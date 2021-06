Youri Mulder Denemarken - België: "Het creatieve Deense voetbal? Dat is voorbij"

QUIZ: Is het een Deen, een Noor of een Zweed?

De Deense identiteit? Dat is creatief spel. Denk aan de tijd van Olsen, de periode met de Laudrups of het hoofdstuk met Gronkjaer. Zulke spelers brengen ze niet meer voort. Denemarken voetbalt net als andere Scandinavische landen erg compact. Jammer.

Wesley Sonck: "Als de Denen alles of niks spelen, krijgen ze slaag"

Oud-international Eric Van Meir komt met een voorstel. Achterin zou hij vanavond Boyata vervangen door Denayer. Op het middenveld pleit het Lierse-icoon voor Kevin De Bruyne in plaats van Leander Dendoncker.

4 psychologen en bubbel-break: hoe Denemarken in 5 dagen herstelde van Eriksen-trauma

Om 18 uur is het speeltijd:

De boodschap van Jan Vertonghen: "Je hebt me laten schrikken, Chris"

Chris, je hebt ons allemaal laten schrikken. Iedereen in het team en in België leeft enorm met jou mee. Ik heb je even kunnen spreken en hoop dat alles goed komt. Veel sterkte voor jou en je familie! Jan Vertonghen.