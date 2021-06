Kan Turkije de Italiaanse kater doorspoelen tegen counterploeg Wales?

"Ik wil de Azerbeidzjaanse burgers bedanken", ging de 35-jarige Yilmaz verder. "Zij zijn onze vrienden, onze broeders. Vanaf de eerste dag hebben ze ons dat gevoel gegeven. In Italië waren we 100 procent in het buitenland, morgen hoop ik dat het zoals thuis zal zijn."

vooraf, 09 uur . Bakoe is een beetje thuiskomen voor de Turken. Woensdag (18u) in Bakoe zullen de Turken kunnen genieten van de massale steun van de supporters. 4.000 Turks fans maken de verplaatsing naar Azerbeidzjan, waar de lokale bevolking ook supportert voor Turkije vanwege de nauwe historische en culturele banden die beide landen onderhouden. "Ik wil de Azerbeidzjaanse burgers bedanken", ging de 35-jarige Yilmaz verder. "Zij zijn onze vrienden, onze broeders. Vanaf de eerste dag hebben ze ons dat gevoel gegeven. In Italië waren we 100 procent in het buitenland, morgen hoop ik dat het zoals thuis zal zijn." Turkije moet winnen om uitzicht te behouden op de achtste finales, Wales heeft na het 1-1 gelijkspel tegen Zwitserland op de eerste speeldag iets meer marge. .

vooraf, 08 uur 59. De twee dagen na de wedstrijd waren we erg kwetsbaar, we zaten in zak en as. We waren echt moe en negatief. Maar we hebben dan productieve gesprekken gehad met de bondscoach. Daarna voelden we ons beter en begon alles weer in de plooi te vallen. Burak Yilmaz, aanvoerder van Turkije.