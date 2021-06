Peter Vandenbempt voor België - Portugal: "Oppassen voor de Portugese straatvechtersmentaliteit"

Fase per fase

De shirts van de grote jongens hangen klaar:

EK voetbal 2020 POLL: Of het is vanavond voorbij of de Rode Duivels winnen het EK

5 jaar geleden: Portugal - België 2-1. De voorbije 10 jaar hebben België en Portugal mekaar 2 keer getroffen, telkens in een oefenmatch. Drie jaar geleden werd het 0-0 in Brussel, vijf jaar geleden eindigde de interland in Leiria op 2-1 voor Portugal. Nani en Ronaldo scoorden voor de pauze, net na het uur knikte Romelu Lukaku de aansluitingstreffer binnen. De voorzet kwam van zijn jongere broer Jordan. Kijk hieronder naar de productie van de broers Lukaku.

Drie jaar geleden werd het 0-0 in Brussel, vijf jaar geleden eindigde de interland in Leiria op 2-1 voor Portugal.

Nani en Ronaldo scoorden voor de pauze, net na het uur knikte Romelu Lukaku de aansluitingstreffer binnen. De voorzet kwam van zijn jongere broer Jordan.

Kijk hieronder naar de productie van de broers Lukaku.

29 maart 2016: Romelu Lukaku scoort tegen Portugal na een assist van zijn broer Jordan.

Rode Duivels Iets goed te maken? België won al sinds 1989 niet meer van Portugal

Nu live: de Belgian Cats en Nederland - Tsjechië. Opwarmen voor de Rode Duivels doet u met de Belgian Cats. De nationale basketbalvrouwen gaan op dit moment in Sevilla op zoek naar brons op het Europees kampioenschap. Of u kijkt naar de 1/8e finale Nederland - Tsjechië op het EK voetbal. De links naar de pagina's vindt u hieronder.

Of u kijkt naar de 1/8e finale Nederland - Tsjechië op het EK voetbal.

De links naar de pagina's vindt u hieronder.

Belgian Cats LIVESTREAM: Belgian Cats vergroten de kloof en nemen optie op het brons

Belgische supporters regelen het verkeer in Sevilla.

Het wordt een flinke test voor de Rode Duivels. Peter Vandenbempt.

Portugal is een stugge ploeg, met veel voetballend vermogen én Cristiano Ronaldo. Ze slagen er altijd in om onder je huid te kruipen. De Belgen moeten oppassen voor die straatvechtersmentaliteit. Peter Vandenbempt (vanavond te horen in Sporza EK op Radio 1).

Peter Vandenbempt en Ruben Van Gucht blikken vooruit.

Het resultaat is onzeker, omdat de Belgen sinds de WK-match tegen Frankrijk niet meer gevoetbald hebben tegen een ploeg van zo'n niveau. Als het team een resultaat wil boeken, moet het niveau flink de hoogte in. Peter Vandenbempt.

Als je de beste van de wereld wil zijn, krijg je vanavond een uitgelezen kans om dat te bewijzen. Sporza-commentator Peter Vandenbempt.

Jeroom wenst de Belgen succes op zijn manier:

Over een uurtje spelen de Nederlanders. Marc Coucke wenst onze noorderburen succes op zijn manier:

Belgisch sfeertje in de binnenstad van Sevilla.