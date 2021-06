LIVESTEAM: Kan Turkije de Italiaanse kater doorspoelen tegen Wales?

17:33 vooraf, 17 uur 33. Throwback naar 1997. Voor het laatste duel tussen Turkije en Wales moeten we al terug naar 1997. Toen trok Wales in de WK-kwalificatiecampagne naar Istanboel om met 6-4 te verliezen. Laten we vooral hopen dat ook wij 10 doelpunten te zien krijgen. In die kwalificatiegroep eindigden de Rode Duivels trouwens net na groepswinnaar Nederland. . Throwback naar 1997 Voor het laatste duel tussen Turkije en Wales moeten we al terug naar 1997. Toen trok Wales in de WK-kwalificatiecampagne naar Istanboel om met 6-4 te verliezen. Laten we vooral hopen dat ook wij 10 doelpunten te zien krijgen. In die kwalificatiegroep eindigden de Rode Duivels trouwens net na groepswinnaar Nederland.

17:32 vooraf, 17 uur 32. Bij Wales zien we dezelfde 11. De 11 Welshmen die een puntje pakten tegen de Zwitsers, staan ook tegen Turkije in de basis. Dat betekent dus met Gareth Bale en met Kieffer Moore, de man die met de tulband de gelijkmaker maakte.



17:26 vooraf, 17 uur 26. Günes dropt 2 nieuwe namen in de basis. Na de pijnlijke 3-0-nederlaag tegen Italië moest er een en ander veranderen bij de Turken. Volgens bondscoach volstaan 2 wissels: Demiral en Yazici moeten plaatsnemen op de bank, Ayhan en Ünder nemen hun plek in de basis in.



09:00 vooraf, 09 uur . Bakoe is een beetje thuiskomen voor de Turken. Woensdag (18u) in Bakoe zullen de Turken kunnen genieten van de massale steun van de supporters. 4.000 Turkse fans maken de verplaatsing naar Azerbeidzjan, waar de lokale bevolking ook supportert voor Turkije vanwege de nauwe historische en culturele banden die beide landen onderhouden. "Ik wil de Azerbeidzjaanse burgers bedanken", ging de 35-jarige Yilmaz verder. "Zij zijn onze vrienden, onze broeders. Vanaf de eerste dag hebben ze ons dat gevoel gegeven. In Italië waren we 100 procent in het buitenland, morgen hoop ik dat het zoals thuis zal zijn." Turkije moet winnen om uitzicht te behouden op de achtste finales, Wales heeft na het 1-1 gelijkspel tegen Zwitserland op de eerste speeldag iets meer marge.

"Ik wil de Azerbeidzjaanse burgers bedanken", ging de 35-jarige Yilmaz verder. "Zij zijn onze vrienden, onze broeders. Vanaf de eerste dag hebben ze ons dat gevoel gegeven. In Italië waren we 100 procent in het buitenland, morgen hoop ik dat het zoals thuis zal zijn."



Turkije moet winnen om uitzicht te behouden op de achtste finales, Wales heeft na het 1-1 gelijkspel tegen Zwitserland op de eerste speeldag iets meer marge.



08:59 vooraf, 08 uur 59. De twee dagen na de wedstrijd waren we erg kwetsbaar, we zaten in zak en as. We waren echt moe en negatief. Maar we hebben dan productieve gesprekken gehad met de bondscoach. Daarna voelden we ons beter en begon alles weer in de plooi te vallen. Burak Yilmaz, aanvoerder van Turkije.

08:59 - Vooraf Vooraf, 08 uur 59

Opstelling Turkije. Ugurcan Cakir, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Caglar Söyüncü, Umut Meras, Hakan Çalhanoglu, Okay Yokuslu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Burak Yilmaz, Cengiz Ünder

Opstelling Wales. Danny Ward, Connor Roberts, Chris Mepham, Joe Rodon, Ben Davies, Gareth Bale, Joe Morrell, Aaron Ramsey, Joe Allen, Daniel James, Kieffer Moore