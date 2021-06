LIVESTREAM: Dolberg zet Denemarken op weg naar kwartfinale met 2e doelpunt

Wales en Denemarken trappen de 1/8e finales op gang in de Amsterdamse Johan Cruijff ArenA. Na een dramatische start van het EK wisten de Denen zich toch te kwalificeren voor de volgende ronde. Wales werd dan weer 2e in de groep van het ongenaakbare Italië. Wie verzekert zich van een plekje in de kwartfinales? Volg de match hier live.