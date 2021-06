Finland - België: de halve ploeg kennen we al, wie speelt nog vanavond?

11:22 vooraf, 11 uur 22. Thibaut Courtois blikt vooruit naar vanavond. Thibaut Courtois blikt vooruit naar vanavond

10:55 vooraf, 10 uur 55. Spelen sowieso: De Bruyne, Hazard, Witsel, Vermaelen en Courtois. Van een B-elftal zoals 3 jaar geleden op het WK tegen Engeland is geen sprake vanavond. De voorbije dagen heeft Roberto Martinez de helft van het basisteam als prijsgegeven. In doel wisselt de bondscoach niet. Nummer 1 Thibaut Courtois neemt ook tegen Finland plaats onder de lat. In de verdediging staat ouderdomsdeken Thomas Vermaelen een eerste keer op dit toernooi in het team. Vraag is met wie. Met zijn kompanen Alderweireld en Vertonghen? Of mogen Denayer of Boyata nog een keer beginnen? Over naar het middenveld dan. Centraal zal Axel Witsel naar alle waarschijnlijkheid de controlerende rol overnemen van Dendoncker, met Tielemans op positie 8. Carrasco neemt normaal gezien de plaats van de geblesseerde Thorgan Hazard in, Meunier die van Castagne. Voorin begint Kevin De Bruyne een eerste keer aan de match, net als Eden Hazard . Goalgetter Lukaku is de logische keuze in de spits. Of is het een keer aan Batshuayi of Benteke? . Spelen sowieso: De Bruyne, Hazard, Witsel, Vermaelen en Courtois Van een B-elftal zoals 3 jaar geleden op het WK tegen Engeland is geen sprake vanavond. De voorbije dagen heeft Roberto Martinez de helft van het basisteam als prijsgegeven.

10:53 vooraf, 10 uur 53. Staan Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne samen in de ploeg vanavond?

08:00 Aparte taal, het Fins:. vooraf, 08 uur . Aparte taal, het Fins:

07:08 vooraf, 07 uur 08.

07:08 vooraf, 07 uur 08. De groep winnen, bekijk ik als een voordeel. Op die manier stuur je een boodschap naar onze volgende tegenstanders. En we willen winnen, dat maakt deel uit van onze mentaliteit. Youri Tielemans. De groep winnen, bekijk ik als een voordeel. Op die manier stuur je een boodschap naar onze volgende tegenstanders. En we willen winnen, dat maakt deel uit van onze mentaliteit. Youri Tielemans

07:07 vooraf, 07 uur 07. Finland zal alles op alles zetten om zich ook te kwalificeren. Een goeie uitdaging voor ons dus. Youri Tielemans in de RBFA-app. Finland zal alles op alles zetten om zich ook te kwalificeren. Een goeie uitdaging voor ons dus. Youri Tielemans in de RBFA-app

07:05 De training en de reisdag van de Rode Duivels in beeld:. vooraf, 07 uur 05. De training en de reisdag van de Rode Duivels in beeld:

06:47 Belgen statistisch in het nadeel. De Belgen en de Finnen treffen elkaar al voor de 12e keer, maar wel voor het eerst op de eindfase van een groot toernooi. De Duivels hebben geen al te beste cijfers tegen Finland. Ze wonnen nog maar 3 keer, verloren 4 keer en speelden 4 keer gelijk. Straffer nog, de Duivels konden al 7 keer op een rij niet winnen tegen Finland. De laatste zege dateert al van oktober 1968. . vooraf, 06 uur 47. Belgen statistisch in het nadeel De Belgen en de Finnen treffen elkaar al voor de 12e keer, maar wel voor het eerst op de eindfase van een groot toernooi.

06:44 vooraf, 06 uur 44. De Finse aanvaller Teemu Pukki heeft nog geen doelpunt gemaakt op het EK.

06:43 vooraf, 06 uur 43. Winnen van België is mogelijk, maar dan moeten we perfecte match spelen. Teemu Pukki. Winnen van België is mogelijk, maar dan moeten we perfecte match spelen. Teemu Pukki

06:42 vooraf, 06 uur 42. Pukki is fit: "Zelf de perfecte match spelen". Voor de Belgen is het vooral uitkijken voor Teemu Pukki, de sterspeler van Finland. Hij heeft na een blessure van vijf weken 75 minuten gespeeld in beide wedstrijden van Finland op het EK. En nu is de aanvaller van Norwich City fit voor de match tegen de Belgen. "Ik heb geen last meer van mijn enkel en het verband hindert me niet," vertelt hij. "Ik heb wel 5 weken niet kunnen spelen, dus mijn matchritme is ver zoek." Finland heeft met 3 punten nog altijd kans om verder te komen dan de groepsfase in hun eerste grote toernooi. "Wie had gedacht dat we voor de laatste wedstrijd nog een kans hadden om onze groep te winnen?" "We weten dat België verslaan moeilijk is, maar het is mogelijk als we zelf de perfecte wedstrijd spelen. We zullen ons concentreren op het simpele feit dat punten pakken tegen België ons moet helpen verder te komen in het toernooi. Na de wedstrijd zullen we wel zien waar we staan." . Pukki is fit: "Zelf de perfecte match spelen" Voor de Belgen is het vooral uitkijken voor Teemu Pukki, de sterspeler van Finland. Hij heeft na een blessure van vijf weken 75 minuten gespeeld in beide wedstrijden van Finland op het EK. En nu is de aanvaller van Norwich City fit voor de match tegen de Belgen.



06:41 vooraf, 06 uur 41. EK voetbal 2020 Update: kans op tegenstander uit Groep des Doods is verkleind voor België

06:40 vooraf, 06 uur 40. Groepswinnaar of niet? De Rode Duivels zijn al zeker van hun plek in de volgende ronde, maar gaan ze door als groepswinnaar of niet? En willen ze dat wel? Want berekenen in welke tabelhelft je terechtkomt, is hogere wiskunde. De Belgen zeiden de voorbije dagen wel in koor dat ze vol voor de zege zouden gaan. Maar Roberto Martinez zal wel sleutelen aan zijn ploeg. Hij probeert iedereen minuten te geven. . Groepswinnaar of niet? De Rode Duivels zijn al zeker van hun plek in de volgende ronde, maar gaan ze door als groepswinnaar of niet? En willen ze dat wel? Want berekenen in welke tabelhelft je terechtkomt, is hogere wiskunde.

06:15 Voor Axel Witsel is Sint-Petersburg bekend terrein. Hij speelde 5 jaar voor de Russische topclub Zenit. vooraf, 06 uur 15. Voor Axel Witsel is Sint-Petersburg bekend terrein. Hij speelde 5 jaar voor de Russische topclub Zenit.