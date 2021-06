LIVESTREAM: Kijk naar België - Rusland op het EK voetbal

19:55 eerste helft, 19 uur 55. Martinez: "Boyata kent Dzjoeba". Martinez: "Boyata kent Dzjoeba"

20:12 vooraf, 20 uur 12. Denemarken-Finland om 20u30. Christian Eriksen is bij bewustzijn en ligt in het ziekenhuis. De groepswedstrijd tussen Denemarken en Finland wordt hervat om 20u30. Daar hebben de spelers zelf op aangedrongen. . Denemarken-Finland om 20u30 Christian Eriksen is bij bewustzijn en ligt in het ziekenhuis. De groepswedstrijd tussen Denemarken en Finland wordt hervat om 20u30. Daar hebben de spelers zelf op aangedrongen.

20:10 Geschiedenis zit mee. De eerste vier onderlinge duels (toen nog tegen de Sovjet-Unie) gingen allemaal verloren, maar sinds de legendarische achtste finale in Mexico '86 verloren de Belgen niet meer van Rusland. In de kwalificatieronde voor dit kampioenschap waren de Rode Duivels een maatje te groot voor de Russen: 3-1 in Brussel en 1-4 in Sint-Petersburg, ook vanavond het decor. . vooraf, 20 uur 10. Geschiedenis zit mee De eerste vier onderlinge duels (toen nog tegen de Sovjet-Unie) gingen allemaal verloren, maar sinds de legendarische achtste finale in Mexico '86 verloren de Belgen niet meer van Rusland. In de kwalificatieronde voor dit kampioenschap waren de Rode Duivels een maatje te groot voor de Russen: 3-1 in Brussel en 1-4 in Sint-Petersburg, ook vanavond het decor.

20:05 De elf Russen: Sjoenin, Dzjikia, Semjonov, Fernandes, Zjirkov, Barinov, Ozdojev, Zobnin, Kuzjajev, Golovin en Dzjoeba. vooraf, 20 uur 05. De elf Russen: Sjoenin, Dzjikia, Semjonov, Fernandes, Zjirkov, Barinov, Ozdojev, Zobnin, Kuzjajev, Golovin en Dzjoeba.

20:00 vooraf, 20 uur . De spelers zijn op de hoogte van de toestand van Eriksen. Het was een shock voor iedereen. Gelukkig kwam er wat goed nieuws uit Kopenhagen. Hopelijk herstelt hij snel. Roberto Martinez. De spelers zijn op de hoogte van de toestand van Eriksen. Het was een shock voor iedereen. Gelukkig kwam er wat goed nieuws uit Kopenhagen. Hopelijk herstelt hij snel. Roberto Martinez

19:58 vooraf, 19 uur 58. "Boyata heeft al prima verdedigd op Dzjoeba". Achterin begint Boyata en niet Denayer. "Boyata weet hoe het is om tegen Dzjoeba te spelen", legt bondscoach Roberto Martinez uit. "Dzjoeba is erg sterk, ook in de lucht. Dedryck Boyata heeft prima op hem verdedigd in de voorrondes. Het is een voordeel als je hem al kent." "We spelen ook 3 matchen in 9 dagen. Daar hebben we specifiek spelers voor geselecteerd." . "Boyata heeft al prima verdedigd op Dzjoeba" Achterin begint Boyata en niet Denayer. "Boyata weet hoe het is om tegen Dzjoeba te spelen", legt bondscoach Roberto Martinez uit.

19:56 vooraf, 19 uur 56. Bondscoach: "Mertens weet hoe je een openingsmatch speelt". Voorin heeft Roberto Martinez voor Dries Mertens gekozen. Hij krijgt de voorkeur op Jeremy Doku (19). "Ervaring van sommige spelers wordt essentieel dit toernooi", haalt de bondscoach aan. "Denk maar aan de openingswedstrijd van Dries Mertens op het WK tegen Panama (3-0). Hij beschikt over de nodige bagage voor zo'n match." "Maar het draait hier niet alleen om de basisspelers", haalt Martinez aan. "De hele kern moet er klaar voor zijn. En dat gevoel heb ik ook." . Bondscoach: "Mertens weet hoe je een openingsmatch speelt" Voorin heeft Roberto Martinez voor Dries Mertens gekozen. Hij krijgt de voorkeur op Jeremy Doku (19).

19:49 vooraf, 19 uur 49. Rode Duivels komen aan in het stadion. Rode Duivels komen aan in het stadion

19:32 vooraf, 19 uur 32. In principe zal deze wedstrijd wel doorgaan, maar het is wachten op bevestiging. Ruben Van Gucht in Sint-Petersburg. In principe zal deze wedstrijd wel doorgaan, maar het is wachten op bevestiging. Ruben Van Gucht in Sint-Petersburg

19:25 vooraf, 19 uur 25. EK voetbal 2020 Christian Eriksen weer bij bewustzijn na reanimatie, zijn toestand is stabiel

19:02 vooraf, 19 uur 02. Gaat België - Rusland wel door? In de groep van de Rode Duivels is zonet de wedstrijd tussen Denemarken en Finland stilgelegd nadat Christian Eriksen in elkaar is gestuikt. De 29-jarige Deen vecht momenteel voor zijn leven. De vraag rijst nu logischerwijze of we nog voetballen vanavond in Sint-Petersburg. Eriksen is een ploegmaat van Romelu Lukaku bij Internazionale. Jan Vertonghen en Toby Alderweireld kennen de Deen uit zijn tijd bij Tottenham. . Gaat België - Rusland wel door? In de groep van de Rode Duivels is zonet de wedstrijd tussen Denemarken en Finland stilgelegd nadat Christian Eriksen in elkaar is gestuikt. De 29-jarige Deen vecht momenteel voor zijn leven.

De vraag rijst nu logischerwijze of we nog voetballen vanavond in Sint-Petersburg.

Eriksen is een ploegmaat van Romelu Lukaku bij Internazionale. Jan Vertonghen en Toby Alderweireld kennen de Deen uit zijn tijd bij Tottenham.

17:48 vooraf, 17 uur 48. Nacer Chadli in plaats van Thorgan Hazard? In het stadion flikkert al een opstelling van de Belgische ploeg op het het scherm. Is het de ploeg die om 21 uur aan de match begint? Die kans bestaat, maar meer dan waarschijnlijk hebben de technici het basiselftal van vorig weekend tegen Kroatië (1-0) genomen. Nacer Chadli speelde toen in de plaats van Thorgan Hazard. . Nacer Chadli in plaats van Thorgan Hazard? In het stadion flikkert al een opstelling van de Belgische ploeg op het het scherm. Is het de ploeg die om 21 uur aan de match begint?

Die kans bestaat, maar meer dan waarschijnlijk hebben de technici het basiselftal van vorig weekend tegen Kroatië (1-0) genomen. Nacer Chadli speelde toen in de plaats van Thorgan Hazard.

17:47 Deze opstelling flikkert op het stadionscherm:. vooraf, 17 uur 47. Deze opstelling flikkert op het stadionscherm: