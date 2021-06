LIVESTREAM: Eindelijk! Italië en Turkije schieten het EK voetbal op gang

4' eerste helft, minuut 4. Debutant Makkelie. Danny Makkelie heeft zijn sporen al verdiend als scheidsrechter, maar de 38-jarige Nederlander maakt vanavond wel zijn debuut op een groot toernooi. Op het WK in Rusland was hij nog videoscheidsrechter. . Debutant Makkelie Danny Makkelie heeft zijn sporen al verdiend als scheidsrechter, maar de 38-jarige Nederlander maakt vanavond wel zijn debuut op een groot toernooi. Op het WK in Rusland was hij nog videoscheidsrechter.

3' eerste helft, minuut 3. De eerste prik komt van de Italianen. Berardi kan de bal nog net binnenhouden en legt goed terug naar Immobile. Die besluit in het zijnet. . De eerste prik komt van de Italianen. Berardi kan de bal nog net binnenhouden en legt goed terug naar Immobile. Die besluit in het zijnet.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Na een jaar wachten is het eindelijk zover! Turkije trapt het EK voetbal op gang. Geeft Italië meteen zijn visitekaartje af of zorgen de Turken voor een verrassing? . Aftrap Na een jaar wachten is het eindelijk zover! Turkije trapt het EK voetbal op gang. Geeft Italië meteen zijn visitekaartje af of zorgen de Turken voor een verrassing?



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:57 vooraf, 20 uur 57. Tijd voor de volksliederen. Na het Turkse weerklinkt nu het Italiaanse volkslied. De Azzurri zingen het zoals gewoonlijk vol passie mee. . Tijd voor de volksliederen Na het Turkse weerklinkt nu het Italiaanse volkslied. De Azzurri zingen het zoals gewoonlijk vol passie mee.

20:54 vooraf, 20 uur 54. Turkije als gevaarlijke outsider. Italië wordt bij de favorieten voor eindwinst gerekend. Het is ook hoog tijd dat de Italianen nog eens uitpakken op een groot toernooi. Sinds de wereldtitel in 2006 bleven de successen uit. Turkije verraste in de kwalificatiecampagne door 4 op 6 te halen tegen wereldkampioen Frankrijk en wordt gezien als een gevaarlijke outsider. . Turkije als gevaarlijke outsider Italië wordt bij de favorieten voor eindwinst gerekend. Het is ook hoog tijd dat de Italianen nog eens uitpakken op een groot toernooi. Sinds de wereldtitel in 2006 bleven de successen uit. Turkije verraste in de kwalificatiecampagne door 4 op 6 te halen tegen wereldkampioen Frankrijk en wordt gezien als een gevaarlijke outsider.

20:51 vooraf, 20 uur 51. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1403423701647990790

20:48 vooraf, 20 uur 48. We Are The People. Na Andrea Bocelli en een kleurrijk vuurwerkfestival volgt er nu een virtueel optreden van Martin Garrix, Bono en The Edge. Zij brengen met We Are The People het officiële EK-lied. . We Are The People Na Andrea Bocelli en een kleurrijk vuurwerkfestival volgt er nu een virtueel optreden van Martin Garrix, Bono en The Edge. Zij brengen met We Are The People het officiële EK-lied.

20:46 vooraf, 20 uur 46. Indrukwekkend, Andrea Bocelli. Filip Joos. Indrukwekkend, Andrea Bocelli. Filip Joos

20:45 vooraf, 20 uur 45. Andrea Bocelli zingt Nessun Dorma. De openingsceremonie begon met veel vuurwerk en enkele virtuele truukjes. Nu krijgt Andrea Bocelli de aanwezige fans stil met een schitterende versie van Nessun Dorma. Wij zijn in elk geval klaarwakker, helemaal klaar om aan dit EK te beginnen! . Andrea Bocelli zingt Nessun Dorma De openingsceremonie begon met veel vuurwerk en enkele virtuele truukjes. Nu krijgt Andrea Bocelli de aanwezige fans stil met een schitterende versie van Nessun Dorma. Wij zijn in elk geval klaarwakker, helemaal klaar om aan dit EK te beginnen!

20:39 vooraf, 20 uur 39. Comeback op groot toernooi. Zowel Italië als Turkije viert vanavond zijn terugkeer op een groot toernooi. 3 jaar geleden ontbraken beide landen op het WK. Op het vorige EK in 2016 waren beide ploegen wel present, maar een groot succes werd dat niet. Italië werd groepswinnaar in de poule met België, maar sneuvelde net als de Rode Duivels in de kwartfinales. Voor Turkije zat het vorige EK er al na de groepsfase op. . Comeback op groot toernooi Zowel Italië als Turkije viert vanavond zijn terugkeer op een groot toernooi. 3 jaar geleden ontbraken beide landen op het WK. Op het vorige EK in 2016 waren beide ploegen wel present, maar een groot succes werd dat niet. Italië werd groepswinnaar in de poule met België, maar sneuvelde net als de Rode Duivels in de kwartfinales. Voor Turkije zat het vorige EK er al na de groepsfase op.

