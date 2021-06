Christian Eriksen is bij bewustzijn, Denemarken-Finland hervat om 20.30 u

20:06 rust, 20 uur 06. De wedstrijd wordt hervat om 20.30 u. . De wedstrijd wordt hervat om 20.30 u.

19:56 rust, 19 uur 56. De toerschouwers zitten nog in het stadion in Kopenhagen. Daar wordt nu de boodschap meegedeeld dat Christian Eriksen stabiel en bij bewustzijn is. Dat wordt op gejuich onthaald. Over het eventuele vervolg van de wedstrijd wordt later gecommuniceerd. . De toerschouwers zitten nog in het stadion in Kopenhagen. Daar wordt nu de boodschap meegedeeld dat Christian Eriksen stabiel en bij bewustzijn is. Dat wordt op gejuich onthaald. Over het eventuele vervolg van de wedstrijd wordt later gecommuniceerd.

45+11' eerste helft, minuut 56. Ook scheids Taylor en zijn assistenten gaan naar binnen. Eriksen wordt verscholen achter een wit doek weggedragen. . Ook scheids Taylor en zijn assistenten gaan naar binnen. Eriksen wordt verscholen achter een wit doek weggedragen.

45+9' eerste helft, minuut 54. Kjaer en aanvoerder Schmeichel omhelzen en troosten de vrouw van Eriksen, die ondertussen naast het veld staat. De Finnen stappen ondertussen naar hun kleedkamer. . Kjaer en aanvoerder Schmeichel omhelzen en troosten de vrouw van Eriksen, die ondertussen naast het veld staat. De Finnen stappen ondertussen naar hun kleedkamer.

45+6' eerste helft, minuut 51. Hoe kan je in hemelsnaam nu nog gaan voetballen? Stef Wijnants. Hoe kan je in hemelsnaam nu nog gaan voetballen? Stef Wijnants

45+4' eerste helft, minuut 49. Delaney en Højbjerg kunnen hun tranen niet bedwingen. Wat een verschrikkelijke situatie. . Delaney en Højbjerg kunnen hun tranen niet bedwingen. Wat een verschrikkelijke situatie.

45+3' eerste helft, minuut 48. De Finnen staan er wat beduusd bij. Ook zij zijn natuurlijk begaan met Eriksen. . De Finnen staan er wat beduusd bij. Ook zij zijn natuurlijk begaan met Eriksen.

45+1' eerste helft, minuut 46. Koude rillingen lopen over onze rug. Eriksen moet gereanimeerd worden. . Koude rillingen lopen over onze rug. Eriksen moet gereanimeerd worden.

45' eerste helft, minuut 45. Even is het muisstil in Kopenhagen, tot er applaus opstijgt. Enkele ploegmaats schermen Eriksen af van de camera's. Wij hopen vooral dat alles goed komt met de Deense tovenaar. . Even is het muisstil in Kopenhagen, tot er applaus opstijgt. Enkele ploegmaats schermen Eriksen af van de camera's. Wij hopen vooral dat alles goed komt met de Deense tovenaar.

43' Vreselijke beelden... Christian Eriksen valt plots neer. Ploegmaats en tegenstanders zwaaien druk met hun armen en de verzorgers zijn er snel bij. Hopelijk is het niet te ernstig... . eerste helft, minuut 43. Vreselijke beelden... Christian Eriksen valt plots neer. Ploegmaats en tegenstanders zwaaien druk met hun armen en de verzorgers zijn er snel bij. Hopelijk is het niet te ernstig...

42' eerste helft, minuut 42. Het is stil geworden in het Parkenstadion. Stef Wijnants. Het is stil geworden in het Parkenstadion. Stef Wijnants

39' eerste helft, minuut 39. Het vlotte eerste kwartier van Denemarken is vergeten. De thuisploeg moet de motor weer aanzwengelen, want ze riskeert ondertussen dat de Finnen echt in de match komen. . Het vlotte eerste kwartier van Denemarken is vergeten. De thuisploeg moet de motor weer aanzwengelen, want ze riskeert ondertussen dat de Finnen echt in de match komen.

37' eerste helft, minuut 37. Finland wil er een fysieke slag van maken. Op die manier houden ze de fijner besnaarde Denen in bedwang. . Finland wil er een fysieke slag van maken. Op die manier houden ze de fijner besnaarde Denen in bedwang.

34' Bloedneus. O'Shaughnessy lijkt de bal recht in zijn gezicht te krijgen. Weer een Fin die verzorgd moet worden. . eerste helft, minuut 34. Bloedneus O'Shaughnessy lijkt de bal recht in zijn gezicht te krijgen. Weer een Fin die verzorgd moet worden.

33' eerste helft, minuut 33. De Finnen zijn het eerste halfuur zonder kleerscheuren doorgekomen. De laatste minuten hebben ze bovendien amper nog wat weggegeven. Het Deense dynamiet moet nog ontploffen. . De Finnen zijn het eerste halfuur zonder kleerscheuren doorgekomen. De laatste minuten hebben ze bovendien amper nog wat weggegeven. Het Deense dynamiet moet nog ontploffen.

31' eerste helft, minuut 31. Voorlopig staat het nog 0-0, maar academisch zijn de tussenkomsten van Hradecky nog niet geweest. Stef Wijnants. Voorlopig staat het nog 0-0, maar academisch zijn de tussenkomsten van Hradecky nog niet geweest. Stef Wijnants