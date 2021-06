LIVESTREAM: Kijk naar de voorbeschouwing op Nederland-Tsjechië

17:22 Statistiek. De Tsjechen wonnen de twee recentste ontmoetingen met Nederland: tijdens de kwalificaties voor het EK 2016 werd het in Praag 2-1, in Amsterdam eindigde de wedstrijd op 2-3. Tsjechië mocht toen als groepswinnaar naar het EK, Nederland was als vierde uitgeschakeld. In totaal speelden Nederland en Tsjechië al 11 interlands tegen elkaar. Tsjechië won er daarvan 5, Nederland 3, en 3 keer werd er gelijkgespeeld. . vooraf, 17 uur 22. Statistiek De Tsjechen wonnen de twee recentste ontmoetingen met Nederland: tijdens de kwalificaties voor het EK 2016 werd het in Praag 2-1, in Amsterdam eindigde de wedstrijd op 2-3. Tsjechië mocht toen als groepswinnaar naar het EK, Nederland was als vierde uitgeschakeld. In totaal speelden Nederland en Tsjechië al 11 interlands tegen elkaar. Tsjechië won er daarvan 5, Nederland 3, en 3 keer werd er gelijkgespeeld.

17:08 vooraf, 17 uur 08. Sfeerreportage van de NOS over de oranjegekte in Boedapest. Sfeerreportage van de NOS over de oranjegekte in Boedapest

17:05 Tussen al het oranje toch ook wat Tsjechisch rood:. vooraf, 17 uur 05.

16:51 vooraf, 16 uur 51. Tsjechië mist aanvoerder Darida. De Tsjechen voeren drie wissels door in vergelijking met de laatste poulewedstrijd. Aanvoerder Darida (geblesseerd), Boril (geschorst) en Jankto verdwijnen in de ploeg. Hun plaatsen worden ingenomen door Barak, Sevcik en Kaderabek.

16:47 vooraf, 16 uur 47. Malen opnieuw in de spits bij Oranje. Frank De Boer kiest net als tegen Noord-Macedonië voor Malen in de spits naast Depay, Weghorst start opnieuw op de bank. Verder zien we dat De Roon terugkeert in de ploeg ten koste van Gravenberch.

16:34 vooraf, 16 uur 34. EK voetbal 2020 De Europese voetbalbond laat regenboogvlaggen toch toe in Boedapest

16:25 vooraf, 16 uur 25. Van links! Naar rechts! Het Oranjelegioen in actie. Van links! Naar rechts! Het Oranjelegioen in actie

16:21 vooraf, 16 uur 21. Nederlanders palmen Boedapest in. Had u ook de indruk dat de Nederlandse fans zich enigszins rustig hielden in de groepsfase? Dan zijn ze nu wel in actie geschoten. De Hongaarse hoofdstad kleurt al de hele dag oranje. Met z'n alleen gaat het richting de Puskas Arena waar Nederland om 18 uur Tsjechië partij geeft.

De Hongaarse hoofdstad kleurt al de hele dag oranje. Met z'n alleen gaat het richting de Puskas Arena waar Nederland om 18 uur Tsjechië partij geeft.

16:20 vooraf, 16 uur 20. Neen, dit is niet Amsterdam, Rotterdam of Eindhoven. Wel hartje Boedapest.

15:30 vooraf, 15 uur 30. Weghorst of Malen? Memphis Depay lijkt voorin een zekerheid in het elftal van bondscoach Frank de Boer, maar naast de toekomstige Barcelona-aanvaller is er nog een plekje vacant. Tegen Oekraïne en Oostenrijk speelde Wout Weghorst, in de overbodige wedstrijd tegen Noord-Macedonië mocht Donyell Malen opdraven. De jonge PSV'er greep in die wedstrijd met een assist zijn kans met beide handen.

13:45 vooraf, 13 uur 45. Oranjegekte in Boedapest. Oranjegekte in Boedapest

13:10 Boedapest kleurt Oranje. vooraf, 13 uur 10.