Müller: "Wij kunnen Engeland kloppen, ook als ze goede dag hebben"

16:05 vooraf, 16 uur 05. Müller: "Wil de prestatie van tegen Portugal herhalen". Duitsland wil, met de ervaren Thomas Müller voorop, op Wembley de Engelse fans het zwijgen opleggen. "We moeten Engeland aan het twijfelen krijgen", zei Müller, die weer topfit lijkt na kniepijn. "Ik zie ons absoluut in staat de Engelsen te kloppen, ook als ze een goede dag hebben. We zijn er ons evenwel van bewust dat ons voetbal nog lang niet perfect is, al hebben we wel zelfvertrouwen. Je voelt dat we echt zin hebben de prestatie van tegen Portugal te herhalen." . Müller: "Wil de prestatie van tegen Portugal herhalen" Duitsland wil, met de ervaren Thomas Müller voorop, op Wembley de Engelse fans het zwijgen opleggen. "We moeten Engeland aan het twijfelen krijgen", zei Müller, die weer topfit lijkt na kniepijn.

15:49 vooraf, 15 uur 49. Kane: "Ik geloof altijd in mezelf". Bij de Three Lions rust de hoop op de schouders van Harry Kane, al kon die dit toernooi zijn duivels nog niet ontbinden en staat zijn teller nog op nul. Toch leeft de aanvaller van Tottenham met vertrouwen toe naar de clash. "Ik zal tegen de Duitsers fysiek in topvorm zijn", blikte Kane de voorbije dagen vooruit. "Ik geloof altijd in mezelf. Het is mogelijk dat ik tien of vijftien wedstrijden na elkaar niet scoor, maar bij de volgende kans zal ik er dan toch weer alles aan doen om de netten te laten trillen." . Kane: "Ik geloof altijd in mezelf" Bij de Three Lions rust de hoop op de schouders van Harry Kane, al kon die dit toernooi zijn duivels nog niet ontbinden en staat zijn teller nog op nul. Toch leeft de aanvaller van Tottenham met vertrouwen toe naar de clash.

15:34 vooraf, 15 uur 34. Kraker tussen voetbalgrootheden. Met Engeland-Duitsland staat er dinsdag een absolute kraker op het programma in de 1/8e finales van het EK. De twee voetbalgrootheden strijden om een ticket voor de kwartfinales, waarin de winnaar Zweden of Oekraïne zal treffen. Beide landen konden dit EK nog niet echt overtuigen. Engeland kon in drie wedstrijden nog maar 2 keer scoren, maar is wel nog ongeslagen. Bij Duitsland gingen de prestaties dan weer alle kanten op. Tegen Frankrijk verloor het, tegen Portugal demonstreerde het en tegen Hongarije wist het zich maar op de valreep te plaatsen voor de knock-outfase. . Kraker tussen voetbalgrootheden Met Engeland-Duitsland staat er dinsdag een absolute kraker op het programma in de 1/8e finales van het EK. De twee voetbalgrootheden strijden om een ticket voor de kwartfinales, waarin de winnaar Zweden of Oekraïne zal treffen.

15:34 - Vooraf

Opstelling Engeland. Jordan Pickford, Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw, Phil Foden, Declan Rice, Jack Grealish, Kalvin Phillips, Raheem Sterling, Harry Kane Opstelling Engeland Jordan Pickford, Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw, Phil Foden, Declan Rice, Jack Grealish, Kalvin Phillips, Raheem Sterling, Harry Kane

Opstelling Duitsland. Manuel Neuer, Matthias Ginter, Mats Hummels, Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich, Toni Kroos, Leon Goretzka, Robin Gosens, Kai Havertz, Serge Gnabry, Thomas Müller Opstelling Duitsland Manuel Neuer, Matthias Ginter, Mats Hummels, Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich, Toni Kroos, Leon Goretzka, Robin Gosens, Kai Havertz, Serge Gnabry, Thomas Müller