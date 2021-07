Italië kroont zich tot Europees kampioen na bloedstollende strafschoppenreeks, Wembley in rouw

Wembley in rouw. In een bloedstollende strafschoppenreeks trok Italië aan het langste eind, met dank aan hun superman in doel Gianluigi Donnarumma. De troepen van Roberto Mancini zijn na een ijzersterk toernooi een verdiende Europees kampioen. In de beslissende penaltyreeks deden missers van Rashford, Sancho en Saka de thuisploeg de nek om. Na 90 minuten stond er een 1-1 tussenstand op het bord na goals van Shaw en Bonucci. Een schrale troost voor de Rode Duivels: net als op het WK sneuvelden ze tegen de latere winnaar.