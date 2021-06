Wales en Zwitserland openen tweede EK-dag, wie schuift mee in het spoor van Italië?

14:28 Enkele Zwitserse topsporters moedigen 'die Nati' aan. vooraf, 14 uur 28. Enkele Zwitserse topsporters moedigen 'die Nati' aan. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1403656745508085761

14:23 2-5. In de onderlinge confrontaties leidt Zwitserland duidelijk met vijf zeges tegen twee, maar het was wel Wales dat de laatste ontmoeting naar zich toetrok. Bijna tien jaar geleden won het in Cardiff met 2-0 en dat was toen in de voorrondes van Euro 2012. In hoeverre dat een referentie is, valt nog te bezien. Bale en Ramsey, de doelpuntenmakers van toen, staan nu in elk geval aan de aftrap. . vooraf, 14 uur 23. 2-5 In de onderlinge confrontaties leidt Zwitserland duidelijk met vijf zeges tegen twee, maar het was wel Wales dat de laatste ontmoeting naar zich toetrok. Bijna tien jaar geleden won het in Cardiff met 2-0 en dat was toen in de voorrondes van Euro 2012. In hoeverre dat een referentie is, valt nog te bezien. Bale en Ramsey, de doelpuntenmakers van toen, staan nu in elk geval aan de aftrap.

14:16 vooraf, 14 uur 16. Boomlange Moore in de basis. Bij Wales krijgt targetspits Kieffer Moore een basisplaats van bondscoach Robert Page. De aanvaller van Cardiff maakte dit seizoen 20 doelpunten in de Championship. Hij wordt bijgestaan door Bale en James. Op het middenveld moet Ramsey de lijnen uitzetten. Ward krijgt tussen de palen de voorkeur op Hennessey. . Boomlange Moore in de basis Bij Wales krijgt targetspits Kieffer Moore een basisplaats van bondscoach Robert Page. De aanvaller van Cardiff maakte dit seizoen 20 doelpunten in de Championship. Hij wordt bijgestaan door Bale en James. Op het middenveld moet Ramsey de lijnen uitzetten. Ward krijgt tussen de palen de voorkeur op Hennessey.

14:13 vooraf, 14 uur 13. Geen grote verrassingen bij Zwitserland. Zoals verwacht komen bij Zwitserland sterkhouders Sommer, Akanji, Xhaka en Shaqiri aan de aftrap. Voorin is er ook een plekje voor de aalvlugge Embolo, hij mag zich uitleven rond centrumspits Seferovic. . Geen grote verrassingen bij Zwitserland Zoals verwacht komen bij Zwitserland sterkhouders Sommer, Akanji, Xhaka en Shaqiri aan de aftrap. Voorin is er ook een plekje voor de aalvlugge Embolo, hij mag zich uitleven rond centrumspits Seferovic.

11:48 vooraf, 11 uur 48. We zullen er helemaal klaar voor zijn. Iedereen is erg enthousiast en dat zullen we wat moeten temperen. Het is belangrijk om het hoofd koel te houden. Om straks met de spelers uit de tunnel te komen, is in elk geval een moment om trots op te zijn. Robert Page, bondscoach Wales. We zullen er helemaal klaar voor zijn. Iedereen is erg enthousiast en dat zullen we wat moeten temperen. Het is belangrijk om het hoofd koel te houden. Om straks met de spelers uit de tunnel te komen, is in elk geval een moment om trots op te zijn. Robert Page, bondscoach Wales

11:41 vooraf, 11 uur 41. Kan Wales het sprookje uit 2016 herhalen? Ook Wales is net als Zwitserland een kanshebber om straks door te stoten naar de 1/8e finales. De resultaten net voor aanvang van het EK (3-0 nederlaag tegen Frankrijk en 0-0 tegen Albanië) waren evenwel pover. Net zoals 5 jaar geleden rekenen de Welshe supporters weer op de offensieve impulsen van sterspeler Gareth Bale. Toen zorgde Wales voor een daverende verrassing door de Rode Duivels uit te schakelen, in de halve finales zat hun avontuur erop tegen de latere kampioen Portugal. . Kan Wales het sprookje uit 2016 herhalen? Ook Wales is net als Zwitserland een kanshebber om straks door te stoten naar de 1/8e finales. De resultaten net voor aanvang van het EK (3-0 nederlaag tegen Frankrijk en 0-0 tegen Albanië) waren evenwel pover. Net zoals 5 jaar geleden rekenen de Welshe supporters weer op de offensieve impulsen van sterspeler Gareth Bale. Toen zorgde Wales voor een daverende verrassing door de Rode Duivels uit te schakelen, in de halve finales zat hun avontuur erop tegen de latere kampioen Portugal.

11:38 vooraf, 11 uur 38. Wales is een hele lastige klant, ze hebben in elke linie zeer veel kwaliteit. Wij willen zelf het spel maken, maar om de wedstrijd dan ook te winnen zullen we zeer gefocust moeten zijn. Vladimir Petkovic, bondscoach Zwitserland . Wales is een hele lastige klant, ze hebben in elke linie zeer veel kwaliteit. Wij willen zelf het spel maken, maar om de wedstrijd dan ook te winnen zullen we zeer gefocust moeten zijn. Vladimir Petkovic, bondscoach Zwitserland

11:30 vooraf, 11 uur 30. Ongeslagen Zwitsers in 2021. Zwitserland zal op weinig lijstjes staan als potentiële EK-verrassing, maar hun laatste nederlaag is wel alweer geleden van november vorig jaar. Toen verloren Shaqiri en co. met 2-1 van de Rode Duivels in Leuven. Sindsdien speelden de Zwitsers onder meer gelijk tegen Spanje en werd er gewonnen van de VS en Oekraïne. Er werd geen enkele wedstrijd meer verloren in meer dan 7 maanden tijd. . Ongeslagen Zwitsers in 2021 Zwitserland zal op weinig lijstjes staan als potentiële EK-verrassing, maar hun laatste nederlaag is wel alweer geleden van november vorig jaar. Toen verloren Shaqiri en co. met 2-1 van de Rode Duivels in Leuven. Sindsdien speelden de Zwitsers onder meer gelijk tegen Spanje en werd er gewonnen van de VS en Oekraïne. Er werd geen enkele wedstrijd meer verloren in meer dan 7 maanden tijd.

Wales en Zwitserland mogen deze namiddag een overvolle dag vol voetbal op gang trappen. vooraf, 11 uur 23. Wales en Zwitserland mogen deze namiddag een overvolle dag vol voetbal op gang trappen.

Opstelling Wales. Danny Ward, Connor Roberts, Joe Rodon, Ben Davies, Chris Mepham, Joe Morrell, Joe Allen, Aaron Ramsey, Daniel James, Kieffer Moore, Gareth Bale Opstelling Wales Danny Ward, Connor Roberts, Joe Rodon, Ben Davies, Chris Mepham, Joe Morrell, Joe Allen, Aaron Ramsey, Daniel James, Kieffer Moore, Gareth Bale

Opstelling Zwitserland. Yann Sommer, Nico Elvedi, Fabian Schär, Manuel Akanji, Kevin Mbabu, Remo Freuler, Ricardo Rodríguez, Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Breel Embolo, Haris Seferovic Opstelling Zwitserland Yann Sommer, Nico Elvedi, Fabian Schär, Manuel Akanji, Kevin Mbabu, Remo Freuler, Ricardo Rodríguez, Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Breel Embolo, Haris Seferovic