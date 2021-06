Ruben Van Gucht: "Een perfecte grasmat ligt hier zeker niet in Sevilla"

12:33 vooraf, 12 uur 33.

12:30 De Rode Duivels trainden gisterenavond in Sevilla. vooraf, 12 uur 30. De Rode Duivels trainden gisterenavond in Sevilla

12:22 vooraf, 12 uur 22. Toen de Portugezen gisteren begonnen te trainen kwamen er meteen graszoden los. Je zag de impact van een training, niet eens op volle intensiteit. Ik denk dat we straks in de match veel losse graszoden zullen zien. Een perfect veld ligt hier zeker niet. Ruben Van Gucht in De 7e Dag vanuit Sevilla.

12:00 Topoverleg tussen Thierry Henry en Romelu Lukaku op de laatste training . vooraf, 12 uur .

10:25 De sfeer zit goed in het Portugese kamp. vooraf, 10 uur 25.

08:52 Ook de Portugezen trainden nog een laatste keer in Sevilla. vooraf, 08 uur 52.

08:50 vooraf, 08 uur 50. Ronaldo is de grootste speler in de geschiedenis van het land, maar het is niet België tegen Ronaldo morgen. Het is België tegen Portugal. De Portugezen hebben veel sterke spelers en ik ben er zeker van dat ze klaar zijn. Jan Vertonghen.

08:49 vooraf, 08 uur 49. We zijn hier om verder te geraken dan de 1/8e finales. De voorbereiding verloopt rustig. Hopelijk betaalt zich dat nu uit. Jan Vertonghen.

08:46 De reisdag van de Rode Duivels in beeld:. vooraf, 08 uur 46.

08:45 Moutinho in actie tegen Frankrijk . vooraf, 08 uur 45. Moutinho in actie tegen Frankrijk

08:44 vooraf, 08 uur 44. We zullen proberen om ons spel aan België op te leggen en te profiteren van de kleine foutjes die ze maken. Joao Moutinho.

08:44 vooraf, 08 uur 44. Moutinho: "Vermijden dat De Bruyne ruimte krijgt". De voorbije wedstrijden knokte de ervaren Portugese spelmaker Joao Moutinho zich weer in de ploeg van Fernando Santos. Hij kijkt met veel vertrouwen uit naar de wedstrijd van vanavond. "België speelt erg compact, dat hebben ze in de groepsfase laten zien. We zullen proberen om ons spel aan hen op te leggen en te profiteren van kleine foutjes die ze maken." "De Bruyne is niet de enige gevaarlijke man, maar we moeten vermijden dat hij ruimte krijgt. Anders zal het een hele moeilijke avond voor ons worden."

08:25 vooraf, 08 uur 25. Italië wacht in de kwartfinales. Na groepswedstrijden tegen Rusland, Denemarken en Finland wacht vanavond in Sevilla het grote werk voor de Rode Duivels. Het Portugal van Cristiano Ronaldo vormt het eerste obstakel in de lange weg richting de EK-finale op Wembley. Trakteren de Rode Duivels zichzelf op een kwartfinale tegen Italië of wacht vanavond een stevige ontgoocheling? Volg de wedstrijd hier live vanaf 21 uur. . Italië wacht in de kwartfinales Na groepswedstrijden tegen Rusland, Denemarken en Finland wacht vanavond in Sevilla het grote werk voor de Rode Duivels. Het Portugal van Cristiano Ronaldo vormt het eerste obstakel in de lange weg richting de EK-finale op Wembley. Trakteren de Rode Duivels zichzelf op een kwartfinale tegen Italië of wacht vanavond een stevige ontgoocheling? Volg de wedstrijd hier live vanaf 21 uur.

