin op Schmeichel. De eerste kans uit de match is zowaar voor Rusland. Alles en iedereen in een wit shirt wijkt voor Golovin. Die krijgt zomaar een vrije schietkans. Zijn rush moet te veel krachten gekost hebben, want hij kan nauwelijks nog richten. Zo geeft hij Schmeichel de kans om redding te brengen met een beenveeg. . Golovin op Schmeichel De eerste kans uit de match is zowaar voor Rusland. Alles en iedereen in een wit shirt wijkt voor Golovin. Die krijgt zomaar een vrije schietkans. Zijn rush moet te veel krachten gekost hebben, want hij kan nauwelijks nog richten. Zo geeft hij Schmeichel de kans om redding te brengen met een beenveeg.

17' eerste helft, minuut 17. Het enthousiasme waarmee de Denen tegen de Belgen begonnen, is er nu niet. Geert Heremans (Sporza). Het enthousiasme waarmee de Denen tegen de Belgen begonnen, is er nu niet. Geert Heremans (Sporza)

14' eerste helft, minuut 14. Russen wachten af. Het is even windstil. Het lijkt alsof de Denen hun geweer opnieuw aan het laden zijn. De Russen hebben aan een punt (wellicht) genoeg om zich te plaatsen en dat zie je ook op het veld. . Russen wachten af Het is even windstil. Het lijkt alsof de Denen hun geweer opnieuw aan het laden zijn. De Russen hebben aan een punt (wellicht) genoeg om zich te plaatsen en dat zie je ook op het veld.

10' eerste helft, minuut 10. De Russen komen er amper uit. Is het van niet willen of niet kunnen? De rode kuisheidsgordel voor doelman Safonov zorgt er wel voor dat er nog geen doorkomen aan is. . De Russen komen er amper uit. Is het van niet willen of niet kunnen? De rode kuisheidsgordel voor doelman Safonov zorgt er wel voor dat er nog geen doorkomen aan is.

9' eerste helft, minuut 9. De Denen krijgen een eerste hoekschop, maar Poulsen begaat een fout en zo wordt de fase afgefloten voor het prangend kon worden. . De Denen krijgen een eerste hoekschop, maar Poulsen begaat een fout en zo wordt de fase afgefloten voor het prangend kon worden.

7' eerste helft, minuut 7. De Denen nemen langzaam de partij in handen. Geert Heremans (Sporza). De Denen nemen langzaam de partij in handen. Geert Heremans (Sporza)

5' eerste helft, minuut 5. Maehle krijgt op links veel ruimte om zijn voorzet rustig voor te bereiden. Hij lepelt de bal in de 16, de Russische afweer werkt eenvoudig weg. . Maehle krijgt op links veel ruimte om zijn voorzet rustig voor te bereiden. Hij lepelt de bal in de 16, de Russische afweer werkt eenvoudig weg.

4' Blessure. De Deense aanvoerder Kjaer heeft een tik gekregen, schijnbaar van zijn eigen ploegmaat Wass. Het is een sterke beer, dus na wat grimassen is hij weer klaar voor de dienst. . eerste helft, minuut 4. Blessure De Deense aanvoerder Kjaer heeft een tik gekregen, schijnbaar van zijn eigen ploegmaat Wass. Het is een sterke beer, dus na wat grimassen is hij weer klaar voor de dienst.

2' eerste helft, minuut 2. De Russen houden alvast langer stand dan de Belgen in de vorige match tegen de Denen. Het is in een evenwichtig wedstrijdbegin. . De Russen houden alvast langer stand dan de Belgen in de vorige match tegen de Denen. Het is in een evenwichtig wedstrijdbegin.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. We zijn eraan begonnen! Hopelijk wordt het ook voor de neutrale supporter een leuke partij. . Aftrap We zijn eraan begonnen! Hopelijk wordt het ook voor de neutrale supporter een leuke partij.

20:58 vooraf, 20 uur 58. We hebben de volksliederen achter de rug, we kunnen er bijna aan beginnen. De vurige Deense fans in het Parkenstadion, die we nog kennen van tegen de Duivels, hebben er weer zin in. . We hebben de volksliederen achter de rug, we kunnen er bijna aan beginnen. De vurige Deense fans in het Parkenstadion, die we nog kennen van tegen de Duivels, hebben er weer zin in.

20:48 De Denen verloren dan wel tegen België, maar de prestatie was zo hoopgevend dat Kasper Hjulmand het vertrouwen behoudt in dezelfde elf spelers die tegen de Duivels begonnen. vooraf, 20 uur 48. De Denen verloren dan wel tegen België, maar de prestatie was zo hoopgevend dat Kasper Hjulmand het vertrouwen behoudt in dezelfde elf spelers die tegen de Duivels begonnen. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1407032416536039434

20:46 Weinig reden om te wisselen voor bondscoach Tsjertsjesov na de 0-1-zege tegen Finland. Koedrjasov is weer beschikbaar en krijgt meteen een basisplaats ten koste van Barinov. vooraf, 20 uur 46. Weinig reden om te wisselen voor bondscoach Tsjertsjesov na de 0-1-zege tegen Finland. Koedrjasov is weer beschikbaar en krijgt meteen een basisplaats ten koste van Barinov. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1407030554915135494

12:01 vooraf, 12 uur 01. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1406874274745389057

11:07 vooraf, 11 uur 07. Het bezoek aan Eriksen zal ons een grote stimulans geven in aanloop naar de wedstrijd met Rusland. Christian Norgaard. Het bezoek aan Eriksen zal ons een grote stimulans geven in aanloop naar de wedstrijd met Rusland. Christian Norgaard

Opstelling Rusland. Matvey Safonov, Fedor Kudryashov, Igor Diveyev, Georgi Dzhikiya, Mário Fernandes, Roman Zobnin, Magomed Ozdoev, Daler Kuzyaev, Aleksey Miranchuk, Artem Dzyuba, Aleksandr Golovin Opstelling Rusland Matvey Safonov, Fedor Kudryashov, Igor Diveyev, Georgi Dzhikiya, Mário Fernandes, Roman Zobnin, Magomed Ozdoev, Daler Kuzyaev, Aleksey Miranchuk, Artem Dzyuba, Aleksandr Golovin

Opstelling Denemarken. Kasper Schmeichel, Andreas Christensen, Simon Kjær, Jannik Vestergaard, Daniel Wass, Pierre-Emile Højbjerg, Thomas Delaney, Joakim Mæhle, Martin Braithwaite, Yussuf Poulsen, Mikkel Damsgaard Opstelling Denemarken Kasper Schmeichel, Andreas Christensen, Simon Kjær, Jannik Vestergaard, Daniel Wass, Pierre-Emile Højbjerg, Thomas Delaney, Joakim Mæhle, Martin Braithwaite, Yussuf Poulsen, Mikkel Damsgaard