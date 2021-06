België - Rusland: is dit de opstelling van de Rode Duivels?

18:24 Hier moet vanavond gebeuren:. vooraf, 18 uur 24. Hier moet vanavond gebeuren: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1403749967840296962

18:03 vooraf, 18 uur 03.

17:48 vooraf, 17 uur 48. Nacer Chadli in plaats van Thorgan Hazard? In het stadion flikkert al een opstelling van de Belgische ploeg op het het scherm. Is het de ploeg die om 21 uur aan de match begint? Die kans bestaat, maar meer dan waarschijnlijk hebben de technici het basiselftal van vorig weekend tegen Kroatië (1-0) genomen. Nacer Chadli speelde toen in de plaats van Thorgan Hazard.

Die kans bestaat, maar meer dan waarschijnlijk hebben de technici het basiselftal van vorig weekend tegen Kroatië (1-0) genomen. Nacer Chadli speelde toen in de plaats van Thorgan Hazard.

17:47 Deze opstelling flikkert op het stadionscherm:. vooraf, 17 uur 47. Deze opstelling flikkert op het stadionscherm:

17:31 vooraf, 17 uur 31. Hoe kijken de Russische fans naar de start van het EK en de komst van de Rode Duivels? Hoe kijken de Russische fans naar de start van het EK en de komst van de Rode Duivels?

17:24 vooraf, 17 uur 24. Sammy heeft Belgische fans in Rusland gevonden: "Was niet eenvoudig om hier te geraken". Sammy heeft Belgische fans in Rusland gevonden: "Was niet eenvoudig om hier te geraken"

17:23 vooraf, 17 uur 23. Onze analist Eddy Snelders: "Flanken moeten oorlog maken". Kiezen de Russen straks voor het defensief? Die kans is groot. Onze analist en voormalig assistent-bondscoach Eddy Snelders stelt een oplossing voor: "We zullen de ruimte moeten zoeken op de flanken. De flankspelers moeten de duels opzoeken, een gevecht van man tegen man aangaan en oorlog maken." Op links is man-in-vorm Carrasco een certitude. En rechts? Wie moet Lukaku daar bevoorraden? Dribbelkont Doku of de ervaren Mertens? "Martinez gaat de voorkeur geven aan Mertens", denkt Snelders.

Onze analist en voormalig assistent-bondscoach Eddy Snelders stelt een oplossing voor: "We zullen de ruimte moeten zoeken op de flanken. De flankspelers moeten de duels opzoeken, een gevecht van man tegen man aangaan en oorlog maken."

Op links is man-in-vorm Carrasco een certitude. En rechts? Wie moet Lukaku daar bevoorraden? Dribbelkont Doku of de ervaren Mertens?

"Martinez gaat de voorkeur geven aan Mertens", denkt Snelders.

17:23 vooraf, 17 uur 23. Martinez gaat de voorkeur geven aan Mertens, denk ik. Eddy Snelders. Martinez gaat de voorkeur geven aan Mertens, denk ik. Eddy Snelders

17:22 vooraf, 17 uur 22. Snelders: "We gaan spelers met een actie nodig hebben". Snelders: "We gaan spelers met een actie nodig hebben"

16:02 vooraf, 16 uur 02. U heeft vertrouwen zat in de goede afloop. De eerste horde voor de Rode Duivels op dit EK voetbal zou volgens u een makkie moeten zijn. 28.685 Sporza-surfers denken namelijk dat België zal winnen tegen Rusland. 3% denkt aan een gelijkspel, slechts 1% denkt aan verlies. Vertrouwen zat.

13:31 vooraf, 13 uur 31. Rode Duivels klaar voor wedstrijd tegen Rusland. Rode Duivels klaar voor wedstrijd tegen Rusland

13:18 vooraf, 13 uur 18. Er wordt over twee posities gediscussieerd: Vermaelen-Denayer en Mertens-Doku. De kans dat Mertens zal starten lijkt groter. Ruben De Gucht in Sint-Petersburg. Er wordt over twee posities gediscussieerd: Vermaelen-Denayer en Mertens-Doku. De kans dat Mertens zal starten lijkt groter. Ruben De Gucht in Sint-Petersburg

13:17 vooraf, 13 uur 17. Ik zou het belang van de 30.000 Russen niet overschatten. De rode Duivels zijn geen nieuwelingen meer en zijn dus wel wat gewoon. Thibaut Courtois zei zelfs dat het hen een boost kan geven. Ruben Van Gucht in Sint-Petersburg. Ik zou het belang van de 30.000 Russen niet overschatten. De rode Duivels zijn geen nieuwelingen meer en zijn dus wel wat gewoon. Thibaut Courtois zei zelfs dat het hen een boost kan geven. Ruben Van Gucht in Sint-Petersburg

12:23 Axel Witsel moedigt zijn ploegmaats aan. Hij is wel in Brussel gebleven. vooraf, 12 uur 23. Axel Witsel moedigt zijn ploegmaats aan. Hij is wel in Brussel gebleven.

11:41 Michael Owen ziet de Belgen niet als topfavoriet voor de eindzege. vooraf, 11 uur 41. Michael Owen ziet de Belgen niet als topfavoriet voor de eindzege.

11:40 België opende al eens op 12 juni. Exact 41 jaar geleden opende België ook al eens zijn EK voetbal, toen tegen Engeland. Op 12 juni 1980 speelden de Rode Duivels toen 1-1-gelijk. In Turijn opende Wilkins de score voor Engeland in de 26e minuut, drie minuten later zorgde Jan Ceulemans al voor de gelijkmaker. . vooraf, 11 uur 40. België opende al eens op 12 juni Exact 41 jaar geleden opende België ook al eens zijn EK voetbal, toen tegen Engeland. Op 12 juni 1980 speelden de Rode Duivels toen 1-1-gelijk. In Turijn opende Wilkins de score voor Engeland in de 26e minuut, drie minuten later zorgde Jan Ceulemans al voor de gelijkmaker.