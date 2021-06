LIVESTREAM: Turkije gaat op zoek naar "mirakel" tegen Zwitserland

6' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 6 door Haris Seferovic van Zwitserland. 1, 0. goal Zwitserland Turkije 11' 1 0

6' eerste helft, minuut 6. Seferovic schenkt Zwitserland een droomstart! Na enkele Turkse waarschuwingen valt het doelpunt aan de overkant! Seferovic profiteert van de ruimte die hij krijgt om de bal laag in de verste hoek te knallen. Turkije al snel op achterstand: 1-0. . Seferovic schenkt Zwitserland een droomstart! Na enkele Turkse waarschuwingen valt het doelpunt aan de overkant! Seferovic profiteert van de ruimte die hij krijgt om de bal laag in de verste hoek te knallen. Turkije al snel op achterstand: 1-0.

4' Sommer al snel op de proef gesteld. Ünder dolt wat met Rodriguez, tikt de bal via de borst van Yilmaz tot bij Ayhan. Die aarzelt niet en haalt uit, maar Sommer duikt de bal netjes uit zijn doel! . eerste helft, minuut 4. Sommer al snel op de proef gesteld Ünder dolt wat met Rodriguez, tikt de bal via de borst van Yilmaz tot bij Ayhan. Die aarzelt niet en haalt uit, maar Sommer duikt de bal netjes uit zijn doel!

3' eerste helft, minuut 3. Ook Tufal probeert het nu vanop een gelijkaardige afstand, maar zijn bal waait hoog over het doel van doelman Sommer. . Ook Tufal probeert het nu vanop een gelijkaardige afstand, maar zijn bal waait hoog over het doel van doelman Sommer.

3' eerste helft, minuut 3. Het eerste schot komt op naam van de Turken te staan. Burak Yilmaz knalt vanop een meter of 20 en via een Zwitserse rug verdwijnt die bal nog in hoekschop. . Het eerste schot komt op naam van de Turken te staan. Burak Yilmaz knalt vanop een meter of 20 en via een Zwitserse rug verdwijnt die bal nog in hoekschop.

2' eerste helft, minuut 2. Shaqiri kan al eens een balletje voorbrengen, maar zijn inzet is te zwak een van de spitsen te bereiken. Ook Embolo probeert het eens langs dezelfde rechterkant, maar hij raakt niet eens voorbij de verdediger. . Shaqiri kan al eens een balletje voorbrengen, maar zijn inzet is te zwak een van de spitsen te bereiken. Ook Embolo probeert het eens langs dezelfde rechterkant, maar hij raakt niet eens voorbij de verdediger.

1' eerste helft, minuut 1. De bal rolt in Bakoe! Turkije en Zwitserland beginnen aan het duel dat ze beiden koste wat het kost moeten winnen. Er kan er uiteraard maar één winnen, dus belooft het een duel op het scherp van de snee te worden. . De bal rolt in Bakoe! Turkije en Zwitserland beginnen aan het duel dat ze beiden koste wat het kost moeten winnen. Er kan er uiteraard maar één winnen, dus belooft het een duel op het scherp van de snee te worden.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

17:55 vooraf, 17 uur 55. Eerst nog even zingen. Tijd voor volksliederen! De Turken beginnen met hun nationale hymne. De Zwitsers kunnen dan weer kiezen tussen de Duitse, Franse, Italiaanse of Retoromaanse versie. . Eerst nog even zingen Tijd voor volksliederen! De Turken beginnen met hun nationale hymne. De Zwitsers kunnen dan weer kiezen tussen de Duitse, Franse, Italiaanse of Retoromaanse versie.

17:48 vooraf, 17 uur 48. Livestream. Zo meteen kan je de wedstrijd ook volgen via onze livestream. Je kan de wedstrijd uiteraard ook bekijken op Canvas, beluisteren op Radio 1 of op deze pagina via tekst-updates. . Livestream Zo meteen kan je de wedstrijd ook volgen via onze livestream. Je kan de wedstrijd uiteraard ook bekijken op Canvas, beluisteren op Radio 1 of op deze pagina via tekst-updates.

17:44 vooraf, 17 uur 44. Een halve thuiswedstrijd voor de Turken. We trekken straks naar Bakoe voor het laatste groepsduel van Zwitserland en Turkije. De Turkse fans kunnen dus gaan kijken bij de buren, wat ze ook al massaal deden tijdens de pijnlijke nederlaag tegen Wales. Een trip die zelfs president Erdogan maakte, maar dat zal hij zich achteraf misschien beklaagd hebben. Ook de Zwitsers trokken eerder dit EK al naar Bakoe, waar ze een voorsprong nog uit handen gaven tegen diezelfde Welshmen. . Een halve thuiswedstrijd voor de Turken We trekken straks naar Bakoe voor het laatste groepsduel van Zwitserland en Turkije. De Turkse fans kunnen dus gaan kijken bij de buren, wat ze ook al massaal deden tijdens de pijnlijke nederlaag tegen Wales. Een trip die zelfs president Erdogan maakte, maar dat zal hij zich achteraf misschien beklaagd hebben. Ook de Zwitsers trokken eerder dit EK al naar Bakoe, waar ze een voorsprong nog uit handen gaven tegen diezelfde Welshmen.

