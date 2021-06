Zet Italië zijn ambities kracht bij tegen Oostenrijk?

Fase per fase

Fase per fase

Spelen tegen Italië in de knock-outfase van een toernooi is een droom die uitkomt. We gaan er nu alles aan doen om de kwartfinales te halen. David Alaba, Oostenrijk.

We spelen tegen de sterkste ploeg uit de groepsfase, maar met 10 procent kans kan je nog altijd iets neerzetten. Franco Foda, bondscoach Oostenrijk.

We zijn goed bezig, maar elke wedstrijd is anders. Het verleden telt niet meer, nu focussen we op Oostenrijk. Marco Verratti, Italië.

Ongeslagen Italië favoriet. Met een overtuigende 9 op 9 en geen enkel tegendoelpunt komt Italië zaterdag als grote favoriet aan de aftrap. Onder bondscoach Roberto Mancini zijn de Italianen ondertussen al 30 wedstrijden ongeslagen. Een aartsmoeilijke opdracht dus voor Oostenrijk. Toch kunnen de Oostenrijkers moed putten uit het feit dat de Azzurri deze keer niet thuis spelen in het eigen Rome. De wedstrijd vindt namelijk plaats op het mythische Wembley. Verder kan ook de ploeg van Franco Foda met vertrouwen toeleven richting de 1/8ste finale. Voor het eerst in zijn geschiedenis wist Oostenrijk namelijk de EK-groepsfase te overleven. Met 6 punten eindigden ze uiteindelijk 2e in groep C, na Nederland.



Opstelling Italië. Gianluigi Donnarumma, Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Bonucci, Francesco Acerbi, Leonardo Spinazzola, Nicolò Barella, Jorginho, Manuel Locatelli, Domenico Berardi, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne

Opstelling Oostenrijk. Daniel Bachmann, Stefan Lainer, Aleksandar Dragovic, Martin Hinteregger, David Alaba, Konrad Laimer, Xaver Schlager, Florian Grillitsch, Christoph Baumgartner, Marcel Sabitzer, Marko Arnautovic