20:37 vooraf, 20 uur 37. Openingsceremonie. Francesco Totti en Alessandro Nesta trappen de openingsceremonie van dit EK op gang. Straks zal onder meer de Italiaanse tenor Andrea Bocelli Nessun Dorma zingen. . Openingsceremonie Francesco Totti en Alessandro Nesta trappen de openingsceremonie van dit EK op gang. Straks zal onder meer de Italiaanse tenor Andrea Bocelli Nessun Dorma zingen.

20:23 vooraf, 20 uur 23. Zet Italië ongeslagen reeks voort? Slechts 2 landen legden een foutloos parcours af in de kwalificatiecampagne voor dit EK: België en Italië. Een indrukwekkende 30 op 30 dus voor de Squadra Azzurra, die onder bondscoach Roberto Mancini zelfs als ruim 27 matchen ongeslagen is. Tijdens het komende EK kan het record aller tijden van 30 wedstrijden zonder nederlaag, dat al uit de jaren '30 staat, gebroken worden. . Zet Italië ongeslagen reeks voort? Slechts 2 landen legden een foutloos parcours af in de kwalificatiecampagne voor dit EK: België en Italië. Een indrukwekkende 30 op 30 dus voor de Squadra Azzurra, die onder bondscoach Roberto Mancini zelfs als ruim 27 matchen ongeslagen is. Tijdens het komende EK kan het record aller tijden van 30 wedstrijden zonder nederlaag, dat al uit de jaren '30 staat, gebroken worden.

20:22 Gianluigi Donnarumma wordt de jongste Italiaanse doelman ooit op een groot toernooi. vooraf, 20 uur 22. Gianluigi Donnarumma wordt de jongste Italiaanse doelman ooit op een groot toernooi. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1403416937967800327

20:17 vooraf, 20 uur 17. Wij (Oranje) hebben tegen Turkije gespeeld en we zijn echt de bietenbrug opgegaan. We stonden 3-0 achter met drie keer Yilmaz. Het is een stevige ploeg die goed is in de omschakeling en standaardsituaties. Kwartfinale zou haalbaar kunnen zijn. Youri Mulder. Wij (Oranje) hebben tegen Turkije gespeeld en we zijn echt de bietenbrug opgegaan. We stonden 3-0 achter met drie keer Yilmaz. Het is een stevige ploeg die goed is in de omschakeling en standaardsituaties. Kwartfinale zou haalbaar kunnen zijn. Youri Mulder

20:14 De Azzurri kunnen rekenen op de steun van deze supporters. vooraf, 20 uur 14. De Azzurri kunnen rekenen op de steun van deze supporters. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1403409710632652801

20:13 vooraf, 20 uur 13. Home sweet home. De Italianen kunnen in deze groepsfase maximaal profiteren van het thuisvoordeel. Ze spelen zowel tegen Turkije, Zwitserland en Wales in het Stadio Olimpico in Rome. Door de coronamaatregelen zullen wel maar een beperkt aantal tifosi de openingsmatch in het stadion kunnen meemaken. Met 16.000 supporters zal het stadion vanavond en bij de komende 2 wedstrijden slechts voor een kwart gevuld zijn. . Home sweet home De Italianen kunnen in deze groepsfase maximaal profiteren van het thuisvoordeel. Ze spelen zowel tegen Turkije, Zwitserland en Wales in het Stadio Olimpico in Rome. Door de coronamaatregelen zullen wel maar een beperkt aantal tifosi de openingsmatch in het stadion kunnen meemaken. Met 16.000 supporters zal het stadion vanavond en bij de komende 2 wedstrijden slechts voor een kwart gevuld zijn.

20:11 vooraf, 20 uur 11. Italië is organisatorisch goed en de afgelopen twee jaar voetballen ze ook goed. Het is leuk voetbal. Ze vallen aan en krijgen weinig doelpunten tegen. Dat maakt Italië een gevaarlijke ploeg. Ik zie ze niet als underdog, maar als een medefavoriet. Youri Mulder. Italië is organisatorisch goed en de afgelopen twee jaar voetballen ze ook goed. Het is leuk voetbal. Ze vallen aan en krijgen weinig doelpunten tegen. Dat maakt Italië een gevaarlijke ploeg. Ik zie ze niet als underdog, maar als een medefavoriet. Youri Mulder

20:09 vooraf, 20 uur 09. Italië zonder Verratti. De Azzurri moeten het zoals bekend stellen zonder Marco Verratti. De middenvelder mist zeker de eerste twee groepswedstrijden door een knieblessure. Hij wordt in de basis vervangen door Manuel Locatelli, die uitkomt voor Sassuolo. . Italië zonder Verratti De Azzurri moeten het zoals bekend stellen zonder Marco Verratti. De middenvelder mist zeker de eerste twee groepswedstrijden door een knieblessure. Hij wordt in de basis vervangen door Manuel Locatelli, die uitkomt voor Sassuolo.