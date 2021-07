D-day op Wembley: Wie volgt Portugal op als Europees kampioen?

08:38

vooraf, 08 uur 38. Eindigt vanavond een droogte van 55 jaar voor Engeland? Voor het eerst sinds 1966 staat Engeland nog eens in een finale van een groot toernooi. 55 jaar geleden werden de Three Lions wereldkampioen op Wembley, vandaag kunnen ze in hetzelfde stadion Europees kampioen worden. Door de strenge coronarestricties zullen er nauwelijks Italianen aanwezig zijn in het stadion vanavond. Op het thuisvoordeel kunnen de manschappen van Gareth Southgate dus alvast rekenen. .