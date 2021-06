LIVE: Chadli, Denayer, Boyata, Doku en Trossard aan de aftrap

19:43 vooraf, 19 uur 43. Vanaken op de bank. Nemen plaats op de bank: Mignolet, Sels, Vertonghen, Tielemans, Carrasco, Mertens, Meunier, Vanaken, Dendoncker, Benteke, Praet en Batshuayi. . Vanaken op de bank Nemen plaats op de bank: Mignolet, Sels, Vertonghen, Tielemans, Carrasco, Mertens, Meunier, Vanaken, Dendoncker, Benteke, Praet en Batshuayi.

19:43 vooraf, 19 uur 43. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1407029587813543936

19:40 vooraf, 19 uur 40. Enkele verrassingen. Roberto Martinez heeft enkele verrassingen in petto. Zo komt het trio Vermaelen-Denayer-Boyata aan de aftrap. Van Vermaelen werd dat verwacht, van de andere twee niet. Ook Nacer Chadli krijgt een kans om veel speelminuten te vergaren, net als Leandro Trossard en Jeremy Doku. Voor de rest staan met Eden Hazard, De Bruyne, Lukaku, Witsel en Courtois de verwachte namen in de basis. . Enkele verrassingen Roberto Martinez heeft enkele verrassingen in petto. Zo komt het trio Vermaelen-Denayer-Boyata aan de aftrap. Van Vermaelen werd dat verwacht, van de andere twee niet.



Ook Nacer Chadli krijgt een kans om veel speelminuten te vergaren, net als Leandro Trossard en Jeremy Doku. Voor de rest staan met Eden Hazard, De Bruyne, Lukaku, Witsel en Courtois de verwachte namen in de basis.

19:40 vooraf, 19 uur 40. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1407029582478381056

19:24 vooraf, 19 uur 24. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1407023483289325573

19:01 vooraf, 19 uur 01. De spelers krijgen momenteel hun laatste tactische bespreking. Zij vernemen wie zo meteen aan de aftrap komt, wij weten dat nu nog niet. Nog even geduld. . Ruben Van Gucht . De spelers krijgen momenteel hun laatste tactische bespreking. Zij vernemen wie zo meteen aan de aftrap komt, wij weten dat nu nog niet. Nog even geduld. Ruben Van Gucht

18:28 vooraf, 18 uur 28. Present. De eerste Belgen zijn in het stadion aangekomen. Over een dikke twee uur gaat de wedstrijd van start. Het is nu vooral uitkijken naar de ploegopstelling. . Present De eerste Belgen zijn in het stadion aangekomen. Over een dikke twee uur gaat de wedstrijd van start. Het is nu vooral uitkijken naar de ploegopstelling.

18:27 vooraf, 18 uur 27. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1407012413199769605

18:24 vooraf, 18 uur 24. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1407006008795439110

18:06 vooraf, 18 uur 06. Snelders: "Je hoeft vandaag niet met je typeploeg te spelen". Snelders: "Je hoeft vandaag niet met je typeploeg te spelen"

17:36 vooraf, 17 uur 36. Wachten op Belgische namen. "Vermaelen, Eden Hazard, De Bruyne, Witsel en Courtois worden aangekondigd, maar ook wij moeten wachten op de resterende namen in de Belgische basis-11", zegt onze verslaggever Ruben Van Gucht vanuit Sint-Petersburg. "Laat de jongens met de kleine pijntjes rusten en geef andere jongens de kans om te spelen", vult onze analist Eddy Snelders aan bij een temperatuur van 35 graden. Moet Lukaku rust krijgen met het oog op de komende match(en)? Snelders: "Je kunt maar 1 man ongelukkig maken door hem niet op te stellen en dat is Lukaku. Ik denk niet dat het een goed idee is om Romelu op de bank te zetten. Romelu wil topschutter worden op dit EK." . Wachten op Belgische namen "Vermaelen, Eden Hazard, De Bruyne, Witsel en Courtois worden aangekondigd, maar ook wij moeten wachten op de resterende namen in de Belgische basis-11", zegt onze verslaggever Ruben Van Gucht vanuit Sint-Petersburg.



