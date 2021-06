LIVESTREAM: Italië kan dominantie niet omzetten in goals voor rust

58' tweede helft, minuut 58. Zachtjesaan neemt Italië opnieuw het initiatief, al levert een lange ren van Insigne geen doelkans op. . Zachtjesaan neemt Italië opnieuw het initiatief, al levert een lange ren van Insigne geen doelkans op.

55' tweede helft, minuut 55. De mot zit er wat in bij Italië. Acerbi brengt Donnarumma in de problemen en even later laat Spinazzola de bal zomaar over de zijlijn rollen. . De mot zit er wat in bij Italië. Acerbi brengt Donnarumma in de problemen en even later laat Spinazzola de bal zomaar over de zijlijn rollen.

52' tweede helft, minuut 52. Alaba over. Kapitein Alaba neemt zijn verantwoordelijkheid en neemt de vrije trap. Wembley houdt zijn adem in, maar Alaba krult uiteindelijk ruim over. Veel betere kansen gaat Oostenrijk echt niet krijgen. . Alaba over Kapitein Alaba neemt zijn verantwoordelijkheid en neemt de vrije trap. Wembley houdt zijn adem in, maar Alaba krult uiteindelijk ruim over. Veel betere kansen gaat Oostenrijk echt niet krijgen.

51' Gele kaart voor Nicolò Barella van Italië tijdens tweede helft, minuut 51 Nicolò Barella Italië

50' tweede helft, minuut 50. Di Lorenzo gaat in het boekje van Taylor voor een drieste tackle op de rand van de rechthoek. Dit kan weleens erg gevaarlijk worden voor Donnarumma. . Di Lorenzo gaat in het boekje van Taylor voor een drieste tackle op de rand van de rechthoek. Dit kan weleens erg gevaarlijk worden voor Donnarumma.

50' Gele kaart voor Giovanni Di Lorenzo van Italië tijdens tweede helft, minuut 50 Giovanni Di Lorenzo Italië

49' tweede helft, minuut 49. Arnautovic lijkt zich vijf keer te verslikken in zijn dribbel, maar wringt zich toch vrij. Bij het schieten valt hij van vermoeidheid achterover. Jammer. . Arnautovic lijkt zich vijf keer te verslikken in zijn dribbel, maar wringt zich toch vrij. Bij het schieten valt hij van vermoeidheid achterover. Jammer.

48' tweede helft, minuut 48. Actie van Berardi. Berardi verrast Alaba met een versnelling en zet laag voor, maar Dragovic verschijnt tijdig voor Immobile om het gevaar op te ruimen. . Actie van Berardi Berardi verrast Alaba met een versnelling en zet laag voor, maar Dragovic verschijnt tijdig voor Immobile om het gevaar op te ruimen.

46' tweede helft, minuut 46. De Italianen speelden tot dusver iets te stereotiep om Oostenrijk echt in verlegenheid te brengen. Lukt het de Squadra na de rust wel om te scoren? . De Italianen speelden tot dusver iets te stereotiep om Oostenrijk echt in verlegenheid te brengen. Lukt het de Squadra na de rust wel om te scoren?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:51 Italië domineert, Oostenrijk strijdt. rust, 21 uur 51.

21:50 1100. De Azzurri zitten ondertussen aan 1100 minuten zonder tegendoelpunt. Hun eigen wereldrecord staat op 1143 minuten, gevestigd door Dino Zoff en zijn verdediging in de vroege jaren '70. . rust, 21 uur 50. 1100 De Azzurri zitten ondertussen aan 1100 minuten zonder tegendoelpunt. Hun eigen wereldrecord staat op 1143 minuten, gevestigd door Dino Zoff en zijn verdediging in de vroege jaren '70.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. 0-0 bij de rust. Oostenrijk weigert om zich te laten overdonderen. Barella en vooral Immobile met een heerlijke knal tegen de paal zorgden er wel voor dat Italië veruit de beste kansen had. . 0-0 bij de rust Oostenrijk weigert om zich te laten overdonderen. Barella en vooral Immobile met een heerlijke knal tegen de paal zorgden er wel voor dat Italië veruit de beste kansen had.

45+1' eerste helft, minuut 46.

45' eerste helft, minuut 45.

45' eerste helft, minuut 45. Een walk-over is het nog niet geworden. Stef Wijnants. Een walk-over is het nog niet geworden. Stef Wijnants

43' eerste helft, minuut 43. Een hobbelend schot van Spinazzola bezorgt Bachmann toch enige problemen. De doelman staat een hoekschop toe. . Een hobbelend schot van Spinazzola bezorgt Bachmann toch enige problemen. De doelman staat een hoekschop toe.

42' eerste helft, minuut 42. Geen strafschop. Spinazzola is blijven hangen en krijgt de bal van Barella. De linksback draait zich in de man en gaat liggen, maar daar trapt Taylor niet in. In geen honderd jaar is dat een penalty. . Geen strafschop Spinazzola is blijven hangen en krijgt de bal van Barella. De linksback draait zich in de man en gaat liggen, maar daar trapt Taylor niet in. In geen honderd jaar is dat een penalty.