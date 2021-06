Om 21u is het aan de Rode Duivels. Slechts 1% van de Sporza-surfers denkt aan verlies

vooraf, 13 uur 18. Er wordt over twee posities gediscussieerd: Vermaelen-Denayer en Mertens-Doku. De kans dat Mertens zal starten lijkt groter. Ruben De Gucht in Sint-Petersburg.

Hoe leggen we de Russen lam? "Als het niet lukt met Dzjoeba, blijft er niet veel over"

Axel Witsel moedigt zijn ploegmaats aan. Hij is wel in Brussel gebleven. vooraf, 12 uur 23.

België opende al eens op 12 juni. Exact 41 jaar geleden opende België ook al eens zijn EK voetbal, toen tegen Engeland. Op 12 juni 1980 speelden de Rode Duivels toen 1-1-gelijk. In Turijn opende Wilkins de score voor Engeland in de 26e minuut, drie minuten later zorgde Jan Ceulemans al voor de gelijkmaker. . vooraf, 11 uur 40.

België verloor nog niet van Rusland. België verloor in zijn geschiedenis nog nooit van Rusland (niet USSR). Twee keer speelden de Rode Duivels gelijk tegen de grootmacht, 5 keer wonnen ze. In 2019 werd twee maal gewonnen in de kwalificaties voor dit EK: in Brussel werd het 3-1, in Sint-Petersburg zelfs 1-4. . vooraf, 08 uur 47.