"Laat de jongens met de kleine pijntjes rusten en geef andere jongens de kans om te spelen", vult onze analist Eddy Snelders aan bij een temperatuur van 35 graden.



Moet Lukaku rust krijgen met het oog op de komende match(en)? Snelders: "Je kunt maar 1 man ongelukkig maken door hem niet op te stellen en dat is Lukaku. Ik denk niet dat het een goed idee is om Romelu op de bank te zetten. Romelu wil topschutter worden op dit EK."

16:41 vooraf, 16 uur 41. De voorbije zes maanden heb ik twee keer zo hard gewerkt om mij op dit EK te kunnen tonen. Ik ben heel gemotiveerd en tevreden dat ik kan spelen. Onze grootste droom was de kwalificatie voor dit toernooi. Maar het is niet omdat je die droom kan realiseren dat het daarom moet stoppen. We moeten onze families al een maand missen, maar we willen door de groepsfase geraken. Voor mij en het team is dit de mooiste periode uit onze carrière. We willen niet dat dit nu eindigt. Jere Uronen, Fin en Genk-speler. De voorbije zes maanden heb ik twee keer zo hard gewerkt om mij op dit EK te kunnen tonen. Ik ben heel gemotiveerd en tevreden dat ik kan spelen. Onze grootste droom was de kwalificatie voor dit toernooi. Maar het is niet omdat je die droom kan realiseren dat het daarom moet stoppen. We moeten onze families al een maand missen, maar we willen door de groepsfase geraken. Voor mij en het team is dit de mooiste periode uit onze carrière. We willen niet dat dit nu eindigt. Jere Uronen, Fin en Genk-speler

13:44 vooraf, 13 uur 44. Ruben Van Gucht getuigt: "35 graden Celsius in Sint-Petersburg". Ruben Van Gucht getuigt: "35 graden Celsius in Sint-Petersburg"

13:41 vooraf, 13 uur 41. Deze supporters volgen de Rode Duivels het hele toernooi. Deze supporters volgen de Rode Duivels het hele toernooi

13:01 De benen strekken op de matchdag:. vooraf, 13 uur 01. De benen strekken op de matchdag: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1406918296914509831

12:10 vooraf, 12 uur 10. De uil van Helsinki. De laatste keer dat België matchen met inzet speelde tegen Finland was in de voorrondes van het EK van 2008. In eigen huis bleef het 0-0, in Helsinki verloren de Rode Duivels met 2-0. Dat was de interland met de uil. Al vroeg in de wedstrijd vloog het roofdier van deklat naar deklat. De uil werd zo populair dat de Finnen er een mascotte van maakten: Bubi. De match was dan ook een hoogvlieger voor Finland. Johansson en Eremenko waren de doelpuntenmakers. De Belgische ploeg bestond toen uit spelers als Simons, Stijnen, Clement, Van Damme en Mpenza. De jonge Fellaini kreeg rood in Helsinki, René Vandereycken was bondscoach. . De uil van Helsinki De laatste keer dat België matchen met inzet speelde tegen Finland was in de voorrondes van het EK van 2008. In eigen huis bleef het 0-0, in Helsinki verloren de Rode Duivels met 2-0.

Dat was de interland met de uil. Al vroeg in de wedstrijd vloog het roofdier van deklat naar deklat. De uil werd zo populair dat de Finnen er een mascotte van maakten: Bubi.

De match was dan ook een hoogvlieger voor Finland. Johansson en Eremenko waren de doelpuntenmakers.

De Belgische ploeg bestond toen uit spelers als Simons, Stijnen, Clement, Van Damme en Mpenza. De jonge Fellaini kreeg rood in Helsinki, René Vandereycken was bondscoach.