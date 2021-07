D-day op Wembley: Lange wachtrijen aan Londense pubs, prins William spreekt spelers toe

14:45 vooraf, 14 uur 45. Ook Italiaanse wereldkampioenen komen met boodschap. De spelers die Italië in 1982 de wereldtitel schonken, hebben de huidige nationale ploeg via een brief toegesproken. "Wees dapper, denk aan de toekomst die jullie vandaag kunnen creëren. Ga naar Londen en doe jullie best, zoals jullie altijd doen", schreven de helden van weleer. "Azzurri, de voorbije weken herkenden we veel van onszelf en onze geschiedenis in jullie. In de moed, passie en teamgeest die jullie toonden, na een moeilijk periode", schreef voormalig doelman Dino Zoff. "Bedankt om ons dat allemaal te laten herbeleven. Zovoelden we ons weer jong en onoverwinnelijk." . Ook Italiaanse wereldkampioenen komen met boodschap De spelers die Italië in 1982 de wereldtitel schonken, hebben de huidige nationale ploeg via een brief toegesproken. "Wees dapper, denk aan de toekomst die jullie vandaag kunnen creëren. Ga naar Londen en doe jullie best, zoals jullie altijd doen", schreven de helden van weleer.

"Azzurri, de voorbije weken herkenden we veel van onszelf en onze geschiedenis in jullie. In de moed, passie en teamgeest die jullie toonden, na een moeilijk periode", schreef voormalig doelman Dino Zoff. "Bedankt om ons dat allemaal te laten herbeleven. Zovoelden we ons weer jong en onoverwinnelijk."



14:10 vooraf, 14 uur 10. De steun die we tijdens dit toernooi hebben gekregen is enorm. We hopen dat we de fans op een waardige manier hebben vertegenwoordigd. Gareth Southgate. De steun die we tijdens dit toernooi hebben gekregen is enorm. We hopen dat we de fans op een waardige manier hebben vertegenwoordigd. Gareth Southgate

13:47 vooraf, 13 uur 47. ek voetbal 2020 opvallend Italiaans bijgeloof: Spelersbus vertrekt zonder teammanager Vialli

13:43 vooraf, 13 uur 43. De steun is al ongelooflijk geweest en daar kan ik de fans niet genoeg voor bedanken. Ik hoop dat we ze vandaag de EK-titel kunnen schenken. Jack Grealish. De steun is al ongelooflijk geweest en daar kan ik de fans niet genoeg voor bedanken. Ik hoop dat we ze vandaag de EK-titel kunnen schenken. Jack Grealish

12:28 En of de Engelsen er zin in hebben. vooraf, 12 uur 28. En of de Engelsen er zin in hebben.

12:01 Prins William wenst de nationale ploeg succes. vooraf, 12 uur 01. Prins William wenst de nationale ploeg succes.

11:56 vooraf, 11 uur 56. Engeland heeft de statistieken tegen. Volgens de statistieken heeft Engeland vanavond een mirakel nodig om Europees kampioen te worden. De Three Lions konden namelijk nog nooit winnen van Italië op een groot toernooi. Dat de Azzurri ook nog eens 33 wedstrijden ongeslagen zijn, maakt de klus alleen maar zwaarder. . Engeland heeft de statistieken tegen Volgens de statistieken heeft Engeland vanavond een mirakel nodig om Europees kampioen te worden. De Three Lions konden namelijk nog nooit winnen van Italië op een groot toernooi. Dat de Azzurri ook nog eens 33 wedstrijden ongeslagen zijn, maakt de klus alleen maar zwaarder.

11:52 vooraf, 11 uur 52. poll POLL: U denkt dat Italië vanavond Europees kampioen wordt

11:50 Ondanks een ticket voor de halve finale tegen Denemarken ging de 24-jarige Sam Astley stamcellen doneren. Hij kreeg ondertussen een finaleticket cadeau voor zijn heldendaad. vooraf, 11 uur 50. Ondanks een ticket voor de halve finale tegen Denemarken ging de 24-jarige Sam Astley stamcellen doneren. Hij kreeg ondertussen een finaleticket cadeau voor zijn heldendaad.

11:13 vooraf, 11 uur 13. Gareth Southgate blijft erg rustig. Dat straalt af op het team. John Stones. Gareth Southgate blijft erg rustig. Dat straalt af op het team. John Stones

11:10 Materazzi na de befaamde kopstoot van Zidane op het WK van 2006. vooraf, 11 uur 10. Materazzi na de befaamde kopstoot van Zidane op het WK van 2006

11:00 vooraf, 11 uur . Wembley kan iedereen bang maken, behalve ons Italianen. Voormalig Italië-verdediger Marco Materazzi. Wembley kan iedereen bang maken, behalve ons Italianen. Voormalig Italië-verdediger Marco Materazzi

10:53 vooraf, 10 uur 53. Southgate van zero to hero? Op het EK van 1996 in eigen land miste Gareth Southgate in de halve finale tegen Duitsland in de strafschoppenreeks. Een misser waardoor Engeland het toernooi moest verlaten en Southgate als antiheld werd gezien. Neemt de Engelse bondscoach vandaag revanche? . Southgate van zero to hero? Op het EK van 1996 in eigen land miste Gareth Southgate in de halve finale tegen Duitsland in de strafschoppenreeks. Een misser waardoor Engeland het toernooi moest verlaten en Southgate als antiheld werd gezien. Neemt de Engelse bondscoach vandaag revanche?

10:49 vooraf, 10 uur 49. Al 7 keer verlengingen. Naast de vele owngoals op dit EK zijn er ook al vaak verlengingen gespeeld. In maar liefst 7 wedstrijden moest er nog eens een halfuur extra gespeeld worden. Amper 2 grote toernooien zagen vaker verlengingen. Volgt vanavond verlenging nummer 8? . Al 7 keer verlengingen Naast de vele owngoals op dit EK zijn er ook al vaak verlengingen gespeeld. In maar liefst 7 wedstrijden moest er nog eens een halfuur extra gespeeld worden. Amper 2 grote toernooien zagen vaker verlengingen. Volgt vanavond verlenging nummer 8?

10:05 vooraf, 10 uur 05.

10:05 vooraf, 10 uur 05.