Laat Denemarken zich in groep Duivels meteen verrassen door debutant Finland?

Finland speelt zaterdag zijn eerste EK-wedstrijd ooit tegen Denemarken. Het Scandinavische team is een nieuwkomer op dit toernooi en de Finnen zijn de underdogs van de competitie. "We weten dat we de underdogs zijn, maar na het toernooi niet meer", zei sterspeler Teemu Pukki.







Finland rekent op het teamwork op het EK. "Dit is verreweg het beste Finse team dat ik in mijn internationale carrière heb gezien", zei doelman Lukas Hradecky. "We zijn 25 vrienden. Iedereen heeft het recht om te zijn wie hij is. Na de vierde kwalificatiewedstrijd hadden we negen punten. In het hotel sprak ik met Pukki. We zeiden tegen elkaar: "Nu is het mogelijk!"."





De generatie van Hradecky en Pukki heeft dus bereikt wat de generatie van Jari Litmanen en Sami Hyppiä nooit is in geslaagd: Finland naar een groot toernooi brengen. Het enige nadeel is dat de stadions in Kopenhagen en Sint-Petersburg, waar de "Huuhkajat" zullen spelen, slechts plaats zullen bieden aan een beperkt aantal toeschouwers. "Het is jammer, heel Finland zou ons anders gevolgd zijn, zelfs zonder ticket."