LIVE: Engeland start met verrassend met versterkte defensie aan finale, zelfde 11 bij Italië

Roberto Mancini kiest voor dezelfde elf als in de halve finale tegen Spanje. Doelpuntenmaker Federico Chiesa begint dus opnieuw in de basis. vooraf, 19 uur 39.

vooraf, 18 uur 49. Tot 40.000 euro voor kaartje op zwarte markt. Gans Engeland wil de historische dag op Wembley beleven. En daar zien enkele goudzoekers uiteraard opportuniteiten in. Op de zwarte markt werden kaartjes verkocht voor prijzen tot 40.000 euro per stuk. .

vooraf, 14 uur 45. Ook Italiaanse wereldkampioenen komen met boodschap. De spelers die Italië in 1982 de wereldtitel schonken, hebben de huidige nationale ploeg via een brief toegesproken. "Wees dapper, denk aan de toekomst die jullie vandaag kunnen creëren. Ga naar Londen en doe jullie best, zoals jullie altijd doen", schreven de helden van weleer. Ook ex-doelman Dino Zoff had een boodschap voor zijn landgenoten. "Azzurri, de voorbije weken herkenden we veel van onszelf en onze geschiedenis in jullie. In de moed, passie en teamgeest die jullie toonden, na een moeilijk periode." "Bedankt om ons dat allemaal te laten herbeleven. Zo voelden we ons weer jong en onoverwinnelijk." .