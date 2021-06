Frankrijk topfavoriet, maar Zwitserse aanvoerder gelooft in een verrassing

14:05 vooraf, 14 uur 05. Kwartfinale in Sint-Petersburg, ondanks hoge coronacijfers. De kwartfinale op het EK voetbal van vrijdag (18 uur) in Sint-Petersburg gaat door zoals gepland. In de Russische grootstad laait de coronapandemie in alle hevigheid weer op, maar dat verandert niets aan de situatie. Het programma in Sint-Petersburg is nog niet gekend. De winnaars van Frankrijk - Zwitserland en Kroatië - Spanje kijken er elkaar in de ogen. . Kwartfinale in Sint-Petersburg, ondanks hoge coronacijfers De kwartfinale op het EK voetbal van vrijdag (18 uur) in Sint-Petersburg gaat door zoals gepland. In de Russische grootstad laait de coronapandemie in alle hevigheid weer op, maar dat verandert niets aan de situatie.

13:56 vooraf, 13 uur 56. De Zwitser met de lichte coupe heet Granit Xhaka.

Zwitserse aanvoerder: "Klaar om geschiedenis te schrijven". De Zwitser Granit Xhaka kijkt uit naar het duel tegen de wereldkampioen. "We willen geschiedenis schrijven", belooft de 28-jarige middenvelder van Arsenal. "Tijdens onze laatste toernooien vormden de achtste finales telkens het eindstation", weet hij. "Ik heb voor het toernooi al verkondigd dat deze ploeg klaar is om geschiedenis te schrijven." "Tegen Frankrijk wordt het natuurlijk enorm zwaar. Maar als je ver wil doorstoten of het EK winnen, moet je iedereen kunnen verslaan."

13:51 vooraf, 13 uur 51. Vooraan ligt de hoop bij de Zwitsers op Breel Embolo (m).

Winnaar groep des doods. Frankrijk is op het EK de te kloppen ploeg. De wereldkampioen van 2018 begon zijn toernooi met een 1-0-zege in München tegen Duitsland, maar bleef dan verrassend steken op een 1-1-gelijkspel in Boedapest tegen Hongarije. Na een 2-2-gelijkspel, opnieuw in Boedapest, tegen Portugal verzekerden Les Bleus zich van winst in de befaamde groep des doods.

Verplicht nummer voor de Fransen? Toernooifavoriet Frankrijk speelt vanavond in Boekarest (21 uur) zijn wedstrijd van de achtste finales op het EK voetbal tegen Zwitserland. Een verplicht nummer voor de wereldkampioen? Zwitserland kon nog niet helemaal overtuigen en werd na de poulefase opgevist als een beste derde (in groep A). Zwitserland begon het EK met een flauwe draw (1-1) tegen Wales en kon dan in Rome tegen Italië (3-0) geen vuist maken. Een zege (3-1) tegen Turkije bezorgde de Zwitsers alsnog een ticket voor de knock-outfase.



Opstelling Frankrijk. Hugo Lloris, Raphaël Varane, Clément Lenglet, Presnel Kimpembe, Benjamin Pavard, Paul Pogba, Antoine Griezmann, N'Golo Kanté, Adrien Rabiot, Karim Benzema, Kylian Mbappé Opstelling Frankrijk Hugo Lloris, Raphaël Varane, Clément Lenglet, Presnel Kimpembe, Benjamin Pavard, Paul Pogba, Antoine Griezmann, N'Golo Kanté, Adrien Rabiot, Karim Benzema, Kylian Mbappé

Opstelling Zwitserland. Yann Sommer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez, Silvan Widmer, Remo Freuler, Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Steven Zuber, Breel Embolo, Haris Seferovic Opstelling Zwitserland Yann Sommer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez, Silvan Widmer, Remo Freuler, Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Steven Zuber, Breel Embolo, Haris Seferovic