België al zeker met de 4 musketiers: De Bruyne, Hazard, Witsel, Vermaelen

vooraf, 12 uur 10. De uil van Helsinki. De laatste keer dat België matchen met inzet speelde tegen Finland was in de voorrondes van het EK van 2008. In eigen huis bleef het 0-0, in Helsinki verloren de Rode Duivels met 2-0. Dat was de interland met de uil. Al vroeg in de wedstrijd vloog het roofdier van deklat naar deklat. De uil werd zo populair dat de Finnen er een mascotte van maakten: Bubi. De match was dan ook een hoogvlieger voor Finland. Johansson en Eremenko waren de doelpuntenmakers. De Belgische ploeg bestond toen uit spelers als Simons, Stijnen, Clement, Van Damme en Mpenza. De jonge Fellaini kreeg rood in Helsinki, René Vandereycken was bondscoach. .

vooraf, 10 uur 55. Spelen sowieso: De Bruyne, Hazard, Witsel, Vermaelen en Courtois. Van een B-elftal zoals 3 jaar geleden op het WK tegen Engeland is geen sprake vanavond. De voorbije dagen heeft Roberto Martinez de helft van het basisteam als prijsgegeven. In doel wisselt de bondscoach niet. Nummer 1 Thibaut Courtois neemt ook tegen Finland plaats onder de lat. In de verdediging staat ouderdomsdeken Thomas Vermaelen een eerste keer op dit toernooi in het team. Vraag is met wie. Met zijn kompanen Alderweireld en Vertonghen? Of mogen Denayer of Boyata nog een keer beginnen? Over naar het middenveld dan. Centraal zal Axel Witsel naar alle waarschijnlijkheid de controlerende rol overnemen van Dendoncker, met Tielemans op positie 8. Carrasco neemt normaal gezien de plaats van de geblesseerde Thorgan Hazard in, Meunier die van Castagne. Voorin begint Kevin De Bruyne een eerste keer aan de match, net als Eden Hazard . Goalgetter Lukaku is de logische keuze in de spits. Of is het een keer aan Batshuayi of Benteke? .