17:37 vooraf, 17 uur 37. Dat is geleden van 2008... Turkije en Zwitserland kennen elkaar nog vanop Euro 2008, ook meteen hun meest recente ontmoeting. Toen verloor Zwitserland als organisator, waardoor ze er al in de groepsfase uitlagen. De enige naam die ook vandaag terugkomt, is die van Kahveci. Alleen gaf Nihat Kahveci toen een assist en vinden we vandaag Irfan Kahveci terug bij de Turken. . Dat is geleden van 2008... Turkije en Zwitserland kennen elkaar nog vanop Euro 2008, ook meteen hun meest recente ontmoeting. Toen verloor Zwitserland als organisator, waardoor ze er al in de groepsfase uitlagen. De enige naam die ook vandaag terugkomt, is die van Kahveci. Alleen gaf Nihat Kahveci toen een assist en vinden we vandaag Irfan Kahveci terug bij de Turken.

17:24 vooraf, 17 uur 24. Okay was niet okay. Turks bondscoach Senol Günes kan niet tevreden zijn na twee nederlagen en zonder gemaakte doelpunten. Ayhan schuift een rijtje naar voren, waar hij verdedigend middenvelder Okay Yokuslu vervangt. Die was blijkbaar toch niet zo okay tegen Wales. De vrije plek achterin wordt ingenomen door Demiral, die het EK opende met een eigen doelpunt. Vooraan moet Karaman plaats ruimen voor Kahveci, die samen met Calhanoglu en co diepe spits Yilmaz moet bedienen. . Okay was niet okay Turks bondscoach Senol Günes kan niet tevreden zijn na twee nederlagen en zonder gemaakte doelpunten. Ayhan schuift een rijtje naar voren, waar hij verdedigend middenvelder Okay Yokuslu vervangt. Die was blijkbaar toch niet zo okay tegen Wales. De vrije plek achterin wordt ingenomen door Demiral, die het EK opende met een eigen doelpunt. Vooraan moet Karaman plaats ruimen voor Kahveci, die samen met Calhanoglu en co diepe spits Yilmaz moet bedienen.

17:20 vooraf, 17 uur 20. Petkovic laat Mbabu en Schär op de bank. Tegen Italië werden Schär en Mbabu net voor het uur gewisseld en vanavond beginnen ze zelfs vanop de bank. Mbabu zag bij wijlen sterretjes tegen Spinazzola en wordt straks vervangen door Widmer. Centraal achterin mag Zuber zich onderscheiden. . Petkovic laat Mbabu en Schär op de bank Tegen Italië werden Schär en Mbabu net voor het uur gewisseld en vanavond beginnen ze zelfs vanop de bank. Mbabu zag bij wijlen sterretjes tegen Spinazzola en wordt straks vervangen door Widmer. Centraal achterin mag Zuber zich onderscheiden.

17:04 vooraf, 17 uur 04. Wat zijn de mogelijke scenario's? Da's een ingewikkeld vraagstuk. Laten we begin met het makkelijkste scenario: een gelijkspel. Daardoor blijft Turkije laatst en komt Zwitserland hoogstwaarschijnlijk tekort om als derde door te stoten. Wint Turkije? Dan pakken ze ook meteen hun eerste punten van het tornooi. Of 3 punten zullen volstaan om ook als een van de beste derdes door te stoten, is nog maar de vraag. En wat dan als de Zwitsers winnen? Aha, da's een ander verhaal, want dat brengt hun puntentotaal op 4. Of dat als beste derde zal volstaan, moet nog blijken. Maar als Wales verliest én Zwitserland wint, wordt er gerekend en vooral gekeken naar het doelsaldo. En daarvoor moeten de Zwitsers maar liefst 5 doelpunten goedmaken. Dat belooft... . Wat zijn de mogelijke scenario's? Da's een ingewikkeld vraagstuk. Laten we begin met het makkelijkste scenario: een gelijkspel. Daardoor blijft Turkije laatst en komt Zwitserland hoogstwaarschijnlijk tekort om als derde door te stoten. Wint Turkije? Dan pakken ze ook meteen hun eerste punten van het tornooi. Of 3 punten zullen volstaan om ook als een van de beste derdes door te stoten, is nog maar de vraag. En wat dan als de Zwitsers winnen? Aha, da's een ander verhaal, want dat brengt hun puntentotaal op 4. Of dat als beste derde zal volstaan, moet nog blijken. Maar als Wales verliest én Zwitserland wint, wordt er gerekend en vooral gekeken naar het doelsaldo. En daarvoor moeten de Zwitsers maar liefst 5 doelpunten goedmaken. Dat belooft...

