Nesta en Totti geven vrijdagavond in Rome startschot van EK voetbal

vooraf, 19 uur 37. Nesta en Totti zijn ook van de partij. De Italiaanse voetballegendes Alessandro Nesta en Francesco Totti trappen vrijdagavond voor de wedstrijd het 16e EK voetbal in Rome af. Nadien maken ze plaats voor Andrea Bocelli en een virtueel optreden van Martin Garrix, Bono en The Edge .

vooraf, 19 uur 34. Voor mij wordt het bijzonder om in en tegen Italië te spelen. Ik heb nog met Bonucci gebeld. Beide landen kennen elkaar goed. Er is veel wederzijds respect. Milan-speler en Turkije-middenvelder Hakan Calhanoglu.

vooraf, 19 uur 30. Het is doodjammer dat Lorenzo Pellegrini er niet bij kan zijn. Hij is een belangrijke speler en kan op verschillende posities uit de voeten. Zijn blessure is een grote teleurstelling. Italiaans bondscoach Roberto Mancini.