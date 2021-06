LIVESTREAM: Denen komen na amper 2 minuten al op voorsprong na slecht inspelen Denayer

vooraf, 17 uur 52. For Eriksen. Dat deze wedstrijd mee bepaald wordt door wat er zaterdag gebeurd is met Christian Eriksen lijdt geen twijfel. In de tribune hangt een grote banner met "For Eriksen" op. .

Niet alleen in België, ook in Denemarken is het bijzonder warm. Het is vandaag zelfs de warmste dag van het jaar in Kopenhagen. Momenteel is het zo'n 26 graden in de Deense hoofstad.

vooraf, 17 uur 12. Kjaer is dankbaar. Simon Kjaer staat zo meteen aan de aftrap tegen de Belgen. Eén van de helden in de reddingsactie van Christian Eriksen heeft via zijn sociale media een boodschap verspreid. Hij zegt dat voetbal niet het belangrijkste in het leven is. "De gebeurtenissen met Christian zijn een deel van mijn leven geworden, van ieders leven, voor altijd. Het enige dat telt is dat het goed gaat met Christian. Ik ben trots op hoe we als team gereageerd hebben. Ik ben geraakt en dankbaar door/voor de steun", zegt Kjaer. "We komen op het veld met Christian in ons hart. Dit geeft rust in ons hoofd en dat zorgt ervoor dat we ons kunnen focussen op de match. We zullen voor Christian spelen en zoals altijd voor Denemarken. Dit is de grootste motivatie voor ons allemaal." .