LIVESTREAM: Sarabia brengt Spanje weer op gelijke hoogte

45+1' eerste helft, minuut 46. Rusten geblazen. Kroatië en Spanje gaan rusten bij 1-1, ook al werden beide doelpunten gemaakt door een Spanjaard. Spanje zal opgelucht zijn dat het een vreselijke blunder nog voor de rust kon rechtzetten.

45' eerste helft, minuut 45. Simon moet zich reppen. Kovacevic wacht op het ideale moment om Rebic te diepte in te sturen. De pass lijkt perfect op maat gesneden te zijn, maar Unai Simon is goed uitgekomen om de bal nog net in veiligheid te trappen.

43' eerste helft, minuut 43. Op een meter of 20 ziet Koke de bal recht naar zijn rechtervoet rollen. Een afstandsschot is dan al onafwendbaar, maar zijn poging gaat ettelijke meters naast het doel van Livakovic.

41' eerste helft, minuut 41. Heel Spanje slaakt een zucht van opluchting. Sarabia heeft dankzij zijn doelpunt een energie-opstoot gekregen. Hij wil koste wat het kost met een voorsprong gaan rusten.

39' eerste helft, minuut 39. Sarabia brengt Spanje langszij: 1-1! Sarabia brengt Spanje langszij: 1-1!

38' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 38 door Pablo Sarabia van Spanje. 1, 1. goal Kroatië Spanje rust 1 1

38' eerste helft, minuut 38. Sarabia wist de Spaanse own goal uit! Nog voor de rust heeft Spanje zijn eigen fout rechtgezet. Livakovic staat in een schietkraam. De schicht van Gaya wordt afgeweerd, maar in de rebound is de licht afgeweken poging van Sarabia het schot te veel.

36' De 9e own goal. Het eigen doelpunt van Simon was al het 9e van dit tornooi. Ronden we straks de kaap van de 10 eigen doelpunten nog? . eerste helft, minuut 36.

35' eerste helft, minuut 35. Na Kroatisch balbezit zijn het de Spanjaarden die eens kunnen tegenprikken. Morata ziet de opening op links bij Sarabia, maar er zit onvoldoende vaart in zijn pass, waardoor Juranovic nog net op tijd kan terugkeren.

31' eerste helft, minuut 31. Een muur van rood-witte schaakborden. Morata moet net zoals Vlasic aan de overkant knokken met zijn belager, maar hij moet zijn meerdere erkennen in Caleta-Car, die voor een muur van rood-witte schaakborden speelt. De steun van zijn landgenoten heeft hij alvast mee.

29' Kroatië op voorsprong zonder bal tussen de palen. Vlak voor het doelpunt had Spanje nog 80% (!) balbezit. Dat heeft intussen wel een duik genomen, maar dat is niet de meest opvallende statistiek. Kroatië heeft nog geen enkele bal tussen de palen gemikt, maar staat wel op voorsprong. . eerste helft, minuut 29.

27' eerste helft, minuut 27. Knal van Kovacic zoeft net over. Knal van Kovacic zoeft net over

26' eerste helft, minuut 26. Het gelukkige doelpunt heeft de Kroaten moed gegeven. Kovacic probeert het met een wilde trap, maar die zoeft ruim een meter over het doel van doelman Simon.

25' eerste helft, minuut 25. Vlasic trapt in het zijnet . Vlasic trapt in het zijnet

24' eerste helft, minuut 24. Vlasic treft het zijnet! Vlasic worstelt zich bijna letterlijk voorbij Gaya en trekt ook aan het langste eind. Alleen duurde dat zo lang, dat hij al bijna aan de achterlijn staat. Vanuit die scherpe hoek kan hij niet veen beter dan de bal in het zijnet te trappen.

20' eerste helft, minuut 20. Kroatië komt na pijnlijke blunder van Unai Simon op voorsprong: 1-0! Kroatië komt na pijnlijke blunder van Unai Simon op voorsprong: 1-0!

20' eerste helft, minuut 20. Unai Simon gaat pijnlijk in de fout! Unai Simon krijgt een hobbelende terugspeelbal te verwerken, maar laat die half over zijn voet springen! De bal botst door in het Spaanse doel, dus staat Kroatië met veel meeval op voorsprong! . Unai Simon gaat pijnlijk in de fout! Unai Simon krijgt een hobbelende terugspeelbal te verwerken, maar laat die half over zijn voet springen! De bal botst door in het Spaanse doel, dus staat Kroatië met veel meeval op voorsprong!