Redt Kroatië het straks zonder Ivan Perisic tegen Spanje?

vooraf, 14 uur 31. Kroatië zonder coronageval Perisic. Luka Modric is nog altijd de draaischijf bij de Kroaten, die wel slecht coronanieuws kregen in aanloop naar het duel. Inter-aanvaller Ivan Perisic (ex-Club Brugge, ex-Roeselare) testte positief en moet zeker tien dagen in isolatie. Alle andere spelers, stafleden en delegatieleden testten negatief. "Het was een shock voor Ivan toen hij het positieve resultaat vernam", vertelde bondscoach Dalic gisteren. "Hij heeft zich meermaals verontschuldigd en heeft het niet makkelijk." De verwachting is dat Josip Brekalo (Wolfsburg), Ante Rebic (Milan) of Mislav Orsic (Dinamo Zagreb) de plaats van Perisic zal innemen. Geen sinecure, Perisic scoorde al 2 keer dit toernooi. .