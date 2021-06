Mamma mia! Indrukwekkend Italië wint met 3-0 van Zwitserland, Locatelli uitblinker

De Italianen moeten twee keer scoren om op 1-0 te komen

Na het indrukwekkende optreden van Italië tegen de Turken was het voor Zwitserland niet bepaald uitkijken naar het duel met de zuiderburen. Zeker niet nadat ze zelf genoegen moesten nemen met een punt tegen Wales.

Toch hadden Shaqiri en co geen last van zenuwen, al moesten ze hun controle al na enkele minuten afgeven aan de thuis spelende Italianen. Al na 20 minuten konden de Italianen dat overwicht ook omzetten in een doelpunt wanneer Chiellini de bal in twee tijden voorbij Sommer werkte.

De VAR kon dat feestje niet laten doorgaan door handspel van de Italiaanse aanvoerder en tot overmaat van ramp moest hij minuten later geblesseerd naar de kant. Niet dat dat de sfeer lang kon drukken, want nog voor het halfuur kon Locatelli de score van dichtbij openen na een versnelling van Berardi. En deze keer bleef de 1-0 staan.

Een pasklaar antwoord hadden de Zwitsers niet op zak, integendeel. Ze moesten onder meer waakzaam zijn voor de vele rushes van Spinazzola, die Mbabu bij wijlen sterretjes liet zien. Gelukkig voor de Zwitsers bleef het bij die ene tegentreffer. Een espresso of twee bij de rust was welkom bij de bezoekers.