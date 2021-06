LIVESTREAM: VAR verpest vroeg Fins feestje, Rusland slaat toe op slag van rust

eerste helft, minuut 48. 0-1 Rusland! Mirantsjoek krult de bal heerlijk in de verste hoek.

Met de rust in zicht komen de Russen dan toch op voorsprong! Mirantsjoek krijgt iets te veel ruimte en weet de bal dan heerlijk in de verste hoek te lepelen!

De Russen dringen aan. Een gelijkspel is niet genoeg voor Rusland, maar zaligmakend voor de Finnen.

Barinov werd gepasseerd door Pukki en gebruikt dan maar de handen om de Fin af te stoppen. De Russische nummer 8 moet oppassen, want hij staat al geel geboekt.

De voorzet van Koezjajev lijkt iets te ver, maar daardoor kan de opgerukte Karavajev bijna besluiten! Uronen zit er nog net tussen, waardoor de Russische invaller vol met de heup tegen de paal aanvliegt. Uronen krijgt daarbij ook nog een schoen in zijn gezicht, maar de Genkie kan verder.

De Russen moeten zich voorlopig beperken tot voorzetten vanop de flank, maar daar weten O'Shaugnessy, Arajuuri en Toivio wel raad mee. De Finse achterhoede kwam tot zover niet echt in de problemen.

Kamara is op dit moment betrokken bij elke gele kaart. De eerste kreeg hij zelf en na Barinov smeert hij er nu ook Ozdojev eentje aan na een late tackle.

Golovin pikt er op een hoekschop landgenoot Divejev uit, maar die kan zijn kopbal niet laag houden. Het eerste halfuur is voorbij en we hebben al een aardige pot voetbal gezien,

