LIVESTREAM: Bale knalt strafschop hoog over en kan flater Turkse doelman niet afstraffen

80' tweede helft, minuut 80. Ramsey maakt veel meters vandaag, hoor. Nu komt hij in de eigen zestien gestormd om een Turkse aanval af te weren met een goeie sliding. . Ramsey maakt veel meters vandaag, hoor. Nu komt hij in de eigen zestien gestormd om een Turkse aanval af te weren met een goeie sliding.

79' Bale kopt te centraal. Ramsey en Bale vinden elkaar blindelings vandaag. Ramsey deze keer met de voorzet, maar de kopbal van Bale gaat recht naar de voeten van Cakir. . tweede helft, minuut 79. Bale kopt te centraal Ramsey en Bale vinden elkaar blindelings vandaag. Ramsey deze keer met de voorzet, maar de kopbal van Bale gaat recht naar de voeten van Cakir.

76' tweede helft, minuut 76. Het is even geleden, maar Wales trekt nog eens ten aanval, ook al is het niet met volle goesting. Het schotje van James wordt vlot gepakt door Cakir. . Het is even geleden, maar Wales trekt nog eens ten aanval, ook al is het niet met volle goesting. Het schotje van James wordt vlot gepakt door Cakir.

76' tweede helft, minuut 76. Bij elke fase wil Burak Yilmaz nu een strafschop. Zijn aandacht voor de scheids leidt hem toch wat af van het spel. . Bij elke fase wil Burak Yilmaz nu een strafschop. Zijn aandacht voor de scheids leidt hem toch wat af van het spel.

75' tweede helft, minuut 75. Vervanging bij Turkije, Halil Dervisoglu erin, Kenan Karaman eruit wissel Kenan Karaman Halil Dervisoglu

74' tweede helft, minuut 74. En toen was er bloed. Söyüncü en Moore springen hoog. Het is de Turk die het duel in zijn voordeel beslecht, maar bij het uitzwaaien krijgt Moore een been tegen de neus. De watjes worden bovengehaald, maar Wales moet even voort met z'n tienen. . En toen was er bloed Söyüncü en Moore springen hoog. Het is de Turk die het duel in zijn voordeel beslecht, maar bij het uitzwaaien krijgt Moore een been tegen de neus. De watjes worden bovengehaald, maar Wales moet even voort met z'n tienen.

73' tweede helft, minuut 73. Wales-speler krijgt bal keihard in de kroonjuwelen. Wales-speler krijgt bal keihard in de kroonjuwelen

73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij Wales, Ethan Ampadu erin, Joe Allen eruit wissel Joe Allen Ethan Ampadu

72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij Turkije, Mert Muldur erin, Umut Meras eruit wissel Umut Meras Mert Muldur

71' tweede helft, minuut 71. Karaman wacht lang op steun, die er uiteindelijk komt van Söyüncü. Zijn hoge voorzet wordt terug in het pak gekopt, waar Yilmaz op zijn beurt richting doel knikt. Maar opnieuw is het niet meer dan een opwarmingsbal voor Ward. . Karaman wacht lang op steun, die er uiteindelijk komt van Söyüncü. Zijn hoge voorzet wordt terug in het pak gekopt, waar Yilmaz op zijn beurt richting doel knikt. Maar opnieuw is het niet meer dan een opwarmingsbal voor Ward.

71' tweede helft, minuut 71.

68' tweede helft, minuut 68. Het laatste kwart. En nu moet het wel geen gebeuren voor Turkije. Voorlopig maken ze nog geen aanspraak op een gelijkmaker en mogen ze zelfs blij zijn dat het nog maar 0-1 staat. . Het laatste kwart En nu moet het wel geen gebeuren voor Turkije. Voorlopig maken ze nog geen aanspraak op een gelijkmaker en mogen ze zelfs blij zijn dat het nog maar 0-1 staat.

65' tweede helft, minuut 65. Onwaarschijnlijk! Bale dwingt doelman gruwelijk in de fout, maar bal gaat nipt naast. Onwaarschijnlijk! Bale dwingt doelman gruwelijk in de fout, maar bal gaat nipt naast

63' Ward haalt opgelucht adem. Een Turkse hoekschop belandt op de knikker van Ayhan, die de bal recht op doelman Ward kopt. De Welshe doelman heeft nog geen wonderen moeten verrichten vanavond. . tweede helft, minuut 63. Ward haalt opgelucht adem Een Turkse hoekschop belandt op de knikker van Ayhan, die de bal recht op doelman Ward kopt. De Welshe doelman heeft nog geen wonderen moeten verrichten vanavond.

63' tweede helft, minuut 63. Roberts gaat tegen de vlakte wanneer hij een bal vol in het kruis krijgt. Meras gaat verhaal halen bij de ref, die erg plastisch uitlegt waar Roberts de bal kreeg. . Roberts gaat tegen de vlakte wanneer hij een bal vol in het kruis krijgt. Meras gaat verhaal halen bij de ref, die erg plastisch uitlegt waar Roberts de bal kreeg.

62' tweede helft, minuut 62. Bale knalt een strafschop op het uur lompweg over doel. Bale knalt een strafschop op het uur lompweg over doel

61' Gemiste strafschop tijdens tweede helft, minuut 61 door Gareth Bale van Wales. penalty gemist Turkije Wales 82' 0 1

61' tweede helft, minuut 61. Bale trapt hoog over! Gareth Bale zet zich zelf achter de bal, maar trapt de elfmeter veel te hoog over! Dit was de kans om Turkije tegen het canvas te meppen! . Bale trapt hoog over! Gareth Bale zet zich zelf achter de bal, maar trapt de elfmeter veel te hoog over! Dit was de kans om Turkije tegen het canvas te meppen!

59' tweede helft, minuut 59. Bale versiert een strafschop! Het gaat van kwaad naar erger voor Turkije! Gareth Bale wordt gehaakt door Celik en de bal gaat op de stip! . Bale versiert een strafschop! Het gaat van kwaad naar erger voor Turkije! Gareth Bale wordt gehaakt door Celik en de bal gaat op de stip!