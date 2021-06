Nacer Chadli arriveert in Sevilla, "waar geen perfecte grasmat ligt"

14:26 vooraf, 14 uur 26.

14:26 Ook de Belgian Cats wensen de Rode Duivels veel succes. vooraf, 14 uur 26.

13:43 vooraf, 13 uur 43.

13:42 vooraf, 13 uur 42. Wandelen! Het mag dan bloedheet zijn in Sevilla, aan gewoontes raak je niet. En dus zijn de Rode Duivels zonet begonnen aan hun traditionele wandeling op matchdag. . Wandelen! Het mag dan bloedheet zijn in Sevilla, aan gewoontes raak je niet. En dus zijn de Rode Duivels zonet begonnen aan hun traditionele wandeling op matchdag.

13:08 vooraf, 13 uur 08.

13:07 vooraf, 13 uur 07. Chadli toch in Sevilla. Nacer Chadli heeft zich zonet bij de selectie gevoegd. Chadli was de afgelopen dagen wat ziekjes, maar is vanmiddag gezond en wel het hotel van de Rode Duivels binnengestapt. Mogelijk komt hij vanavond toch in actie tegen Portugal. . Chadli toch in Sevilla Nacer Chadli heeft zich zonet bij de selectie gevoegd. Chadli was de afgelopen dagen wat ziekjes, maar is vanmiddag gezond en wel het hotel van de Rode Duivels binnengestapt. Mogelijk komt hij vanavond toch in actie tegen Portugal.

12:33 vooraf, 12 uur 33.

12:30 De Rode Duivels trainden gisterenavond in Sevilla. vooraf, 12 uur 30. De Rode Duivels trainden gisterenavond in Sevilla

12:24 vooraf, 12 uur 24.

12:22 vooraf, 12 uur 22. Toen de Portugezen gisteren begonnen te trainen kwamen er meteen graszoden los. Je zag de impact van een training, niet eens op volle intensiteit. Ik denk dat we straks in de match veel losse graszoden zullen zien. Een perfect veld ligt hier zeker niet. Ruben Van Gucht in De 7e Dag vanuit Sevilla. Toen de Portugezen gisteren begonnen te trainen kwamen er meteen graszoden los. Je zag de impact van een training, niet eens op volle intensiteit. Ik denk dat we straks in de match veel losse graszoden zullen zien. Een perfect veld ligt hier zeker niet. Ruben Van Gucht in De 7e Dag vanuit Sevilla

12:00 Topoverleg tussen Thierry Henry en Romelu Lukaku op de laatste training . vooraf, 12 uur .

11:05 vooraf, 11 uur 05. EK voetbal 2020 Het ongewenste kind dat de wereld veroverde: de 7 gezichten van Cristiano Ronaldo

10:25 De sfeer zit goed in het Portugese kamp. vooraf, 10 uur 25.

09:20 vooraf, 09 uur 20.

08:52 Ook de Portugezen trainden nog een laatste keer in Sevilla. vooraf, 08 uur 52.

08:50 vooraf, 08 uur 50. Ronaldo is de grootste speler in de geschiedenis van het land, maar het is niet België tegen Ronaldo morgen. Het is België tegen Portugal. De Portugezen hebben veel sterke spelers en ik ben er zeker van dat ze klaar zijn. Jan Vertonghen. Ronaldo is de grootste speler in de geschiedenis van het land, maar het is niet België tegen Ronaldo morgen. Het is België tegen Portugal. De Portugezen hebben veel sterke spelers en ik ben er zeker van dat ze klaar zijn. Jan Vertonghen