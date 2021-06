LIVE: "Je kunt maar 1 Rode Duivel ongelukkig maken en dat is Lukaku"

18:06 vooraf, 18 uur 06. Snelders: ¿Je hoeft vandaag niet met je typeploeg te spelen¿. Snelders: ¿Je hoeft vandaag niet met je typeploeg te spelen¿

Wachten op Belgische namen. "Vermaelen, Eden Hazard, De Bruyne, Witsel en Courtois worden aangekondigd, maar ook wij moeten wachten op de resterende namen in de Belgische basis-11", zegt onze verslaggever Ruben Van Gucht vanuit Sint-Petersburg. "Laat de jongens met de kleine pijntjes rusten en geef andere jongens de kans om te spelen", vult onze analist Eddy Snelders aan bij een temperatuur van 35 graden. Moet Lukaku rust krijgen met het oog op de komende match(en)? Snelders: "Je kunt maar 1 man ongelukkig maken door hem niet op te stellen en dat is Lukaku. Ik denk niet dat het een goed idee is om Romelu op de bank te zetten. Romelu wil topschutter worden op dit EK."



"Laat de jongens met de kleine pijntjes rusten en geef andere jongens de kans om te spelen", vult onze analist Eddy Snelders aan bij een temperatuur van 35 graden.



Moet Lukaku rust krijgen met het oog op de komende match(en)? Snelders: "Je kunt maar 1 man ongelukkig maken door hem niet op te stellen en dat is Lukaku. Ik denk niet dat het een goed idee is om Romelu op de bank te zetten. Romelu wil topschutter worden op dit EK."

16:41 vooraf, 16 uur 41. De voorbije zes maanden heb ik twee keer zo hard gewerkt om mij op dit EK te kunnen tonen. Ik ben heel gemotiveerd en tevreden dat ik kan spelen. Onze grootste droom was de kwalificatie voor dit toernooi. Maar het is niet omdat je die droom kan realiseren dat het daarom moet stoppen. We moeten onze families al een maand missen, maar we willen door de groepsfase geraken. Voor mij en het team is dit de mooiste periode uit onze carrière. We willen niet dat dit nu eindigt. Jere Uronen, Fin en Genk-speler.

13:44 vooraf, 13 uur 44. Ruben Van Gucht getuigt: "35 graden Celsius in Sint-Petersburg". Ruben Van Gucht getuigt: "35 graden Celsius in Sint-Petersburg"

13:41 vooraf, 13 uur 41. Deze supporters volgen de Rode Duivels het hele toernooi. Deze supporters volgen de Rode Duivels het hele toernooi

12:10 vooraf, 12 uur 10. De uil van Helsinki. De laatste keer dat België matchen met inzet speelde tegen Finland was in de voorrondes van het EK van 2008. In eigen huis bleef het 0-0, in Helsinki verloren de Rode Duivels met 2-0. Dat was de interland met de uil. Al vroeg in de wedstrijd vloog het roofdier van deklat naar deklat. De uil werd zo populair dat de Finnen er een mascotte van maakten: Bubi. De match was dan ook een hoogvlieger voor Finland. Johansson en Eremenko waren de doelpuntenmakers. De Belgische ploeg bestond toen uit spelers als Simons, Stijnen, Clement, Van Damme en Mpenza. De jonge Fellaini kreeg rood in Helsinki, René Vandereycken was bondscoach.

Dat was de interland met de uil. Al vroeg in de wedstrijd vloog het roofdier van deklat naar deklat. De uil werd zo populair dat de Finnen er een mascotte van maakten: Bubi.

De match was dan ook een hoogvlieger voor Finland. Johansson en Eremenko waren de doelpuntenmakers.

De Belgische ploeg bestond toen uit spelers als Simons, Stijnen, Clement, Van Damme en Mpenza. De jonge Fellaini kreeg rood in Helsinki, René Vandereycken was bondscoach.

12:07 vooraf, 12 uur 07. Finland - België in 2007 (2-0). Finland - België in 2007 (2-0)

11:22 vooraf, 11 uur 22. Thibaut Courtois blikt vooruit naar vanavond. Thibaut Courtois blikt vooruit naar vanavond

11:20 vooraf, 11 uur 20. Finland speelt in een goed blok. Ze gaan uit van hun defensieve kracht en beschikken over een goede keeper en een goede spits. Hun plan? De bal aan ons laten en op de counter mikken. Thibaut Courtois.

10:55 vooraf, 10 uur 55. Spelen sowieso: De Bruyne, Hazard, Witsel, Vermaelen en Courtois. Van een B-elftal zoals 3 jaar geleden op het WK tegen Engeland is geen sprake vanavond. De voorbije dagen heeft Roberto Martinez de helft van het basisteam als prijsgegeven. In doel wisselt de bondscoach niet. Nummer 1 Thibaut Courtois neemt ook tegen Finland plaats onder de lat. In de verdediging staat ouderdomsdeken Thomas Vermaelen een eerste keer op dit toernooi in het team. Vraag is met wie. Met zijn kompanen Alderweireld en Vertonghen? Of mogen Denayer of Boyata nog een keer beginnen? Over naar het middenveld dan. Centraal zal Axel Witsel naar alle waarschijnlijkheid de controlerende rol overnemen van Dendoncker, met Tielemans op positie 8. Carrasco neemt normaal gezien de plaats van de geblesseerde Thorgan Hazard in, Meunier die van Castagne. Voorin begint Kevin De Bruyne een eerste keer aan de match, net als Eden Hazard. Goalgetter Lukaku is de logische keuze in de spits. Of is het een keer aan Batshuayi of Benteke?

In doel wisselt de bondscoach niet. Nummer 1 Thibaut Courtois neemt ook tegen Finland plaats onder de lat.

In de verdediging staat ouderdomsdeken Thomas Vermaelen een eerste keer op dit toernooi in het team. Vraag is met wie. Met zijn kompanen Alderweireld en Vertonghen? Of mogen Denayer of Boyata nog een keer beginnen?



Over naar het middenveld dan. Centraal zal Axel Witsel naar alle waarschijnlijkheid de controlerende rol overnemen van Dendoncker, met Tielemans op positie 8. Carrasco neemt normaal gezien de plaats van de geblesseerde Thorgan Hazard in, Meunier die van Castagne.



Voorin begint Kevin De Bruyne een eerste keer aan de match, net als Eden Hazard. Goalgetter Lukaku is de logische keuze in de spits. Of is het een keer aan Batshuayi of Benteke?

10:53 vooraf, 10 uur 53. Staan Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne samen in de ploeg vanavond?

