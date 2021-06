Italië jaagt met "frisse spelers" tegen Wales op record uit jaren 30

09:40

vooraf, 09 uur 40. Mancini: "Frisse jongens nodig". Italië kan vanavond bij winst het record van 30 ongeslagen interlands op een rij evenaren, dat dateert uit de jaren 30. Bondscoach Roberto Mancini wil daarvoor aanpassingen doen. "Dat hadden we ook gedaan als het een beslissende match was, want dit is de 3e match in 10 dagen. Als je dan speelt om 18u bij 32 graden, heb je frisse jongens nodig. En ik ben van mening dat ik 26 titularissen heb." Hij liet wel nog niet in zijn kaarten kijken. Of PSG-middenvelder Marco Verratti in de ploeg komt na zijn blessure? Daarop volgde geen ja of nee, wel een "hij heeft het nodig om te spelen". "Ons doel blijft hetzelfde: goed spelen en winnen. Wales is een lastige tegenstander, die al jaren hoog staat op de FIFA-ranking. Het is een Brits team en dus fysiek sterk." "Sinds 2018 hebben we een andere mentaliteit in het team proberen te slijpen, vooral op het offensieve vlak, met de bedoeling meer aan te vallen. Maar we mogen niet vergeten dat we met onze vorige speelstijl 4 keer wereldkampioen zijn geworden. Het defensieve blijft ook fundamenteel. We moeten een goed evenwicht hebben." .